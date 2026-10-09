Cum pot fi încărcate mașinile electrice în mai puțin de 20 de minute. Tehnologia prezentată la Salonul Auto București

64% din maşinile înmatriculate în România, luna trecută, au fost electrificate. Foto: Getty Images

Un kilometru de autonomie pentru fiecare secundă petrecută la priză. Este promisiunea noilor stații de încărcare ultrarapidă prezentate la Salonul Auto București. Un mare producător și furnizor român de energie electrică și gaze naturale a adus la expoziție o soluție care poate încărca o mașină electrică în mai puțin de 20 de minute. Compania anunță un program de investiții de un miliard de euro și spune că vrea să aducă această infrastructură mai aproape de șoferii din România.

La Salonul Auto București, mașinile electrice și hibride domină standurile.

Peste 60% dintre modelele expuse funcționează pe curent sau combină motorul clasic cu cel electric. Iar acolo unde sunt mașini electrice, întrebarea vine imediat: cât durează încărcarea? Unul dintre marii jucători din energie răspunde cu o stație de încărcare ultrarapidă.

„Am venit cu o soluție de încărcare rapidă pentru mașini electrice, care poate să încarce mașina într-un timp record și să reducă semnificativ timpul necesar procesului de încărcare.

Este o încărcare în mai puțin de 20 de minute. Desigur că depinde și de specificațiile tehnice ale mașinii. Stația este capabilă să încarce cu până la 1km/s timp de încărcare, dacă și mașina este echipată tehnic corespunzător acestei puteri”, a declarat Cristian Todea, Deputy CEO Nova Power and Gas.

În spatele stației se află o companie românească prezentă pe tot lanțul energetic, de la producție și stocare până la furnizare.

„Nova Power and Gas este o companie românească din energie, prezentă pe tot lanțul. Producem, stocăm și furnizăm energie clienților finali. Suntem parte din grupul Le Infra, un grup cu capital românesc, o experiență de peste 30 de ani în infrastructură.

Nu ajunge să avem doar mașini electrice. Trebuie să avem și infrastructură acolo unde este nevoie de ea, dar și de un sistem energetic capabil să susțină creșterea. Nova Power and Gas a promis clienților energie simplă și accesibilă. În spate avem un program de investiții de 1 milion de euro, care se traduce pentru clienți în soluții energetice ușor de folosit”, a declarat Cristian Todea, Deputy CEO Nova Power and Gas.

Astfel, încărcarea ultrarapidă este mai aproape de șoferii din România. Utilizatorii își alimentează mașina și pleacă mai departe fără complicații.