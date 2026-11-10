23.155 km fără oprire, în 24 de ore și 24 de minute: Zborul de test al Airbus A350-1000ULR doboară oficial recordul mondial Guinness

3 minute de citit Publicat la 12:23 10 Noi 2026 Modificat la 12:23 10 Noi 2026

Avion Airbus A350-1000ULR pentru Project Sunrise al companiei aeriene Qantas din Australia. Sursa foto: Profimedia Images

Airbus a doborât oficial recordul mondial Guinness pentru cel mai lung zbor fără escală realizat de un avion comercial de pasageri. Modelul Airbus A350-1000ULR a parcurs o distanță extraordinară de 23.155 km în 24 de ore și 24 de minute. Performanța, anunțată luni, pune capăt unui record deținut timp de peste două decenii de Boeing, cu ajutorul modelului Boeing 777-200LR Worldliner.

Zborul s-a desfășurat între Aeroportul Melbourne (MEL) și Aeroportul Toulouse-Blagnac (TLS), în perioada 27–28 iulie, ca parte a programului de dezvoltare a modelului A350-1000ULR pentru Project Sunrise al companiei Qantas.

În mod remarcabil, anunțul oficial privind stabilirea recordului a venit exact la 21 de ani după ce aeronava Boeing care deținea vechiul record decolase din Hong Kong, pe 9 noiembrie 2005.

Performanța reprezintă o etapă importantă înaintea introducerii planificate de Qantas a zborurilor directe Sydney–Londra, programate pentru octombrie 2027.

Cum s-a desfășurat extraordinarul zbor de 24 de ore al Airbus A350-1000ULR

Operând sub indicativul AIB35LR, Airbus A350-1000ULR a decolat din Melbourne la ora locală 17:27, pe 27 iulie, și a aterizat la Toulouse la ora 09:51, în dimineața următoare.

Aeronava a zburat spre est, survolând inițial orașul Sydney, înainte de a traversa Oceanul Pacific în direcția Los Angeles. Ulterior, a străbătut America de Nord și Oceanul Atlantic, trecând și pe deasupra Londrei.

Traseul extraordinar a traversat trei continente și două oceane, oferindu-le celor aflați la bord ocazia de a vedea două apusuri și două răsărituri.

La bordul aeronavei s-au aflat doar 13 persoane, printre care trei piloți de încercare Airbus, doi piloți Qantas, ingineri și un reprezentant al Federației Aeronautice Internaționale.

Programul extins de teste în zbor s-a concentrat în special asupra gestionării combustibilului și a sistemelor de control al mediului din cabină. Airbus a evaluat, de asemenea, compartimentele reproiectate destinate odihnei echipajului, în timp ce piloții au lucrat în ture de câte patru ore, care se suprapuneau parțial și erau decalate la intervale de două ore.

Certificarea Guinness anunțată astăzi vine după verificarea independentă a datelor aeronavei de către Federația Aeronautică Internațională și Flightradar24.

Interesant este că Airbus raportase inițial o distanță de zbor de 23.076 km, cu aproximativ 79 km mai puțin decât valoarea certificată oficial.

Lars Wagner, directorul general al diviziei Airbus Commercial Aircraft, a descris această performanță drept o confirmare a capacităților aeronavei pentru zboruri pe distanțe extrem de lungi, adăugând:

„Această realizare reflectă spiritul vizionar și inovator care face parte din ADN-ul nostru la Airbus. Zburând fără oprire pe o distanță de 23.155 km, am demonstrat pe deplin capacitatea aeronavei de a-și îndeplini misiunea. Iar recordul mondial a fost cireașa de pe tort!”

Cum a reușit Airbus să doboare, în sfârșit, recordul de 21 de ani al aeronavei Baby Blue 2

Pentru a stabili noul record, Airbus a trebuit să depășească o călătorie cu adevărat extraordinară.

Pe 9 noiembrie 2005, demonstratorul Boeing 777-200LR, cu o schemă distinctivă de vopsire în albastru și alb, înmatriculat N6066Z și supranumit Baby Blue 2, a decolat de pe Aeroportul Internațional Hong Kong (HKG) pentru o călătorie memorabilă, potrivit Simple Flying.

În loc să urmeze ruta convențională spre vest, în direcția Londrei, căpitanul Suzanna Darcy-Hennemann și echipajul său au ales să zboare spre est, traversând Oceanul Pacific.

Aeronava a survolat America de Nord și Oceanul Atlantic înainte de a ajunge la Heathrow, stabilind un record impresionant: 21.601 km parcurși în 22 de ore și 42 de minute.

Worldliner avea la bord 35 de persoane, printre care directori Boeing, ingineri, reprezentanți ai companiilor aeriene și jurnaliști. Rezervoarele aeronavei conțineau aproximativ 164 de tone de combustibil, iar greutatea pasagerilor și a bagajelor a fost controlată cu atenție.

Interiorul special amenajat includea chiar și o zonă de recepție și locuri de tip business class.

În mod remarcabil, la aterizare, aeronava mai avea suficient combustibil pentru aproximativ două ore de zbor. Ulterior, Baby Blue 2 a intrat în serviciul comercial al companiei Pakistan International Airlines, primind înmatricularea AP-BGZ.

Două decenii mai târziu, Airbus a reușit în sfârșit să depășească performanța Boeing.

A350-1000ULR beneficiază de progrese importante în domeniul structurilor din materiale compozite, al aerodinamicii și al eficienței motoarelor, precum și de un nou rezervor central de combustibil amplasat în partea din spate a aeronavei, cu o capacitate de aproximativ 20.900 de litri.

Această modificare extinde autonomia modelului A350-1000 cu aproximativ 1.852 km.