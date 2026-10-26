Cât costă un metru cub de gaz în iarna 2026–2027. Cât consumă pe zi o centrală și cum se face calculul pe factură

4 minute de citit Publicat la 12:01 26 Oct 2026 Modificat la 12:03 26 Oct 2026

Românii își fac calcule privind încălzirea locuinței pe gaze în această iarnă. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Cât costă un metru cub de gaz în iarna 2026–2027 și cât ajunge să plătească o familie pentru încălzirea locuinței? Pentru consumatorii casnici din România, prețul gazelor naturale este reglementat printr-un mecanism temporar aplicabil până la 31 martie 2027, introdus prin Ordonanța de Urgență nr. 12/2026.

Potrivit măsurilor anunțate de Guvern, prețul final facturat se stabilește în funcție de formula prevăzută în ordonanță și de prețul contractual, fiind aplicată valoarea mai mică dintre cele două.

Costul unui metru cub depinde și de puterea calorifică a gazului, în timp ce factura de iarnă este influențată în principal de suprafața locuinței, izolație și temperatura setată la termostat, potrivit ANRE.

Cât costă un metru cub de gaz în România în iarna 2026–2027

În perioada 1 aprilie 2026 – 31 martie 2027, consumatorii casnici beneficiază de mecanismul de protecție introdus prin OUG nr. 12/2026. Actul normativ prevede că prețul final facturat este valoarea mai mică dintre prețul contractual și prețul calculat conform formulei stabilite de Guvern.

Noul mecanism diferă de schema anterioară de plafonare, care stabilea un preț final maxim de 0,31 lei/kWh pentru consumatorii casnici.

Începând cu aprilie 2026, calculul include costul de achiziție al gazelor, componenta de furnizare de 0,015 lei/kWh, tarifele reglementate și taxele aplicabile, arată Electrica Furnizare. Guvernul a prezentat măsurile ca pe o tranziție graduală către o piață liberalizată, menită să limiteze creșterile de preț pentru populație.

Potrivit informațiilor publicate de furnizori și datelor disponibile în piață în octombrie 2026, ofertele pot varia semnificativ în funcție de companie și de condițiile contractuale. Prin urmare, pentru a afla costul exact, consumatorii trebuie să verifice oferta furnizorului și prețul final aplicabil locului lor de consum.

Pentru un calcul orientativ, dacă se folosește un preț de 0,31 lei/kWh și o putere calorifică de 10,5 kWh pentru un metru cub de gaz, rezultă un cost de aproximativ 3,26 lei/m³. La o putere calorifică de 11 kWh/m³, costul echivalent ar fi de aproximativ 3,41 lei/m³.

Aceste valori sunt estimări pentru comparație, nu un tarif universal garantat pentru fiecare metru cub. Prețul efectiv trebuie calculat folosind valoarea aplicabilă din contract sau factură și puterea calorifică aferentă perioadei de consum.

Pentru a verifica ofertele disponibile, consumatorii pot consulta comparatorul de oferte de pe site-ul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) și informațiile publicate de furnizori precum ENGIE, E.ON sau Electrica Furnizare.

Câți kWh produce un metru cub de gaz

Un metru cub de gaz natural furnizează, în general, aproximativ 10–11 kWh de energie, însă valoarea exactă variază în funcție de compoziția gazului și de zona de distribuție.

Potrivit ANRE, factura de gaze naturale transformă volumul măsurat în metri cubi în energie exprimată în kWh, folosind puterea calorifică superioară (PCS). Formula de calcul este:

Energia consumată (kWh) = volumul de gaz (m³) × PCS (kWh/m³).

De exemplu, dacă o locuință consumă 100 m³ de gaz într-o lună, iar PCS-ul mediu este de 10,5 kWh/m³, consumul facturat va fi de 1.050 kWh.

La un preț ipotetic de 0,31 lei/kWh, costul energiei consumate ar fi de aproximativ 325,50 lei. Calculul este orientativ și presupune că prețul indicat include toate componentele facturii.

Este important de reținut că furnizorii facturează gazele în funcție de energia rezultată din conversie, nu doar de volumul indicat de contor. Din acest motiv, două gospodării care consumă același număr de metri cubi pot înregistra diferențe de consum facturat dacă valorile PCS sunt diferite.

Valoarea exactă a puterii calorifice superioare poate fi consultată pe factura de gaze, în secțiunea dedicată datelor contorului și conversiei consumului.

Cât consumă o centrală pe gaz într-o zi de iarnă

Consumul zilnic al unei centrale termice pe gaz depinde de suprafața încălzită, nivelul de izolație al locuinței, temperatura exterioară, eficiența centralei și temperatura interioară dorită. Puterea nominală a centralei, de exemplu 24 kW, nu indică automat consumul zilnic: aparatul funcționează în cicluri și își adaptează puterea la necesarul de căldură.

Pentru un apartament de aproximativ 50–70 m², într-o perioadă rece, un consum orientativ poate fi de 2–5 m³ de gaz pe zi.

Într-o locuință de 90–120 m², mai ales dacă este slab izolată sau temperaturile exterioare sunt foarte scăzute, consumul poate ajunge la 5–10 m³ pe zi sau chiar mai mult.

La un cost estimativ de 3,26 lei/m³, cheltuielile zilnice ar putea fi următoarele:

2 m³/zi: aproximativ 6,50 lei;

aproximativ 6,50 lei; 3 m³/zi: aproximativ 9,80 lei;

aproximativ 9,80 lei; 5 m³/zi: aproximativ 16,30 lei;

aproximativ 16,30 lei; 8 m³/zi: aproximativ 26,10 lei;

aproximativ 26,10 lei; 10 m³/zi: aproximativ 32,60 lei.

Valorile sunt exemple de calcul, nu estimări garantate pentru orice locuință. Consumul poate crește considerabil în zilele geroase, în casele fără izolație termică sau atunci când temperatura interioară este menținută la un nivel ridicat.

Pentru a reduce factura în sezonul rece, specialiștii recomandă reglarea termostatului la o temperatură confortabilă, întreținerea periodică a centralei și îmbunătățirea izolației termice. De asemenea, compararea ofertelor furnizorilor poate ajuta la identificarea unui contract mai avantajos.

În concluzie, pentru iarna 2026–2027, costul unui metru cub de gaz poate fi estimat pornind de la prețul final aplicabil în lei/kWh și de la PCS-ul înscris pe factură. În cazul unei locuințe încălzite cu centrală proprie, consumul zilnic și implicit factura depind în primul rând de necesarul real de căldură, nu doar de puterea centralei.