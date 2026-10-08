Cel mai risc al crizei actuale pentru constructorii români. Peste 60% dintre ei reclamă plățile întârziate

Aproape două treimi dintre constructorii români (63,5%) consideră că întârzierile la plăţi reprezintă cel mai mare risc generat de incertitudinea fiscală, arată un studiu. FOTO: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Aproape două treimi dintre constructorii români (63,5%) consideră că întârzierile la plăţi reprezintă cel mai mare risc generat de incertitudinea fiscală, arată un studiu de specialitate, dat publicităţii joi.



Potrivit cercetării IBC Focus, reducerea bugetelor de investiţii urmează îndeaproape şi este al doilea cel mai important efect al crizei actuale, în viziunea a circa jumătate dintre antreprenori (49%), în timp ce întârzierea proiectelor publice (44,2%) şi amânarea celor private (40,4%) completează lista principalelor riscuri.



De asemenea, 31,7% dintre companiile din construcţii anticipează presiuni suplimentare asupra preţurilor şi a marjelor, iar 28,8% se aşteaptă la creşterea costurilor de finanţare. În plus, blocajele în licitaţii şi autorizări sunt menţionate de către 25% dintre participanţi, în timp ce doar 1% (respectiv un singur respondent) consideră că nu vor exista efecte importante, scrie Agerpres.



Datele analizate în studiu relevă şi faptul că peste trei sferturi dintre cei chestionaţi (76,9%) percep contextul politic şi fiscal actual drept o ameninţare directă la adresa afacerii lor. Dintre aceştia, 62,5% anticipează un impact negativ moderat asupra activităţii în următoarele 12 luni, timp în care 14,4% se aşteaptă la consecinţe negative majore



La polul opus, doar 16,3% dintre respondenţi consideră că impactul va fi redus sau neutru, iar 4,8% anticipează un efect pozitiv indirect. O pondere marginală, de 1,9%, declară că nu poate estima încă efectele acestui climat.



Conform analizei, în ciuda instabilităţii din piaţă, mai bine de jumătate dintre firme estimează o creştere a cifrei de afaceri (bazându-se pe proiecte deja contractate), iar aproximativ 27% anticipează o stagnare, în timp ce două din zece firme se aşteaptă la scăderi.



În context, cea mai numeroasă categorie individuală de răspunsuri este cea a companiilor care anticipează menţinerea cifrei de afaceri la nivelul anului precedent, reprezentând 26,9% dintre respondenţi. Pe de altă parte, o pondere semnificativă se aşteaptă la creştere: 20,2% estimează un avans între 10% şi 25%, alte 17,3% anticipează o creştere de până la 10%, iar 13,5% mizează pe o creştere de peste 25%. Cumulate, aceste răspunsuri arată că 51% dintre companiile chestionate se aşteaptă la o evoluţie pozitivă a cifrei de afaceri în 2026.



Altfel, 13,5% dintre participanţi anticipează o scădere cuprinsă între 10% şi 25%, iar 5,8% se aşteaptă la o diminuare de până la 10%, şi 2,9% estimează o contracţie de peste 25%. În total, 22,2% dintre companiile chestionate anticipează o scădere a cifrei de afaceri în acest an.



Studiul a analizat proiectele active ale acestor firme din ultimele 12 luni. Acestea însumau peste 1.200 de lucrări, cu o distribuţie geografică complexă: şantierele celor 100 de antreprenori generali sunt concentrate în jurul Capitalei. Astfel, Bucureşti conduce clasamentul, cu 279 de proiecte (12,77% din întregul portofoliu), de două ori mai mult decât următorul judeţ,



Bihor, cu 140 de şantiere (6,41%). Ierarhia este completată de Cluj (105 proiecte, 4,81%), Ilfov (103 proiecte, 4,72%) şi Sibiu (99 de proiecte, 4,53%).

Totodată, un grup relativ numeros de judeţe (Timiş, Bistriţa-Năsăud, Iaşi, Suceava, Satu Mare, Prahova, Botoşani şi Maramureş) se situează între 70 şi 95 de şantiere fiecare, reprezentând între 3,25% şi 4,35% din total.



În funcţie de domeniile în care se încadrează cele peste 1.200 de proiecte monitorizate în portofoliul celor 100 de constructori, distribuţia procentuală scoate în evidenţă o activitate intensă pe segmentul lucrărilor publice: Infrastructură - de 31%, Construcţii Sociale şi Comunitate (18%) şi Utilităţi (14%).



Cercetarea IBC Focus "TOP 100 Antreprenori Generali în Construcţii" a ajuns la ediţia cu numărul 17 şi reprezintă un reper al industriei prin prisma unghiurilor complexe de analiză. Portofoliul companiilor este evaluat prin filtrarea a peste 50.000 de şantiere şi proiecte de construcţii (private şi publice), la care se adaugă un chestionar aplicat marilor constructori, interviuri cu principalii jucători din piaţă şi analiza bazelor de date publice.