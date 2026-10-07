Băuturile alcoolice tradiționale vor fi scutite de la plata accizelor în limita a 200 de litri pe an

Cantitatea propusă a fi exceptată nu are niciun impact efectiv asupra veniturilor la bugetul de stat, potrivit inițiatorului.

Băuturile alcoolice tradiţionale vor fi scutite de la plata accizelor în limita a 200 de litri anual, potrivit unui proiect de lege adoptat miercuri de plenul Camerei Deputaţilor, care este for decizional, cu majoritate de voturi. Măsura apare într-un amendament propus de PSD la o lege de modificare a Codului Fiscal, care a fost reexaminată la cererea președintelui Nicușor Dan, relatează Agerpres.

Deputaţii au adoptat, cu 225 de voturi, Legea privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.22/2025 pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal şi pentru completarea articolului 342 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, reexaminată, la cererea preşedintelui.



Potrivit unui amendament, sunt scutite de la plata accizelor băuturile alcoolice tradiţionale, astfel cum sunt reglementate prin dispoziţii speciale, în limita a 200 litri anual (faţă de 50 de litri în prezent) pe o gospodărie evidenţiată în Registrul agricol, potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 98/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi care nu sunt supuse vânzării.



De asemenea, cantitatea de băuturi alcoolice tradiţionale nedestinate vânzării nu se include în stabilirea limitelor cantitative prevăzute în limitele din Legea 227/2015 pentru micii producători independenţi de băuturi fermentate.

Potrivit legii, limitele cantitative maxime realizate de micii producători independenţi în ultimele 12 luni consecutive de funcţionare pentru menţinerea în categoria micilor producători independenţi, pentru fiecare categorie de produse în parte, sunt următoarele:

bere: 200.000 hl de produs;

vinuri: 1.000 hl de produs;

băuturi fermentate, altele decât bere şi vinuri: 15.000 hl de produs;

produse intermediare: 250 hl de produs;





Prin Normele metodologice de aplicare a alineatelor precedente se vor stabili condiţiile şi modelul documentelor necesare luării în evidenţă şi justificării cantităţilor, se menţionează în proiect.



Iniţiatorul amendamentului, deputatul PSD Mircea Govor, consideră că propunerea încurajează obţinerea unor produse tradiţionale în condiţii stabilite prin norme legale, cu o calitate superioară şi un proces tehnologic de natură a păstra calitatea superioară a produsului obţinut.



„Propunerea deschide oportunitatea de promovare, prezentare, degustare şi a acestor produse tradiţionale, fără comercializarea acestora. Cantitatea propusă a fi exceptată nu are niciun impact efectiv asupra veniturilor la bugetul de stat, întrucât este o cantitate foarte mică, iar numărul gospodăriilor din mediul rural este de la an la an tot mai redus.

De asemenea, băuturile alcoolice tradiţionale sunt utilizate în diverse evenimente tradiţionale de familie, astfel încât propunerea înlătură confuzia care ar putea apărea în legătură cu folosirea acestor produse în astfel de evenimente. Modificarea propusă nu aduce atingere prevederilor europene, întrucât nu vizează nicio activitate de comerţ”, precizează acesta în motivarea amendamentului.



Proiectul, iniţiat de 37 de deputaţi de la PSD, PNL, USR şi UDMR, a fost votat de Senat, Camera Deputaţilor fiind for decizional.