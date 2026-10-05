Începe SAB 2026. La București vor fi lansate patru mașini noi. Care este programul Salonului Auto București

Smart Urban Mobility: șase zile despre cum ne vom deplasa în orașele viitorului, la Salonul Auto București & Accesorii 2026. Foto: Antena 3 CNN

Ediția 2026 a Salonului Auto București & Accesorii (SAB), cea mai prestigioasă manifestare din domeniul auto din România, începe marți, la Romexpo. Timp de 6 zile, în pavilionul B2, vor fi prezentate cele mai noi modele de autovehicule, cele mai spectaculoase soluții tehnice și vor fi consemnate mai multe premiere. Salonul Auto București & Accesorii se desfășoară în paralel cu a doua ediție a Smart Urban Mobility, organizat de Antena 3 CNN, care reunește, de asemenea, expozanți ce prezintă soluții inteligente pentru transportul prezentului și al viitorului.

Sorin Rădăcineanu, organizatorul Salonului Auto București & Accesorii, a spus, în direct la Antena 3 CNN, că evenimentul va include și patru lansări de modele în premieră în România.

„Ediția din 2026 a Salonului Auto București și Accesorii vine în atenția publicului vizitator, pe lângă cele patru lansări de modele în premieră în România, cu o lansare de brand din Europa. Deci România va fi prima țară care va avea aceste modele pe șosele, un lucru foarte important.

Avem patru premiere naționale, nu le dezvăluim pentru că interesul tuturor este ca ele să fie văzute în cadrul Salonului Auto București. De asemenea, avem o bogată prezentare a celor care au accesorii, echipamente, piese, spălătorii auto. Sunt mulți cei care sunt în cadrul inovației, în cadrul standului Smart Urban Mobility, prin Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, cei care, bineînțeles, prezintă și creează cadrul necesar pentru ca studenții, masteranzii să-și poată etala inovațiile și invențiile”, a spus el.

Mai mult, Rădăcineanu a adăugat că deschiderea oficială este la ora 12, iar SAB este deschis până la 19. Ulterior, expoziția este deschisă zilnic, de la 10 până la 18, iar prețul unui bilet care acoperă toate zilele este de 80 de lei.

„Avem, de asemenea, pe parcursul weekendului un bogat program de auto, motor și sport, alături, bineînțeles, de cei care se pot relaxa un pic în cadrul food arenei. De asemenea, ne mai putem referi și la cei care sunt studenți sau doresc să activeze în cadrul pieței auto. Cei de la Asociația Producătorilor de Piese și Accesorii au un congres, un congres mai corect spus. O conferință, o conferință corelează. O conferință pentru cei care își doresc să activeze în domeniu se numește Autotehnica și aceștia se pot înscrie, da, gratuit, ceea ce este, din punctul nostru de vedere, un lucru important și un avantaj.

Vom avea deschiderea oficială marți, la ora 12:00. Programul este până la ora 19:00, iar evenimentul se va desfășura între marți și duminică. Săptămâna viitoare îi așteptăm cu toții să vină să ne viziteze și să poată vedea toate noutățile și toate inovațiile, invențiile celor care participă”, a subliniat Rădăcineanu.