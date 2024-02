Cel mai bun moment pentru a cere o mărire de salariu. Ponturi pentru români, de la un specialist în HR: "N-ar trebui să ajungă oamenii să bată la ușile lor"

Fiecare angajat îşi doreşte să câştige mai mulţi bani, mai ales dacă este la primul job atunci când salariile sunt mai mici.

Sursa foto: Antena 3 CNN

Totuşi, există un moment potrivit pentru a solicita o mărire de salariu, moment de care angajatul trebuie să ţină cont pentru a obţine ceea ce îşi doreşte.

"Cred că nu contează neapărat dacă suntem la primul job sau la al doilea sau la ultimul nostru job, pentru a cere o mărire de salariu.

E extrem de important și încurajez companiile să construiască o cultură organizațională în acest sens. Asta înseamnă că în momentul în care angajezi un om, fie că el este la primul job sau este senior, tu să știi ca angajator, din primă fază, după cât timp vei renegocia pachetul lui salarial și pe ce criterii măsurabile.

Îmi doresc foarte tare ca toți oamenii de HR și toate companiile să înțeleagă că n-ar trebui să ajungă oamenii să bată la ușile lor și să ceară măriri salariale.

De multe ori, oamenii nu știu după cât timp s-ar mări salariile la ei în companie. Ori predictibilitatea dă unui angajat și șansa să fie mult mai eficient la job, pentru că știe o dată pe an sau o dată la șase luni va fi o discuție de renegociere salarială.

Recomandarea mea ar fi să se întâmple acest lucru o dată pe an.

Dacă acele companii în care oamenii lucrează nu au o structură de evaluări de performanță stabilită calendaristic, atunci da, oamenii pot apela la departamentul de HR sau managerul lor direct făcând aceste solicitări.

Însă în momentul în care deja se întâmplă asta, din punctul meu de vedere, omul pornește deja cu oarecare nemulțumire sau frustrare, pentru că are sentimentul că munca lui nu a fost văzută sau nu a fost apreciată.

Iar lucrurile acestea se simplifică foarte, foarte mult în momentul în care tu angajezi un om, te gândești ce are de făcut, știi foarte clar ce are de făcut, cum poți să măsori performanța lui, după cât timp ar fi relevantă, poți să măsori ce contribuții a adus el și apoi o dată pe an să poți să îi oferi un feedback relevant legat de ce s-a întâmplat.

În cazul în care nu există reguli clare în compania respectivă, este un moment în care angajatul poate să ceară o mărire de salariu pe care crede că o merită.

Rezultatele concrete pot fi un argument valid.

Ce n-ar putea fi un argument valid? N-ar putea fi niște schimbări în viața personală. Am mai auzit oameni care aduc asta ca argument.

Deci, rezultatele, o activitate care s-a extins foarte mult, dacă am primit mai multe sarcini față de rolul meu inițial, dacă am luat oameni în subordine. Şi vechimea poate să fie un considerent sau complexitatea de roluri.

La fel, schimbarea de departament, dacă am avut o evoluție pe verticală sau pe orizontal în organizație este un motiv suficient de bun ca să se poată solicita o mărire de salariu", a explicat Ioana Petrea, specialist HR, marţi, la Antena 3 CNN.

După cât timp de la angajare aţi primit o mărire de salariu?

Întrebarea zilei pentru români se referă, astăzi, la mărirea de salariu.

După cât timp de la angajare aţi primit o mărire de salariu? Iată, în clipul video de mai jos, ce au răspuns românii la această întrebare.