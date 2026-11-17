Când trebuie declarați la ANAF banii primiți de la rudele din străinătate și în ce situații pot fi impozitați cu 70%

2 minute de citit Publicat la 09:32 17 Noi 2026 Modificat la 09:32 17 Noi 2026

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Banii primiți din străinătate de la rude nu sunt, în general, impozitabili și nu trebuie declarați la Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), dacă sunt donații sau alte transferuri neimpozabile. Legea, însă, face diferența între sumele care vin drept donații și veniturile obținute din activități economice, salarii sau chiar investiții. În anumite cazuri, ANAF poate cere informații despre proveniența banilor, iar cei a căror sursă nu poate fi identificată pot fi impozitați cu 70%.

Articolului 62, litera p), din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, definește veniturile neimpozabile ca fiind „sumele sau bunurile, inclusiv titluri de valoare și aur financiar, primite cu titlu de moștenire ori donație”.

Astfel, banii oferiți ca donație, inclusiv cei primiți de la rudele aflate în străinătate, nu sunt impozitabili. Spre exemplu, dacă o persoană care lucrează în afara României trimite bani părinților sau oferă o sumă de bani unui membru al familiei cu titlu de donație, transferul nu generează o astfel de obligație de plată. În plus, nici Declarația unică nu trebuie depusă.

Totul se schimbă însă atunci când banii reprezintă venituri realizate din activități desfășurate în afara României, precum venituri din activități independente sau chirii. Spre exemplu, dacă o persoană rezidentă fiscal în România primește bani de la o companie din străinătate pentru diverse servicii prestate, cel care primește banii poate fi obligat să îi declare pentru ca statul să îi impoziteze, în funcție de încadrarea fiscală a activității.

Obligațiile fiscale depind de natura veniturilor, de rezidența fiscală a beneficiarului și de legislația aplicabilă, inclusiv de eventualele convenții de evitare a dublei impuneri.

Când poate ANAF să verifice banii

Deși nu există obligația de declarare, ANAF poate iniția verificarea situației fiscale personale atunci când găsește diferențe semnificative între veniturile cunoscute și situația patrimonială a unei persoane, exact ca în situația darurilor de nuntă și botez.

„În timpul procedurii, inspectorii fiscali pot analiza intrările și ieșirile de fonduri, cheltuielile, bunurile deținute și modificările patrimoniului”, potrivit Codului de procedură fiscală.

ANAF poate, astfelpoate solicita documente și informații care să clarifice sursa banilor. De exemplu, în cazul unui transfer de bani între rude, pot fi relevante documentele bancare și alte dovezi care explică natura operațiunii, precum mesajele text.

Când poate fi aplicat impozitul de 70%

Una dintre cele mai importante lucruri este impozitarea veniturilor a căror sursă nu poate fi identificată. Potrivit articolului 117 din Codul fiscal, veniturile constatate de ANAF în condițiile Codului de procedură fiscală, a căror sursă nu a fost identificată, pot fi impozitate cu 70%, cotă aplicată asupra bazei impozabile ajustate.

Totuși, impozitul de 70% nu se aplică automat banilor primiți din străinătate și nici banilor transferați între rude. Codul fiscal subliniază că această cotă nu se aplică surselor de fonduri identificate, prevăzute la articolele 61 și 62, respectiv asupra „veniturilor supuse impozitului pe venit și veniturilor neimpozabile”.

Astfel, dacă se stabilește că banii provin dintr-o donație, aceștia sunt considerați venituri neimpozabile. Cota de 70% vizează doar veniturile pentru care organele fiscale nu pot identifica sursa în urma procedurilor legale de verificare.