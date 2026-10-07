FOTO "Arată ca un copil din flori al unui Cybertruck cu un Bentley Continental". Jaguar și-a dezvăluit noul model electric controversat

Jaguar a prezentat la New York Type 01, primul model complet electric al mărcii. FOTO: Profimedia Images

Jaguar a prezentat la New York Type 01, primul model complet electric al mărcii și primul test real al relansării sale controversate, scrie BBC. Acum doi ani, reclama-teaser, în care nu apărea nicio mașină, a stârnit un val de critici, iar conceptul în "roz Barbie" a fost luat în derâdere. Acum, brandul britanic trebuie să demonstreze că pariul său de miliarde poate convinge și cumpărătorii, nu doar să atragă atenția.

Type 01, complet electric, lansat la New York, marchează o schimbare radicală de direcție pentru legendarul brand britanic. Este un "Grand Tourer" impunător, cu patru uși și o capotă lungă care face trimitere, în mod deliberat, la emblematicul E-Type din anii '60.

Pentru JLR, modelul reprezintă însă un pariu riscant. Grupul a investit miliarde în reinventarea mărcii Jaguar, iar acum se confruntă cu reacții împărțite, atât față de designul noii mașini, cât și față de strategia exclusiv electrică.

Motoarele electrice sunt impresionante: dezvoltă aproximativ 1.000 de cai putere și propulsează mașina de la 0 la 100 km/h în 3,2 secunde. Potrivit JLR, autonomia ajunge la aproximativ 515 km la "viteză constantă de autostradă".

Compania îl prezintă drept "cel mai avansat tehnic, cel mai puternic și cel mai aerodinamic Jaguar construit vreodată".

Toate acestea au însă un preț pe măsură, de cel puțin 130.000 de lire sterline (172.426 de dolari). În Statele Unite, Type 01 pornește de la 130.500 de dolari.

În mod normal, lansarea unei astfel de mașini ar fi atras puțină atenție. De această dată, interesul a fost mult mai mare, și nu fără motiv.

FOTO: Profimedia Images

Scandalul "woke"

În 2024, Jaguar și-a dezvăluit noua identitate. Primul pas a fost o reclamă suprarealistă, cu modele îmbrăcate în ținute extravagante, în culori stridente. Publicul a văzut un nou logo, dar nicio mașină.

Două săptămâni mai târziu, directorul de design al Jaguar, Gerry McGovern, a urcat pe o scenă din Miami, îmbrăcat în denim, pentru a prezenta două mașini-concept radicale, în nuanțe spectaculoase de Miami Pink și London Blue. "Jaguar nu vrea să fie iubit de toată lumea", a glumit el.

Evenimentul trebuia să marcheze începutul unei noi ere pentru Jaguar, ca marcă de lux exclusiv electrică. În schimb, a declanșat un val de critici vehemente în presă și pe rețelele sociale.

Criticii au acuzat JLR că își trădează moștenirea pentru a deveni "woke". Până și culoarea aleasă pentru lansare a fost ironizată drept "roz Barbie", iar subiectul a ajuns în centrul războaielor culturale.

FOTO: Profimedia Images

Reacția a părut să ia compania prin surprindere. Transformarea Jaguar într-o marcă electrică de lux făcea parte dintr-o strategie amplă, anunțată la începutul lui 2023, prin care JLR se angaja să investească 15 miliarde de lire sterline în noi modele și tehnologii. La momentul respectiv, Jaguar trecea printr-o perioadă dificilă. Marca, odinioară simbol al eleganței britanice din efervescenții ani '60, își pierduse strălucirea. Dacă altădată îi vindea E-Type-uri lui Brigitte Bardot și lui Steve McQueen, ajunsese să vândă cu greu berline și SUV-uri premium unor manageri de nivel mediu, care preferau de regulă Audi sau BMW.

"În ciuda scandalului, clienții tradiționali ai Jaguar întorseseră de mult spatele mărcii, așa că, practic, compania nu avea nimic de pierdut", explică Matthias Schmidt, de la Schmidt Automotive Research.

Prezentarea de marți a lui Type 01 a stârnit reacții mixte, iar o parte dintre utilizatorii rețelelor sociale au criticat noul model.

"Arată ca un copil din flori al unui Cybertruck cu un Bentley Continental", a scris pe Facebook Ken Katch, referindu-se la pick-up-ul Tesla, cunoscut pentru designul său controversat.

Craig Kinnersley, care conduce o firmă de consultanță pentru mașini de lux, a scris pe LinkedIn că noul model "o catastrofă totală", că seamănă cu un dric și că îi lipsește orice "detaliu memorabil specific Jaguar".

Pe de altă parte, jurnalistul auto Steve Fowler spune că Type 01 "arată incredibil" și îl face "mândru că este britanic". "Nu va plăcea tuturor și e în regulă. Nici nu trebuie!”, a scris el pe X.

Alistair Weaver, de la platforma de vânzări auto Edmunds, consideră că Jaguar merită apreciat pentru designul lui Type 01, chiar dacă acesta "polarizează opiniile". "Dacă Jaguar ar fi creat o mașină care să semene cu orice altceva, n-ar fi avut nicio șansă", a declarat Weaver pentru BBC.

El avertizează însă că marca are de dus o luptă grea în Statele Unite, unde interesul pentru mașinile electrice este în scădere.

"Ultima carte jucată"

JLR a oprit treptat producția vechilor modele Jaguar în 2024 și 2025. Deși probabil a pus conducerea companiei pentru scurt timp într-o poziție incomodă, scandalul "woke" a avut cel puțin meritul de a menține numele Jaguar în atenția publicului, într-o perioadă în care marca vindea foarte puține mașini.

"A mutat Jaguar de pe ultimele pagini pe prima pagină, într-un moment în care marca se stingea pe o piață internațională extrem de aglomerată", spune Schmidt. "Acum toată lumea vorbește despre ceea ce altfel ar fi fost încă un produs banal."

Grand Tourer-ul ar urma să fie primul dintre cele trei noi modele electrice ale mărcii.

De la evenimentul din Miami de acum doi ani, McGovern a părăsit compania, JLR a renunțat la agenția din spatele controversatei campanii de rebranding, iar grupul are și un nou director general.

Viitorul Jaguar rămâne însă incert. "Cred că este, cu adevărat, ultima carte jucată", spune Fowler. "JLR s-a chinuit și în trecut să facă bani serioși cu Jaguar, iar până la urmă despre asta este vorba."

Rămâne de văzut dacă vor exista suficienți cumpărători dispuși să plătească 130.000 de lire sterline pentru o mașină electrică premium cu personalitate, într-o piață în care pot alege și modele Porsche, Mercedes-AMG sau chiar ale unor mărci chinezești în plină ascensiune, precum Denza.

"Uitați de controversă, de războaiele culturale și de mașina-concept roz", spune Ginny Buckley, de la site-ul dedicat mașinilor electrice Electrifying.com. "Ceea ce contează, în final, este dacă Jaguar a construit ceva suficient de extraordinar încât să justifice renunțarea la tot ce a reprezentat până acum."

Ea consideră că mașina este suficient de bună pentru a-i reduce la tăcere pe critici, dar recunoaște că "următoarea provocare va fi convingerea oamenilor să o cumpere". Steve Fowler împărtășește această opinie. "Mașina este suficient de bună", spune el. "Rămâne de văzut dacă și marca Jaguar este."