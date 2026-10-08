David Popovici a devenit ambasador al conducerii defensive în România, după cursurile de la Academia Titi Aur. Sursa foto: captură video

David Popovici devine ambasador al conducerii defensive în România. Campionul olimpic vorbește despre ce faci atunci când, la volan, ai doar o secundă să reacționezi. Mesajul vine într-un moment în care pe șoselele din România mor, în medie, aproape trei oameni în fiecare zi. Academia Titi Aur încearcă să schimbe acest lucru printr-un nou standard de pregătire, inclusiv pentru șoferii de vehicule grele, prin cursuri atestate DEKRA.

20.000 de oameni mor anual în UE din cauza accidentelor rutiere, iar România este în topul acestui clasament. Sunt cifre îngrijotăroare având în vedere că o mare parte dintre accidentele rutiere ar putea fi evitate. În trafic, uneori, o fracțiune de secundă poate face diferența.

"Cei aproximativ 1300 de decedaţi înseamnă cam 3 decese pe zi. Gândiţi-vă că, până plecăm noi de aici, va muri cel puţin o persoană. Din păcate, nu este doar cifra asta. La fiecare deces, mai avem statistic 5 persoane care sunt rănite grav", a declarat Daniel Dinu, Automative Department Manager la DEKRA România.

O frână pusă la timp. O distanță păstrată corect. O manevră făcută fără panică. Sunt lucruri care se învață. În acest context, Academia Titi Aur și DEKRA anunță certificarea europeană a Academiei Titi Aur, a cursurilor de conducere defensivă și a instructorilor care le susțin.

"Înseamna încununarea unor rezultate, o muncă începută acum 20 de ani intensiv, de conducere defensivă. Dacă până acum am făcut totul din pasiune sau aşa cum am simţit, acum înseamnă nişte reguli foarte stricte şi o îmbunătăîire a calităţii care va fi benefică şi pentru noi, dar mai ales pentru cursanţii noştri", a spus şi Titi Aur, expert în conducere defensivă.

Pentru zeci de mii de oameni, maşina este şi locul de muncă, victimele accidentelor rutiere sunt deseori şoferi profesionişti, în special pe vehicule grele. La volanul unui camion, o greșeală are consecințe diferite. Academia Titi Aur a anunţat oficial un nou program, dedicat şoferilor de vehicule grele.

"Am venit cu acea noutate: cursurile de conducere defensivă pentru profesionişti transport marfă, peste 3,5 tone cu nişte simulatoare inedite, cu acele cisterne dube cu roţi laterale", a adăugat Titi Aur.

Cu ajutorul simulatoarelor, șoferii pot vedea și simți, în condiții controlate, ce se întâmplă atunci când o situație scapă de sub control. Pentru că scopul nu este ca șoferul să învețe să iasă dintr-un accident. Ci să învețe cum să nu ajungă acolo. Iar mesajul despre prevenție ajunge și la una dintre cele mai cunoscute figuri ale sportului românesc. David Popovici devine oficial Ambasador al Conducerii Defensive în România.

Mesajul lui David Popovici

"E o onoare să pot să duc un mesaj ca acesta mai departe", a declarat David Popovici, campion olimpic la înot.

Pentru campionul olimpic, experiența nu este doar una de imagine. A făcut și el cursul și spune că unele lucruri trebuie învățate prin experiență, într-un mediu în care greșeala nu înseamnă o tragedie.

"Când am făcut cursul, am făcut acelaşi lucru cu maşina obişnuită şi a trebuit să învăţ şi să ies, e unul dintre lucrurile pe care le înveţi. Pe mine m-au ajutat cursurile de aici, teoria şi practica cu conştientizarea pericolului, pentru că nu-ţi dai seama realmente ce se întâmplă", a mai spus Popovici.

La finalul unui curs nu rămâne o diplomă. Rămâne ceea ce faci atunci când, în trafic, apare ceva neașteptat. O frână, o secundă de reacție, o decizie bună. Și, uneori, asta înseamnă să ajungi acasă.