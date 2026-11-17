În cât timp se încălzește motorul mașinii iarna. Ce se întâmplă dacă sari peste acest pas în sezonul rece

4 minute de citit Publicat la 10:53 17 Noi 2026 Modificat la 10:53 17 Noi 2026

La mașinile moderne, nu este nevoie de o perioadă lungă de încălzire pe loc. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

În sezonul rece, mulți șoferi se întreabă în cât timp se încălzește motorul iarna și dacă este nevoie să lase mașina pornită câteva minute înainte de a pleca la drum. Deși există convingerea că motorul trebuie să funcționeze la ralanti până când ajunge la temperatura optimă, recomandările actuale ale specialiștilor auto sunt diferite.

În cazul mașinilor moderne, nu este nevoie de o perioadă lungă de încălzire pe loc, însă primele minute de condus trebuie parcurse cu atenție, fără accelerări puternice și fără turații ridicate.

Potrivit recomandărilor Departamentului pentru Energie al Statelor Unite, majoritatea producătorilor auto recomandă pornirea motorului și plecarea la drum după aproximativ 30 de secunde, cu o viteză moderată. Această metodă permite motorului să ajungă mai repede la temperatura optimă de funcționare și reduce consumul inutil de combustibil.

În cât timp se încălzește motorul mașinii în sezonul rece

În cazul autoturismelor moderne, echipate cu sisteme de injecție electronică, motorul nu trebuie lăsat să funcționeze timp de 10-15 minute înainte de plecare. În general, aproximativ 30 de secunde de la pornire sunt suficiente pentru ca uleiul să circule prin componentele interne și să asigure lubrifierea necesară.

Totuși, acest interval nu înseamnă că motorul a ajuns deja la temperatura normală de funcționare. Încălzirea completă poate dura mai multe minute și depinde de temperatura exterioară, tipul motorului, capacitatea acestuia, uleiul utilizat și condițiile de deplasare.

Potrivit ghidului publicat de Departamentul pentru Energie al SUA, majoritatea producătorilor recomandă ca șoferii să pornească motorul, să aștepte aproximativ 30 de secunde și apoi să plece la drum fără să solicite puternic mașina. Motorul ajunge mai repede la temperatura optimă în timpul deplasării decât dacă este lăsat să funcționeze la ralanti.

De asemenea, specialiștii de la Natural Resources Canada recomandă încălzirea automobilului prin deplasare la viteză moderată. În cazul temperaturilor extrem de scăzute, instituția menționează că pot fi suficiente două-trei minute de funcționare la ralanti înainte de plecare.

Există însă diferențe între motoarele pe benzină și cele diesel. Motoarele diesel pot avea nevoie de mai mult timp pentru a ajunge la temperatura normală de funcționare, în special atunci când temperaturile exterioare sunt foarte scăzute. Din acest motiv, șoferii trebuie să respecte indicațiile din manualul producătorului și să urmărească eventualele avertizări din bord.

O regulă importantă este ca șoferii să nu confunde încălzirea motorului cu dezaburirea și dezghețarea parbrizului. Chiar dacă motorul poate fi pregătit pentru deplasare după aproximativ 30 de secunde, mașina nu trebuie condusă până când vizibilitatea nu este suficientă și geamurile nu sunt curățate de gheață sau zăpadă.

Ce se întâmplă dacă pornești la drum fără să încălzești motorul

Plecarea la drum imediat după pornirea motorului nu reprezintă, în sine, o problemă pentru majoritatea autoturismelor moderne. Dimpotrivă, deplasarea la o viteză moderată ajută motorul să se încălzească mai repede decât funcționarea îndelungată la ralanti.

Problemele pot apărea însă atunci când șoferul solicită motorul imediat după pornire, prin accelerări puternice, turații ridicate sau schimbări bruște de sarcină.

La temperaturi scăzute, uleiul de motor este mai vâscos și circulă mai greu decât atunci când motorul este cald. Deși pompa de ulei începe să îl distribuie prin motor imediat după pornire, lubrifierea și condițiile de funcționare se stabilizează pe măsură ce temperatura crește.

Dacă motorul este solicitat intens înainte să ajungă la temperatura normală de funcționare, componentele interne pot fi supuse unui stres suplimentar. În timp, un stil de condus agresiv la rece poate contribui la uzura prematură a motorului.

Un alt efect al temperaturilor scăzute este creșterea consumului de combustibil. Motorul are nevoie de mai mult combustibil în faza de încălzire, iar uleiurile și celelalte fluide ale mașinii își ating treptat parametrii optimi de funcționare. Potrivit Departamentului pentru Energie al SUA, temperaturile scăzute pot reduce semnificativ eficiența consumului, în special în cazul deplasărilor scurte, efectuate în oraș.

În plus, lăsarea mașinii pornite timp îndelungat, fără să se deplaseze, înseamnă consum suplimentar de carburant și emisii poluante. Ghidul oficial privind reducerea funcționării inutile la ralanti arată că motoarele moderne nu au nevoie de perioade lungi de încălzire pe loc.

Pentru a proteja motorul în sezonul rece, șoferii ar trebui să respecte câteva recomandări:

Să aștepte aproximativ 30 de secunde după pornire înainte de a pleca la drum, dacă manualul mașinii nu indică altceva.

Să evite accelerările puternice și turațiile ridicate în primele minute de deplasare.

Să folosească uleiul de motor recomandat de producător, cu vâscozitatea potrivită pentru temperaturile de iarnă.

Să verifice periodic nivelul lichidului de răcire și starea bateriei.

Să curețe complet parbrizul, geamurile și oglinzile înainte de plecare.

În cazul autoturismelor mai vechi, în special al celor echipate cu motoare cu carburator, regulile pot fi diferite, iar o perioadă mai lungă de încălzire poate fi necesară. De aceea, manualul tehnic al mașinii rămâne principalul reper.

Așadar, nu este necesar să lași motorul pornit 10-15 minute în fiecare dimineață de iarnă. Pentru cele mai multe mașini moderne, aproximativ 30 de secunde sunt suficiente înainte de plecare, iar încălzirea propriu-zisă se face cel mai eficient în mers, cu accelerații line și fără solicitarea excesivă a motorului.