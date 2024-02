Alimentele care s-au scumpit cel mai mult în ultima lună, în România. Cifrele oficiale ale INS

Rata anuală a inflației în luna ianuarie 2024, comparativ cu ianuarie 2023, a crescut de la 6,6% la 7,4%.

Rata anuală a inflaţiei a revenit pe creştere în prima lună din 2024, înregistrând un plus de 7,4% faţă de ianuarie 2023, după ce serviciile s-au scumpit de la an la an cu 10,9%, mărfurile nealimentare cu 7,36% şi alimentele cu 5,6,%, potrivit datelor INS publicate miercuri.

Aceste cifre indică o creștere semnificativă a prețurilor în diverse sectoare ale economiei, reflectând o presiune mai mare asupra consumatorilor care fac față cu greu cheltuielilor.

În galeria foto următoare puteți vedea indicele prețurilor de consum în luna ianuarie 2024 la principalele mărfuri și servicii

Indicele prețurilor de consum în luna ianuarie 2024 comparativ cu luna decembrie 2023 a fost 101,10%.

▪ Rata anuală a inflației în luna ianuarie 2024 comparativ cu luna ianuarie 2023 a fost 7,4%.

▪ Rata medie a modificării prețurilor de consum în ultimele 12 luni (februarie 2023 – ianuarie 2024) față de precedentele 12 luni (februarie 2022 – ianuarie 2023) a fost 9,8%.

Cele mai mari creșteri de preț înregistrate în această perioadă sunt următoarele: