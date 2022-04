BNR a decis majorarea ratei dobânzii de politică monetară. Cu cât vor creşte ratele la creditele în lei

Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României, întrunit în ședința de marți, a hotărât majorarea ratei dobânzii de politică monetară.

De asemenea, s-a decis majorarea ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 4 la sută pe an, de la 3,50 la sută pe an și creșterea ratei dobânzii la facilitatea de depozit la 2 la sută, de la 1,50 la sută pe an, începând tot de miercuri.

Astfel, românii care au credite în lei contractate înainte de luna mai 2019 dependente de indicele ROBOR vor plăti rate mai mari.

Spre exemplu, pentru un credit de 250.000 de lei, contractat pe o perioadă de 30 de ani, anul trecut pe 5 aprilie când indicele ROBOR era 1,66% plăteam o rată de 1.666 de lei. Astăzi, același indice a ajuns la 4.62%, iar noi plătim o rată cu 500 de lei mai mare.

Specialiştii estimează că până la finalul anului indicele ROBOR va ajunge până la 6%, alţii spun că acest lucru se va întâmpla mai repede chiar până în toamnă.

În cazul acestui scenariu, rata la bancă pentru creditul nostru va creşte cu 700 de lei pe lună.

„Deciziile CA al BNR urmăresc ancorarea anticipațiilor inflaționiste pe termen mediu, precum și stimularea economisirii prin creșterea ratelor dobânzilor bancare, în vederea readucerii durabile a ratei anuale a inflației în linie cu ținta staționară de 2,5 la sută ±1 punct procentual, într-o manieră care să contribuie la realizarea unei creșteri economice sustenabile în contextul procesului de consolidare fiscală.

Alte decizii vizează păstrarea controlului ferm asupra lichidității de pe piața monetară și menținerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei și în valută ale instituțiilor de credit, precizează BNR

BNR monitorizează atent evoluțiile mediului intern și internațional și este pregătită să utilizeze instrumentele de care dispune în vederea îndeplinirii obiectivului fundamental privind stabilitatea prețurilor pe termen mediu”, au anunțat cei de la BNR.

Următoarea ședință a CA al BNR dedicată politicii monetare va avea loc în data de 10 mai 2022.