Volvo mai dă afară 2.500 de oameni, după valul de concedieri anunțat de curând. "Trimestrul 3 a fost dezamăgitor"

Volvo a anunțat că va mai concedia 2.500 de angajați. FOTO: Getty Images

Volvo a anunțat vineri că va mai concedia 2.500 de angajați, majoritatea în Suedia, după ce a înregistrat în trimestrul al treilea o pierdere mult mai mare decât se aștepta. După acest anunț, acțiunile companiei au scăzut cu aproape 30%, scrie Reuters.

Deținut majoritar de grupul chinez Geely Holding, producătorul auto suedez se confruntă cu o cerere care nu e constantă pentru mașinile electrice, cu presiunea tot mai mare a taxelor vamale și cu înrăutățirea condițiilor de piață din China.

Volvo a raportat pentru trimestrul al treilea o pierdere operațională de 3,7 miliarde de coroane suedeze (373 de milioane de dolari), față de un profit de 5,8 miliarde de coroane în aceeași perioadă a anului trecut. Potrivit analiștilor Citi, piața se aștepta la o pierdere de doar 724 de milioane de coroane.

"Trimestrul al treilea din 2026 a fost foarte dezamăgitor și reflectă un an care s-a dovedit mult mai dificil decât anticipam inițial. De aceea, planul nostru de redresare are nevoie de o consolidare decisivă", a declarat directorul general Håkan Samuelsson.

Pe lângă reducerile de costuri de 23 de miliarde de coroane anunțate anterior, Volvo va tăia cu încă 5 miliarde de coroane cheltuielile indirecte și costurile variabile. Economiile ar urma să fie realizate până la sfârșitul anului viitor.

Noile măsuri vor afecta aproximativ 6% din personalul Volvo, inclusiv circa 2.000 de posturi în Suedia. Reducerile se vor face prin încetarea contractelor cu consultanții, prin plecări la vârstă și prin pachete de ieșire voluntară adresate anumitor angajați. Ele vin pe lângă cele 3.000 de disponibilizări anunțate mai devreme.

Samuelsson a declarat pentru Reuters că noile tăieri ar trebui finalizate până la jumătatea anului 2027, fără să excludă însă măsuri suplimentare în cazul în care planul de redresare nu dă rezultatele așteptate.

Volvo, care la începutul acestei luni a renunțat la prognozele pentru volumul vânzărilor și fluxul de numerar pe întregul an, a precizat că în China va pune marjele de profit înaintea cotei de piață, în loc să intre într-un război agresiv al prețurilor cu producătorii locali. Compania intenționează să aplice o strategie similară și în Statele Unite.

Marja brută a Volvo a scăzut în trimestrul al treilea la 14,7%, de la 20,4% cu un an în urmă. Acțiunile companiei au atins săptămâna aceasta un minim istoric și au pierdut peste două treimi din valoare de la începutul anului.