Noi reguli pentru reînnoirea și obținerea permisului de conducere. Ce se schimbă din 6 noiembrie

4 minute de citit Publicat la 16:10 29 Oct 2026 Modificat la 16:11 29 Oct 2026

Noile criterii medicale intră în vigoare la data de 6 noiembrie. Foto: Getty Images

Din 6 noiembrie 2026, intră în vigoare noi criterii medicale pentru obținerea și reînnoirea permisului de conducere. Modificările vizează, printre altele, șoferii cu probleme de vedere, anumite afecțiuni psihice și tulburări asociate consumului de alcool. În unele situații, persoanele care până acum ar fi putut fi declarate inapte vor putea obține sau păstra permisul, dacă îndeplinesc condițiile medicale prevăzute de noile norme, scrie InfoCons.

Schimbările sunt prevăzute în Ordinul Ministerului Sănătății nr. 1.829/2026, publicat în Monitorul Oficial nr. 884 din 22 octombrie 2026. Actul normativ actualizează Ordinul nr. 1.162/2010, care stabilește cerințele privind aptitudinile fizice și mentale necesare pentru conducerea autovehiculelor.

Noile prevederi pun în aplicare Directiva (UE) 2025/2205, care a înlocuit vechea directivă europeană referitoare la permisele de conducere.

Un diagnostic nu înseamnă automat că șoferul pierde permisul

Una dintre schimbările importante este modul în care sunt evaluate anumite afecțiuni medicale. În loc ca diagnosticul să ducă automat la respingerea cererii sau la refuzul reînnoirii permisului, evaluarea va ține cont de efectele bolii asupra capacității de a conduce în siguranță.

În funcție de afecțiune, medicul poate solicita un aviz de specialitate și poate recomanda controale periodice. Astfel, în anumite cazuri, dreptul de a conduce va putea fi păstrat dacă sunt îndeplinite condițiile medicale necesare.

Ce se schimbă pentru șoferii cu probleme de vedere

Evaluarea oftalmologică va lua în calcul mai multe aspecte decât acuitatea vizuală și câmpul vizual. Printre criteriile analizate se numără sensibilitatea la lumină puternică și la contrast, vederea în condiții de iluminare redusă, vederea dublă și alte afecțiuni oculare care pot influența siguranța la volan.

Sunt precizate și condițiile în care pot conduce persoanele care și-au pierdut vederea la un ochi.

Pentru grupa 1, care include motocicletele și autoturismele, există posibilitatea eliberării sau reînnoirii permisului în anumite situații excepționale, chiar dacă nu sunt îndeplinite toate cerințele privind acuitatea vizuală sau câmpul vizual. Este necesar însă un aviz medical de specialitate care să confirme că deficiența nu compromite siguranța rutieră.

Afecțiunile psihice vor fi evaluate în funcție de gravitate

Noile norme modifică și formulările referitoare la tulburările psihice. Termenul „retard psihic sever”, utilizat în reglementarea anterioară, este înlocuit cu referiri la tulburări mintale grave și la tulburări grave sau persistente care afectează judecata, comportamentul ori capacitatea de adaptare.

În astfel de cazuri, permisul nu se eliberează și nu se reînnoiește în mod obișnuit. Există însă posibilitatea unei evaluări favorabile dacă medicul specialist curant consideră că persoana poate conduce în siguranță. În această situație, pot fi impuse controale medicale periodice, stabilite individual.

În ce condiții pot obține permisul persoanele cu probleme legate de consumul de alcool

Noile reguli prevăd posibilitatea obținerii sau reînnoirii permisului pentru persoanele cu dependență de alcool ori cu alte tulburări asociate consumului, dacă sunt îndeplinite anumite condiții medicale.

Printre acestea se numără o perioadă de abstinență și confirmarea medicală a remisiunii. Ulterior, persoana poate fi inclusă într-un program de monitorizare stabilit de medicul curant.

Prin urmare, existența unui istoric de dependență nu exclude în toate situațiile posibilitatea de a conduce, însă decizia depinde de evaluarea medicală și de respectarea condițiilor impuse.

Medicamentele și substanțele psihotrope, în atenția medicilor

Normele prevăd restricții pentru persoanele dependente de substanțe psihotrope, dar și pentru cele care consumă substanțe sau medicamente ce afectează ori pot afecta capacitatea de a conduce în siguranță.

Față de formularea anterioară, care făcea referire la abuz și consum regulat, noul text pune accentul pe efectul pe care aceste substanțe îl pot avea asupra conducerii unui autovehicul.

În cazul persoanelor care urmează un tratament medicamentos, evaluarea trebuie să țină cont de efectele acestuia asupra capacității de a conduce. Pacienții ar trebui să discute cu medicul despre eventualele riscuri și restricții, fără să întrerupă tratamentul din proprie inițiativă.

Pentru șoferii de camioane și autobuze, cerințele rămân mai stricte

În cazul grupei 2, care include conducătorii de camioane și autobuze, criteriile medicale sunt mai severe, având în vedere responsabilitatea și riscurile asociate conducerii acestor vehicule.

Ordinul modifică prevederile referitoare la vedere, tulburări mintale, alcool, droguri și medicamente. Celelalte criterii medicale prevăzute de reglementarea anterioară rămân neschimbate.

Ce trebuie să știe șoferii despre fișa medicală pentru permis

Pe lângă noile criterii de evaluare, există câteva reguli practice de care șoferii trebuie să țină cont atunci când solicită sau reînnoiesc permisul de conducere.

Fișa medicală pentru permis se obține de la o unitate medicală autorizată. Medicul de familie eliberează doar o adeverință medicală, însă aceasta nu înlocuiește fișa necesară pentru permis, care presupune evaluarea de către specialitățile medicale relevante.

Fișa medicală auto are, de regulă, o valabilitate de un an. În cazul persoanelor cu afecțiuni cronice, medicii pot recomanda controale mai frecvente sau pot stabili anumite restricții, în funcție de situație.

Reînnoirea permisului înainte de expirare nu elimină obligația evaluării medicale. Starea de sănătate trebuie verificată potrivit cerințelor aplicabile.

Șoferii trebuie să evite conducerea cu permisul expirat. O astfel de situație poate atrage sancțiuni, iar în cazul unui accident pot apărea și complicații legate de asigurare, în funcție de circumstanțe și de condițiile poliței.

Restricțiile înscrise pe permis trebuie respectate. De exemplu, dacă documentul prevede obligația de a purta ochelari sau lentile de corecție, șoferul trebuie să respecte această condiție.

Noile norme schimbă modul în care sunt evaluate anumite probleme de sănătate în cazul conducătorilor auto. Posibilitatea de a obține sau de a păstra permisul va depinde însă de afecțiune, de rezultatul examinării medicale și de îndeplinirea condițiilor prevăzute de reglementări.