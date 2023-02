O centrală provizorie de producere a energiei termice, pornită în București. Dan: "Pentru 200 de blocuri, energia vine numai de acolo"

Primăria Municipiului București, prin Compania Municipală Termoenergetica București (CMTEB), a pus în funcțiune cele cinci capacități modulare de producere a energiei termice, pe locul fostului CET Titan.

Sursa foto: Facebook/Nicusor Dan

În prezent, acestea asigură o sursă de producere a energiei termice pentru aproximativ 200 de blocuri amplasate în perimetrul străzilor Lucrețiu Pătrășcanu, Morarilor, Constantin Brâncuși, Șoseaua Vergului, Bulevardului Basarabia și Șoselei Pantelimon (între Piața Delfinului și Hipermarketul Cora).

În ultima săptămână au fost făcute deja probele tehnologice.

"Bucureștiul avea o rețea de centrale echilibrată, cu două centrale mari în vest, alte două mari în sud și încă două mari în zona de nord-est, una chiar pe această locație (…) și încă una în zona Pipera.

Cea din Pipera și cea de aici, din Titan, au fost desființate: prima în 2007, iar cea de a doua, în anul 2014, consecința fiind că sistemul s-a dezechilibrat, iar efectele negative s-au resimțit mai ales pe zona de est și de nord-est.

Acum vine această capacitate nouă. Tot sistemul are o capacitate de 1000 de GCal/h, aducem în plus 60 de GCAl/h, adică un plus de 6%.

Concret, pentru 200 de blocuri, care sunt în zonă, energia termică vine numai de la centrala aceasta", a declarat, luni, primarul General al Municipiului București, Nicușor Dan.

Furnizarea agentului termic pentru apă caldă și căldură se va resimți în special în zona de est şi nord-est, acolo unde, după desființarea CET Titan, în anul 2014, alimentarea locuințelor cu agent termic a fost asigurată de la o distanță foarte lungă, prin intermediul CTE sud (Elcen).

Capacitățile modulare au o putere termică instalată cuprinsă între 30 Gcal/h și 60 Gcal/h, în funcție de diagrama de reglaj, în sezonul de iarnă şi 10 Gcal/h și 15 Gcal/h în sezonul de vară.

Necesarul de apă de adaos (tratată) pentru completarea volumului pierdut în rețelele termice primare CMTEB este de 50 tone/h. Montarea acestora a fost realizată pe amplasamentul din Strada Ion Șahighian nr. 4, din sectorul 3 al Capitalei.

Această sursă de producere a energiei termice este o soluție provizorie până la momentul implementării unui proiect de investiții de către proprietarul terenului.

"Soluția corectă este reprezentată de cogenerarea de înaltă eficiență. Din gaz eficient este să produci și energie electrică și energie termică, dar realizarea unei soluții care să funcționeze în cogenerare durează mai mulți ani.

Am ales această soluție provizorie, pentru că nu mai puteam spune populației șă aștepte încă 3-4 ani. Am căutat soluția rapidă ca să rezolvăm problemele.

Iată că în 6-7 luni de zile s-au putut pune în funcțiune aceste cazane, pe care le lăsăm să funcționeze în timp ce se poate face un CET care să funcționeze cu eficiență energetică", a spus Claudiu Crețu, directorul Termoenergetica, potrivit mediafax.ro.