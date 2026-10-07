British Airways va instala 106 locuri la clasa business pe avioanele Airbus A380, un record mondial.. FOTO: Hepta

British Airways construiește ceea ce numește "cea mai mare cabină de business class din lume" și elimină zeci de locuri de la clasa economică, cel mai clar exemplu de până acum al modului în care companiile aeriene își gândesc planurile de viitor pe seama pasagerilor dispuși să cheltuiască mult, scrie CNBC.

Schimbările fac parte dintr-o revizuire amplă a flotei British Airways și a serviciilor sale de la sol, inclusiv a saloanelor de așteptare de la Heathrow, principalul său hub din Londra.

Ce se schimbă

British Airways își va echipa aeronavele Airbus A380, cel mai mare avion de pasageri din lume, cu o cabină de business class impresionantă, de 106 locuri, față de cele 97 din configurația actuală.

Clasa întâi va fi, de asemenea, îmbunătățită și va avea 12 suite, în scădere față de cele 14 din configurația actuală a A380.

Clasa premium economy va crește la 84 de locuri, de la 55.

Locurile de la clasa economică standard se vor reduce la doar 215, de la 303.

Potrivit British Airways, cele 106 suite de business class, prevăzute cu uși glisante, vor ocupa în întregime puntea superioară a A380.

Companiile aeriene au investit ani de zile și sute de milioane de dolari pentru a-și extinde oferta de locuri mai scumpe, profitând de cererea pentru opțiuni mai spațioase și de apetitul călătorilor pentru experiențe mai luxoase.

American Airlines, partenerul de joint-venture al British Airways, a lansat luna trecută o cabină de business class cu 70 de locuri pe cea mai mare aeronavă Boeing din flota sa. La rândul său, Vanessa Hudson, CEO-ul Qantas, a declarat pentru CNBC, într-un interviu recent, că pasagerii caută opțiuni de top pentru zborurile lungi, cum ar fi cursa directă Perth–Londra operată de companie.

"Există cu siguranță un client care își dorește acest lucru și care este pregătit să plătească un preț suplimentar pentru el", a spus ea.

Iar aceste locuri mai scumpe vin, într-adevăr, cu un preț pe măsură. Chiar și un loc cu spațiu suplimentar pentru picioare pe rutele transatlantice poate costa peste 200 de dolari pe segment, în timp ce trecerea la premium economy după achiziționarea biletului poate implica suprataxe de peste 1.000 de dolari.

Prețurile pot fi și mai mari dacă locurile sunt alese în momentul rezervării. Cele mai bune locuri ajung frecvent la 5.000 de dolari și chiar la peste 10.000 de dolari pe zborurile mai lungi.

Livrările de aeronave noi au fost chiar amânate, deoarece unele dintre noile scaune sunt atât de sofisticate încât companiile aeriene au fost nevoite să aștepte piese sau certificarea autorităților federale.

Modernizarea cabinelor celor 12 aeronave A380 ale British Airways reprezintă totodată un pariu pe acest avion uriaș, pe care multe companii l-au retras în ultimii ani, preferând avioane mai mici și mai eficiente din punct de vedere al consumului de combustibil. Airbus a livrat ultimul A380 către cel mai mare operator al modelului, Emirates, la sfârșitul anului 2021.