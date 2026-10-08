Un model Toyota care se vinde foarte bine şi în România a fost rechemat în service, în SUA. O defecțiune ar putea opri sistemul în mers

Un model Toyota care se vinde foarte bine şi în România a fost rechemat în service, în SUA. Sursa foto: Hepta

Toyota a început o acțiune de rechemare în service, din motive de siguranță, care vizează anumite vehicule RAV4 Plug-in Hybrid din anul de fabricație 2026. Aproximativ 31.000 de vehicule sunt vizate de această rechemare, în SUA, notează pressroom.toyota.com.

O defecțiune poate apărea la unitatea de control electronic (ECU) a sistemului plug-in hybrid al vehiculelor în cauză, putând duce la oprirea sistemului în timpul deplasării. Acest lucru poate cauza pierderea puterii de propulsie în timpul rulării la viteze ridicate și poate spori riscul de accident.

Toți proprietarii cunoscuți ai vehiculelor vizate vor fi notificați să își prezinte vehiculul la un dealer Toyota. Dealerii Toyota vor actualiza software-ul unității de control electronic (ECU) afectate, fără niciun cost. Proprietarii vehiculelor vizate vor fi notificați până la începutul lunii decembrie 2026.

Informațiile privind rechemările auto, inclusiv (dar fără a se limita la) lista vehiculelor vizate, sunt actuale la data depunerii prezentei notificări și pot suferi modificări ulterior.

Pentru a verifica dacă vehiculul dumneavoastră face obiectul unei rechemări de siguranță, vizitați Toyota.com/recall sau nhtsa.gov/recalls și introduceți numărul de identificare a vehiculului (VIN) sau datele de înmatriculare, mai recomandă sursa amintită.

Directorii Toyota, Honda și Ford, avertisment despre competiția chineză

China a fost percepută mult timp nu doar ca o putere de producție tot mai eficientă, demnă de luat în considerare, ci și drept „fabrica lumii”, generând peste 30% din producția industrială globală. Dominanța sa în anumite domenii, precum industria auto, devine un motiv din ce în ce mai pronunțat de îngrijorare pentru companii și industrii concurente.

Un procent impresionant de 70% din totalul vehiculelor electrice noi provine în prezent din China, iar compania BYD, cu sediul în Shenzhen, depășește semnificativ Tesla și alți competitori în ceea ce privește vânzările, extinzându-și totodată operațiunile la nivel global.

Această evoluție a generat îngrijorări în rândul unor producători auto precum Toyota, Honda și Ford, determinându-i să își reevalueze proiectele și să își regândească strategiile. De altfel, reprezentanții Ford afirmau încă de acum trei ani că China era considerabil înaintea celorlalți.

Toyota a raportat, în martie, scăderi ale vânzărilor de la an la an pe această piață, în timp ce poziția dominantă a companiei BYD în sectorul vehiculelor electrice continuă să se consolideze.

CEO-ul Toyota a declarat, de asemenea, nu doar în ceea ce privește compania sa, ci și industria în general, „dacă lucrurile nu se schimbă, nu vom supraviețui”, solicitând unele schimbări majore de productivitate pentru a se potrivi cu producătorii chinezi.