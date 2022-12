Vouchere alimente 2022. Greşeala care te lasă fără bani înainte de Sărbători

În cadrul programului de guvernare „Sprijin pentru România”, autoritățile au impus o nouă regulă prin care voucherele de 250 de lei pot fi blocate și revocate dacă nu este respectată.

Mulţi dintre românii nevoiaşi pot să rămână fără bani pe card chiar dacă au primit celelalte trei tranşe, deoarece regula spune că ajutorul financiar primit de la stat o dată la două luni, în valoare de 250 de lei, pentru cei cu venituri mici, se aplică și poate fi folosit doar în cumpărarea alimentelor și meselor calde.

Așadar, cardurile au fost blocate deoarece au achiziționat și alte produse necesare traiului.

Însă, aceste scheme au fost descoperite, iar cei care au folosit, până și în mod complet inocent, banii primiți pentru achitarea altor produse, au fost blocați, iar dreptul acestora la carduri a fost revocat.

Românii a căror conturi au fost blocate au încercat să îi atenționeze pe ceilalți beneficiari ai voucherelor, să nu facă aceleași greșeli pe care le-au făcut la rândul lor.

„Dragi utilizatori de carduri sociale primite de la Stat, nu cumpărați nimic, decât alimente pentru oameni, nu cumpărați hrană pentru animale, pentru că vi se vor bloca cardurile și ajutorul este anulat! Nu cumpărați șervetele, hârtie igienică, detergenți etc., chiar dacă magazinul vă spune că e ok! Noi am pierdut dreptul pentru că am cumpărat 2 cutii hrană pentru cățel, la casa de marcat ni s-a spus că este ok dar după, ni s-a anulat dreptul de a mai beneficia de acești bănuți pe motiv că sunt destinați strict pentru hrana oamenilor! Copilul meu nu mai poate beneficia de acest ajutor! Mare grijă!”, este unul dintre sutele de mesaje ale românilor care s-au trezit că au voucherele pentru alimente blocate.

Peste 2 milioane de români au beneficiat de tichetele sociale.

Categoriile eligibile sunt următoarele:

a) Pensionarii din sistemul public de pensii, pensionarii aflați în evidența caselor de pensii sectoriale și beneficiarii de drepturi prevăzute de legi cu caracter special, plătite de casele teritoriale de pensii/casele de pensii sectoriale, ale căror venituri nete lunare proprii sunt mai mici sau egale cu 1.500 lei;

b) Persoanele încadrate în grad de handicap grav, accentuat sau mediu, ale căror venituri nete lunare proprii sunt mai mici sau egale cu 1.500 lei;

c) Familiile cu cel puțin 2 copii în întreținere, ale căror venituri nete lunare pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 de lei;

d) Familiile monoparentale ale căror venituri nete lunare pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 de lei;

e) Familiile care au stabilit dreptul la ajutorul social în condițiile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

f) Persoanele fără adăpost, așa cum acestea sunt reglementate potrivit prevederilor legale în vigoare.