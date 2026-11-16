Comisia Europeană aprobă parțial a cincea cerere de plată a României din PNRR. Ce jaloane şi ţinte n-au fost îndeplinite

2 minute de citit Publicat la 14:09 16 Noi 2026 Modificat la 14:09 16 Noi 2026

Comisia Europeană aprobă parțial a cincea cerere de plată a României din PNRR / Foto: Getty Images

Comisia Europeană a aprobat, parțial, a cincea cerere de plată a României, în valoare de 2,67 miliarde de euro, în cadrul Mecanismului de Redresare și Reziliență (MRR), componenta principală a programului NextGenerationEU (PNRR), informează un comunicat de presă al executivului comunitar, preluat de Agerpres. Cererea de plată a fost depusă de România în vară, în valoare de 2,84 miliarde de euro.

Aceasta aprobare reprezintă un pas important în implementarea reformelor și investițiilor aferente acestei cereri de plată, care vizează domenii precum gestionarea apei, a deșeurilor și a pădurilor, decarbonizarea transporturilor și a energiei, administrația fiscală, competențele din domeniul sănătății și sectorul social. De asemenea, aceste măsuri urmăresc consolidarea procesului decizional guvernamental, accelerarea digitalizării, stimularea cercetării și îmbunătățirea mediului de afaceri, precum și sprijinirea dezvoltării sistemului de educație

'Comisia Europeană a constatat că România a îndeplinit în mod satisfăcător 34 dintre cele 37 de jaloane și 35 dintre cele 38 de ținte stabilite prin Decizia de punere în aplicare a Consiliului UE', se precizează în comunicatul Executivului comunitar.

Comisia Europeană a transmis Comitetului Economic și Financiar evaluarea sa preliminară privind îndeplinirea de către România a jaloanelor și țintelor necesare pentru această plată. Comitetul are la dispoziție patru săptămâni pentru a emite un aviz.

Plata către România va putea fi efectuată după emiterea avizului Comitetului Economic și Financiar și adoptarea de către Comisia Europeană a unei decizii de plată.

Comisia va comunica în curând României motivele pentru care consideră că anumite jaloane și ținte nu au fost îndeplinite în mod satisfăcător. România va avea apoi la dispoziție două luni pentru a transmite observațiile sale Comisiei Europene.

Jaloanele şi ţintele restante

Dacă, în urma analizării observațiilor transmise de România, Comisia își menține evaluarea potrivit căreia jaloanele și țintele respective nu au fost îndeplinite în mod satisfăcător, aceasta va reduce din suma totală de 2,67 miliarde de euro aferentă acestei cereri de plată valoarea corespunzătoare țintelor neîndeplinite.

În ceea ce privește cele șase jaloane și ținte restante din cadrul acestei a cincea cereri de plată, Comisia nu a putut concluziona că acestea au fost îndeplinite în mod satisfăcător.

Acestea vizează: intrarea în vigoare a unor acte normative care permit utilizarea terenurilor statului pentru investiții în energie din surse regenerabile și sprijină adoptarea pe piață a hidrogenului din surse regenerabile; instituirea unui registru național unic al terenurilor statului; reducerea duratei medii necesare pentru efectuarea intervențiilor asupra rețelei de transport al energiei electrice; aplicarea testului pentru întreprinderile mici și mijlocii; precum și îmbunătățirea accesului întreprinderilor la finanțare prin intermediul garanțiilor de portofoliu.