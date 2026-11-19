Elon Musk spune că Tesla intenționează să producă o mașină autonomă Model Y, fără volan și fără pedale, pentru grupuri mari

1 minut de citit Publicat la 16:08 19 Noi 2026 Modificat la 16:08 19 Noi 2026

Actualul robotaxi Model Y de la Tesla poate transporta cel mult 4 pasageri. Sursa foto: Getty Images

Elon Musk a declarat că Tesla intenționează să dezvolte o versiune a mașinii Model Y fără volan și fără pedale, capabilă să transporte șase sau șapte pasageri, deși nu a explicat cum va configura compania interiorul vehiculului.

Directorul general al Tesla a declarat miercuri, la summitul DealBook organizat de The New York Times, că Cybercab – un coupe cu două locuri, fără volan și fără pedale – va asigura cea mai mare parte a kilometrilor parcurși de pasageri în cadrul serviciului de robotaxi al companiei. Cu toate acestea, necesitatea unui vehicul autonom mai mare rămâne de actualitate.

„Dacă ai o întreagă familie în mașină, ai în continuare nevoie de vehicule autonome pentru acest lucru. Așadar, ceea ce intenționăm să facem este să avem o versiune autonomă a modelului Model Y, care să nu aibă volan și pedale și care să fie potrivită pentru transportul grupurilor de șase sau șapte persoane”, a declarat Musk.

Actualul robotaxi Model Y de la Tesla poate transporta cel mult 4 pasageri

Serviciul Robotaxi al Tesla utilizează deja automobile Model Y în flota sa de vehicule autonome, însă acestea pot transporta cel mult patru pasageri.

Un robotaxi capabil să transporte șase sau șapte pasageri i-ar oferi Tesla posibilitatea de a deservi grupuri mai mari, un segment al pieței americane de transport la comandă cu vehicule autonome care este încă relativ slab acoperit.

Modelul Ojai de la Waymo, conceput pentru a oferi mai mult spațiu decât SUV-urile Jaguar utilizate de companie, poate transporta până la patru persoane.

Uber intenționează să lanseze servicii de robotaxi folosind SUV-ul Gravity al celor de la Lucid, despre care compania de transport la comandă a precizat că poate găzdui șase persoane.