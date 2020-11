Black Friday 2020. Cele 8 coduri care iti ofera extra-reduceri la eMAG

eMAG Black Friday 2020. Magazinul online a anuntat ca in acest an le ofera clientilor sai extra-reduceri daca acestia introduc anumite coduri in momentul in care fac o achizitie.

Toate codurile de sunt AICI.

Tot ce trebuie sa faci este sa copiezi codul si sa il introduci in cos atunci cand cumperi un produs de pe eMAG.

Numeroase produse beneficiaza de astfel de coduri, de la placi de indreptat parul, ondulatoare, produse de masaj la decoratiuni pentru casa.

eMAG Black Friday 2020 coduri pentru extra-reducere

1. Produsele de masaj HoMedics au 20% extra-reducere.

2. Placile de indreptat parul, ondulatoarele si alte produse de acest fel de la Revamp au 30% extra-reducere.

eMAG Black Friday 2020 - produse pentru ingrijirea pielii

3. Suplimentele alimentare pentru sezonul rece, pentru a-ti creste nivelul de energie, au 15% extra-reducere.

4. Suplimentele alimentare pentru intarirea imunitarii copiilor, Minimartieni, au 15% extra-reducere.

5. Produsele pentru wellness si ingrjirirea pielii, dar si alte produse de sanatate, au o extra-reducere de 10%.

eMAG Black Friday 2020 coduri pentru extra-reducere la decoratiuni

6. Rulourile si jaluzelele tin soarele la distanta. Adauga codul in cos si beneficizi de o extra-reducere de 10%.

7. Pandemia ne-a facut sa acordam mai multa atentie spatiului in care locuim. Daca ai nevoie de un paravan elegant sau de un perete despartitor, de eMAG Black Friday 2020 este momentul sa il achizitionezi.

Cu codul respectiv beneficiezi de o extra-reducere de 10%.

8. Ai prea multe lucruri, iar ele ajung mereu in dezordine? Atunci s-ar putea sa ai nevoie de cutii pentru depozitare. Cu ajutorul codului ai 10% extra-reducere la cutiile de depozitare.

