Țara din Europa care a dat undă verde mașinilor Tesla să conducă singure. UE încă nu a luat o decizie

1 minut de citit Publicat la 20:26 11 Noi 2026 Modificat la 20:40 11 Noi 2026

Finlanda a autorizat Tesla să folosească sistemul său de conducere asistată pe drumurile din țară. Foto: Getty Images

Finlanda a autorizat Tesla să folosească sistemul său de conducere asistată pe drumurile din țară. Compania a primit aprobarea după ce a făcut mai multe modificări tehnologiei, însă, pentru ca sistemul să poată fi introdus în întreaga Uniune Europeană, este nevoie și de o aprobare la nivelul UE.

Tesla a primit o autorizație temporară pentru utilizarea sistemului Tesla Assisted Driving (TAD) pe drumurile din Finlanda, după ce a adus o serie de modificări modului în care acesta funcționează. Agenția finlandeză pentru Transporturi și Comunicații (Traficom) a anunțat miercuri decizia, precizând că Tesla „poate începe imediat să ofere sistemul clienților săi din Finlanda”, scrie Euronews.

Tehnologia permite mașinilor să vireze, să accelereze și să frâneze automat, fără ca șoferul să fie nevoit să efectueze permanent aceste manevre. Totuși, persoana aflată la volan trebuie să supravegheze în permanență sistemul și să păstreze controlul asupra vehiculului.

Odată cu modificările făcute, sistemul și-a schimbat și numele. Acesta nu se mai numește Full Self-Driving (FSD) Supervised, ci Tesla Assisted Driving, o denumire care descrie mai clar ce poate face în realitate tehnologia.

Jukka Juhola, specialist principal în cadrul Traficom, a explicat că noul nume reflectă „adevărata natură a sistemului” și ajută la diferențierea tehnologiilor care doar asistă șoferul de mașinile complet autonome, care se pot conduce singure.

Aprobarea vine într-un moment în care Europa încă încearcă să stabilească reguli comune pentru utilizarea tehnologiilor de conducere automată.

La nivelul Uniunii Europene, discuțiile privind reglementările care ar permite circulația mașinilor fără șofer sunt blocate. Din acest motiv, tot mai multe companii încearcă să obțină autorizații separat, de la autoritățile naționale și regionale.

Diferențele dintre regulile aplicate în statele europene complică însă introducerea mașinilor complet autonome pe piață. În unele cazuri, producătorii trebuie să obțină aprobări nu doar de la autoritățile naționale, ci și de la cele locale sau regionale.

În Europa, Țările de Jos au autorizat utilizarea sistemului Tesla în aprilie, fiind urmate de Estonia, Belgia, Lituania și Danemarca.

Tesla oferă deja această tehnologie și în afara Europei, în țări precum Statele Unite, Australia, Canada și Coreea de Sud.