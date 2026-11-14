România, în cursa pentru construirea unei fabrici BYD. Stella Li: „Avem nevoie de puțin timp pentru a înțelege țara”

2 minute de citit Publicat la 10:00 14 Noi 2026 Modificat la 10:00 14 Noi 2026

Stella Li, vicepreședinta BYD. sursa foto: Hepta

România ar putea deveni una dintre următoarele destinații pentru investițiile majore ale unui mare producător auto chinez. Stella Li, vicepreședinta executivă a companiei, nu exclude construirea unei fabrici în țara noastră, după ce Ungaria a fost aleasă pentru prima unitate de producție europeană. Într-un interviu de excepţie acordat lui Mihai Gâdea, Stella Li a vorbit despre extinderea pe continentul european, avantajele industriei auto românești și posibilitatea unor noi investiții.

Extinderea în Europa nu se oprește la fabrica din Ungaria. Compania auto chineză analizează deja construirea unor noi unități de producție, iar Stella Li spune că prioritatea este să aducă tehnologia și inovația mai aproape de clienții europeni.

„Clasamentul nu contează pentru mine; misiunea noastră este să avem grijă de clienți, să aducem această tehnologie și inovație în țară și, mai ales, să-i încurajăm pe tineri să iubească mașinile, să-i inspirăm spre inovație și să-i facem să se gândească la viitor”, a declarat Stella Li, la Antena 3 CNN.

Vicepreședinta BYD mai spune că „ne gândim să construim a doua fabrică, poate chiar a treia. Și suntem exact în procesul de a evalua această decizie”.

Construirea fabrica din Ungaria a fost decisă în urmă cu trei - patru ani. Stella Li, unul dintre liderii marii companii auto explică alegerea prin relația buna a Ungariei cu China dar și prin baza industrială deja dezvoltată în țara vecină. În industria auto, România are însă propriile atuuri, spune aceasta.

„Cu trei sau patru ani în urmă am ales deja Ungaria pentru a construi o unitate acolo. Dar amintiți-vă că România are o relație foarte bună cu China și este o țară extrem de competitivă pentru producție. În industria auto, reprezintă 15% din PIB-ul vostru. Așa că nu aveți doar producție auto, ci și o bază foarte solidă de furnizori, în special pentru sectorul auto”, a explicat vicepreședinta BYD.

Întrebată dacă România ar putea găzdui o viitoare fabrică, Stella Li nu exclude această posibilitate. Spune că producătorul chinez are nevoie de timp pentru a cunoaște piața locală și pentru a construi relații în România.

„Nu, nu este exclus deloc. Pur și simplu avem nevoie de puțin timp pentru a înțelege țara și pentru a construi relații. Este prima mea călătorie aici, tocmai pentru a înțelege piața. Dar trebuie să țineți cont că nu suntem doar o companie auto. Suntem un jucător de top în domeniul bateriilor, lideri pe piața de autobuze electrice, camioane electrice și un jucător de bază pentru dispozitive electronice”, a mai declarat vicepreședinta BYD.

Pentru România, miza este să transforme avantajele pe care le are deja în industria auto într-un argument pentru atragerea unor noi investiții.

Într-o Europă în care marii producători își extind capacitățile de productie, fiecare decizie privind o nouă fabrică poate schimba harta industriei auto de pe continent.