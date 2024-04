Cum afectează războiul din Ucraina piața berii din țara noastră. Românii au băut mai puțină bere în 2023

Piața berii din România a înregistrat o scădere și în 2023, pe fondul războiului din Ucraina și al majorării accizei.

Sursa foto: Getty Images/ The Good Brigade

Piața berii din România a înregistrat o scădere cu 5% în anul 2023, ajungând la un volum de 15 milioane de hectolitri.

Motivele sunt legate de faptul că a fost majorată acciza pe alcool, care a dus la prețuri mai mari, precum și acutizarea conflictului din Ucraina, care a dus la o presiune mai mare pe furnizarea de materii prime.

Implicit, asta a dus la costuri mai mari pe lanțul de producție, a precizat, marți, directoarea Asociaţiei Berarii României, Julia Leferman.

"Anul trecut, am observat o contracţie a sectorului berii cu 5% faţă de anul anterior, reflectată într-un volum de piaţă de 15 milioane de hectolitri, redus de la 15,8 milioane de hectolitri în anul anterior, fiind de altfel al doilea an consecutiv de contracţie pe care l-am raportat la nivel de sector", a declarat Leferman, potrivit Agerpres.

Aceasta a explicat și motivele, pe larg.

"Unul dintre aspectele care ţin şi de provocările de natură fiscală, dar şi de impactul asupra volumului de bere, îl reprezintă nivelul accizei. Ca sector, am fost expuşi unei creşteri repetate a acestei taxe pe care am avut-o în mod obişnuit la începutul fiecărui an fiscal. Acesta, de altfel, a fost mecanismul predictibil pe care industria l-a susţinut în dialogul cu Guvernul şi pe care l-am avut funcţional în ultimii cinci ani. Însă, ultimii doi ani au arătat o diferenţă de abordare la nivel guvernamental şi, ca atare, industria s-a confruntat şi cu o majorare a accizei care s-a întâmplat la jumătatea anului fiscal, ceea ce a creat o presiune suplimentară asupra activităţii de producţie. Îndeosebi vorbim de creşterea de 6% faţă de august 2022, care a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2023. Practic, diferenţa între 2022 şi 2023 a fost de 11% majorare în ianuarie 2023 faţă de ianuarie 2022, de la an la an", a mai precizat Julia Leferman.

O nouă majorare a accizei, de 10%, a intrat în vigoare în țara noastră la începutul acestui an.

Prin urmare, în România, nivelul accizei la bere să fie cu 18% mai mare decât cel practicat în Germania (0,929 euro/hectolitru/grad Plato faţă de 0,787 euro/hectolitru/grad Plato), în condiţiile în care puterea de cumpărare a românilor este de trei ori mai mică decât a germanilor.

"Din acest motiv spunem noi că sistemul de fiscalizare a sectorului berii a ajuns la un prag maximal la acest moment şi aceasta este cu atât mai important cu cât, începând din acest an, conform modificărilor legislative care au fost implementate anul trecut de Guvern, a fost oprit acel mecanism de indexare anuală care de-a lungul timpului a reprezentat un element de predictibilitate fiscală pentru industrie. Suntem, desigur, în dialog cu Ministerul Finanţelor - am iniţiat un astfel de dialog, pentru a avea o discuţie de completare a cadrului legislativ, care să asigure un nivel de predictibilitate privind cuantumul accizei şi în anul următor, pentru că tocmai situaţia pe care o vedeţi reflectată aici cu acea referinţă la luna august 2022 a fost, în opinia noastră, un element perturbator în condiţiile în care a venit cu modificarea accizei în cuprinsul anului fiscal", mai spune directoarea generală al Asociaţiei Berarii României.

Julia Leferman mai susține că, în sectorul berii, care este 100% fiscalizat, nu există evaziune fiscală, iar contribuţiile la bugetul de stat au depăşit 311 milioane de euro în 2023, fiind cu aproape 9% mai mari decât în 2022. Dintre acestea, accizele au reprezentat 142 de milioane de euro, în creştere cu 6% faţă de anul anterior.