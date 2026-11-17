3 minute de citit Publicat la 10:35 17 Noi 2026 Modificat la 10:35 17 Noi 2026

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Perioada în care o persoană primește indemnizație de șomaj poate influența calculul pensiei, însă nu orice perioadă petrecută fără un loc de muncă este recunoscută automat ca vechime în muncă. Pentru a înțelege dacă somajul este considerat vechime in munca, trebuie făcută diferența între vechimea în muncă, stagiul de cotizare contributiv și perioadele asimilate, noțiuni care au reguli diferite în legislația pensiilor.

Începând cu 1 septembrie 2024, sistemul public de pensii este reglementat de Legea nr. 360/2023, care stabilește condițiile în care anumite perioade fără activitate profesională pot fi valorificate la stabilirea drepturilor de pensie.

Astfel, faptul că o persoană a fost înregistrată ca șomer nu este suficient, de unul singur, pentru ca intervalul respectiv să fie luat în calcul la pensie.

Șomajul nu mai este considerat vechime în muncă?

Legislația actuală face o distincție importantă între perioada în care o persoană beneficiază de indemnizație de șomaj și intervalul în care aceasta nu are un loc de muncă și nu primește nicio prestație socială.

Potrivit art. 6 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 360/2023, persoanele care beneficiază de drepturi bănești lunare acordate din bugetul asigurărilor pentru șomaj sunt asigurate obligatoriu în sistemul public de pensii.

Prin urmare, perioada în care o persoană primește indemnizație de șomaj în condițiile legii este luată în calcul la stabilirea stagiului de cotizare contributiv. Contribuția de asigurări sociale aferentă acestei perioade este suportată din bugetul asigurărilor pentru șomaj, potrivit Legii nr. 76/2002.

Această regulă nu înseamnă însă că orice perioadă de șomaj reprezintă automat vechime în muncă. Dacă o persoană este doar înregistrată ca fiind în căutarea unui loc de muncă, fără să beneficieze de indemnizație sau de un alt drept care presupune asigurarea în sistemul public de pensii, intervalul respectiv nu este valorificat automat la calculul pensiei.

De asemenea, trebuie făcută diferența între stagiul de cotizare contributiv și vechimea în muncă în sensul legislației muncii. Cele două noțiuni nu sunt întotdeauna echivalente, chiar dacă anumite perioade fără activitate profesională pot fi recunoscute în sistemul public de pensii.

Care sunt excepțiile

Există și situații în care perioadele de șomaj sunt recunoscute la pensie chiar dacă nu au presupus plata contribuțiilor de asigurări sociale în condițiile actuale.

Una dintre cele mai importante excepții este reprezentată de perioadele anterioare datei de 1 aprilie 2001, în care persoanele au beneficiat de ajutor de șomaj sau de ajutor de integrare profesională, în baza Legii nr. 1/1991.

Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) precizează că aceste intervale sunt considerate perioade necontributive, dar pot fi valorificate la stabilirea pensiei, dacă sunt îndeplinite condițiile legale.

O altă situație vizează persoanele care au primit plăți compensatorii sau venit de completare. Potrivit precizărilor CNPP, aceste perioade pot fi recunoscute ca perioade necontributive, cu respectarea unor condiții:

Plățile compensatorii acordate înainte de 1 aprilie 2001, în baza OUG nr. 98/1999, pot fi valorificate ca perioade necontributive.

Perioadele în care s-a beneficiat de venit de completare sau de plăți compensatorii după 1 aprilie 2001 pot fi recunoscute dacă nu se suprapun cu o perioadă de șomaj sau cu un contract de muncă.

Șomajul tehnic acordat în anumite condiții, în baza unor acte normative speciale, poate fi recunoscut ca perioadă necontributivă.

Este important de precizat că perioadele necontributive nu trebuie confundate cu cele asimilate. Ambele categorii pot intra în componența stagiului de cotizare, însă au reguli diferite de valorificare.

În plus, nu toate perioadele recunoscute la calculul pensiei contribuie la îndeplinirea stagiului minim sau complet de cotizare contributiv. De exemplu, CNPP precizează că perioadele asimilate pentru studiile universitare sau serviciul militar nu sunt, în general, echivalente stagiului contributiv necesar pentru pensionarea anticipată.

Pentru a afla dacă perioada în care a beneficiat de ajutor de șomaj sau de indemnizație poate fi valorificată la pensie, persoana interesată poate solicita informații de la casa teritorială de pensii și poate verifica documentele care atestă perioada respectivă. Adeverințele eliberate de agențiile pentru ocuparea forței de muncă pot fi importante pentru dovedirea intervalelor care nu apar în evidențele obișnuite.

Așadar, faptul că o persoană a fost în șomaj nu înseamnă automat că a pierdut perioada respectivă din calculul pensiei. Contează anul în care a avut loc șomajul, tipul prestației primite și prevederile legale aplicabile la momentul respectiv.