Un superb Chevrolet Corvette din 1979 s-a prezentat la RAR Iași. "O sportivă americană pur-sânge, pare că nu va îmbătrâni niciodată"

Un superb Chevrolet Corvette din 1979 s-a prezentat la RAR Iași. Sursa foto: RAR

Reprezentanţa RAR din Iaşi a anunţat, marţi, că un superb Chevrolet Corvette C3, fabricat în 1979, s-a prezentat pentru inspecţia auto. Maşina are motorul V8 L82 cu transmisie manuală și aproximativ 215 cai putere. Proprietarul actual susține că a cumpărat-o din Chicago.

"O mașină care pare că nu va îmbătrâni niciodată a fost fotografiată de colegii noștri de la RAR Iași: Chevrolet Corvette C3, o sportivă americană pur-sânge.

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Imaginile ne prezintă parcă un contrast între liniile futuriste și mecanica autentică a epocii trecute, în care cilindreea și sunetul motorului contau cel mai mult decât sistemele moderne de siguranță.

Silueta lui C3, una aproape lichidă, nu semăna cu ceea ce exista în mod obișnuit pe șoselele de peste Ocean în anii '70. Acest exemplar este fabricat în 1979, are motorul V8 L82 cu transmisie manuală și aproximativ 215 CP. Proprietarul actual susține că a cumpărat-o din Chicago", au transmis inginerii auto de la RAR Iaşi.

RAR a publicat imagini şocante şi cu improvizaţiile şoferilor

RAR a explicat motivele pentru care inginerii inspectează întreaga maşină, şi nu doar remedierea deficienţelor pentru care poliţistul a ridicat talonul în trafic. La astfel de activităţi, angajaţii de la RAR au găsit adevărate dezastre: de la improvizaţii care pun în pericol toţi participanţii la trafic, la habitaclu distrus aproape în totalitate.

"Vă puteți imagina de ce ar pune cineva buturugi de lemn în locul tampoanelor de suprasarcină pe o autoutilitară? Vă spun colegii de la RAR Călărași: pentru a o putea încărca mult peste masa maximă permisă.

Dacă vi se pare ca acesta nu este un motiv de respingere la RAR, vă propunem să vă imaginați cât de eficient poate frâna un vehicul a cărui greutate este cu mult mai mare decât cea pentru care a fost proiectat sistemul lui de frânare.

Noi le mulțumim colegilor care în fiecare zi pun siguranța pe primul loc pentru că aceste mașini, dar și multe altele, nu mai pot circula pe drumurile publice până nu sunt reparate…fără improvizații, buturugi de lemn și “tubulare” înfipte în țeava de evacuare", a adăugat RAR, iar imaginile sunt AICI.