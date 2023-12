Buget 2024: Salarii majorate între 400 de lei şi 1.500 de lei de la 1 ianuarie 2024, pentru această categorie de români

Proiectele de lege privind bugetul de stat şi al asigurărilor sociale de stat pe 2024 au intrat de luni în dezbaterea comisiilor Parlamentului. Categoriile de români care vor beneficia de majorări salariale consistente.

Şedinţa comună a Parlamentului pentru dezbaterea proiectelor de buget 2024 va începe marţi, de la ora 20,00, urmând ca votul final să fie dat miercuri.

Potrivit ministrului Finanţelor, Marcel Boloş, pentru componenta e ajustare a bugetului sunt alocate 15 miliarde de lei, respectiv de indexare cu 13.8%. De asemenea, mai este de bugetat şi partea de recalculare.

"Acesta este mesajul pentru cei 4.6 milioane de pensionari, că astăzi ne prezentăm cu un buget care cuprinde atât majorarea de 13,8% cu data de 1 ianuarie, cât şi ajustarea cu data de 1 septembrie.

Deci practic sunt sume cuprinse în buget, iar oamenii să stea liniștiți că au această certitudine a încasării banilor, în urma căreia de la o pensie medie de 1.969 de lei ajungem după ce se face indexarea şi ajustarea la 2.857 de lei pe persoană. Anul 2024 va fi o premieră fără impozite şi taxe noi pentru mediul de afacere", a spus Marcel Boloş, ministrul Finanţelor.

De asemenea, potrivit ministrului Muncii, Simona Bucura Oprescu, bugetul pe 2024 are o creştere economică de 13.3%, de la 66 de miliarde la peste 75 de miliarde.

"În 2024 românii îşi vor primi drepturile pe care au de la Ministrul Muncii. Sunt bani de pensii şi pentru toate celelalte creşteri prevăzute în buget. Pensiile de serviciu plătite prin Casa Naţională de Pensii Publice pentru cele şase categorii reprezintă 0,01% din PIB, adică 1,78 miliarde de lei", a dat asigurări ministrul Muncii.

Românii care primesc salarii majorate între 400 de lei şi 1.500 de lei de la 1 ianuarie 2024

Şi chiar dacă Executivul spune că bugetul prevede îndeplinirea tuturor promisiunilor asumate, opoziția vine cu acuzații şi spune că, de fapt, nu sunt realiste aceste fonduri şi nu susţin majorarea salariilor primarilor în plin an electoral cu 5%.

Este vorba de primari, viceprimari, președinți de consilii județele, consilieri locali sau consilieri județeni.

Astfel, potrivit acestei prevederi un primar de reședință de județ, care are în acest moment un salariu de 11.000 de lei net va obține un plus 550 de lei. De asemenea, un președinte de Consiliu Județean care are salariu în jur de 13.000 de lei net, va avea un câștig de la 1 ianuarie 2024 la salariu cu încă 600 de lei.

Întrebat despre această măsură, deputatul liberal Florin Roman a susţinut că majorarea salariilor primarilor este foarte necesară.

"Susţin această măsură pentru că avem patru categorii în România care nu au mai avut veniturile indexate conform legii de foarte mulţi ani. În cazul primarilor mult huliți de unii şi de alţii practic calculul salariului se face de la nivelul anului 2018, iar procedura de calcul în jos este în funcţie de salariul viceprimarului. Iar în situaţia actuală foarte multe primării din mediul rural sunt în situația de a rămâne fără angajați pentru că majoritatea pleacă în zonele bugetare unde s-au majorat aceste salarii", a spus deputatul liberal Florin Roman.

Ce se taie din bugetul pe 2024

Ministerul Muncii pierde 2,6 miliarde de lei.

Ministerul Energiei pierde 5,9 miliarde de lei.

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene pierde 4,6 miliarde de lei.