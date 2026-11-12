Americanii lansează pastilele de slăbit GLP-1 în China: Eli Lilly, producătorul Mounjaro, a devenit prima companie pharma cu aprobare

2 minute de citit Publicat la 12:23 12 Noi 2026 Modificat la 12:23 12 Noi 2026

Sediul principal al companiei farmaceutice americane Eli Lilly din Indianapolis. Sursa foto: Getty Images

Eli Lilly a devenit joi prima companie care a obţinut aprobare în China pentru medicamentele pentru slăbit din clasa GLP-1, obţinând un avantaj în faţa rivalului danez Novo Nordisk pe cea de-a doua mare piaţă farmaceutică globală, transmite Reuters.

Până acum, doar injecţiile GLP-1 erau disponibile în China, nu și pastilele.

Medicamentul - denumit Orforglipron - va concura pentru cota de piaţă din China cu propria injecţie GLP-1 a Lilly, precum şi cu injecţii similare de la Novo, Pfizer şi compania locală Innovent Biologics.

Americanii de la Eli Lilly produc Mounjaro şi Zepbound. Danezii de la Novo Nordisk produc Wegovy şi Ozempic

Medicamentele din clasa GLP-1 contribuie la scăderea nivelului de zahăr din sânge, încetinesc digestia şi pot reduce pofta de mâncare. Piaţa medicamentelor GLP-1 este dominată de Mounjaro şi Zepbound ale Eli Lilly şi Wegovy şi Ozempic ale Novo Nordisk.

Novo şi Lilly speră că aceste medicamente vor atrage pacienţii care nu vor să facă injecţii. De asemenea, Novo a depus o solicitare pentru a vinde versiunea orală a Wegovy în China.

Tratamentele pe cale orală sunt responsabile pentru aproximativ o treime din tratamentele prescrise pentru obezitate în SUA, după lansarea medicamentului Wegovy în ianuarie, conform unei prezentări a Novo.

Potrivit firmei de consultanţă Boston Consulting Group, aproximativ 16 milioane de americani iau medicamente GLP-1, o cifră care se aşteaptă să crească brusc până la sfârşitul deceniului.

Piață de miliarde de dolari în China

Comisia Naţională pentru Sănătate din China a spus că, până în 2030, proporţia persoanelor supraponderale sau obeze în ţară ar putea ajunge la peste 65%, de la aproximativ 50% în 2020.

Vânzările anuale de tratamente GLP-1 în China ar putea ajunge în următorii cinci-şapte ani la 30 miliarde de yuani (4,5 miliarde de dolari), de la un nivel estimat de trei - patru miliarde de yuani în prezent, a previzionat Yang Huang, şeful diviziei chineze de cercetări în domeniul sănătăţii al J.P. Morgan.

Reprezentanţii Lilly nu au răspuns solicitărilor de a comenta care va fi preţul orforglipron în China sau de când va fi disponibil.

Ce este compania americană Lilly

Eli Lilly and Company (n.r. cunoscută la Lilly) este una dintre cele mai mari companii farmaceutice din lume, fondată în anul 1876 de către colonelul Eli Lilly, în Statele Unite ale Americii, având sediul central în Indianapolis, Indiana.

Compania activează în domeniul cercetării, dezvoltării, producției și comercializării medicamentelor, fiind prezentă pe piețele internaționale. De-a lungul timpului, Eli Lilly și-a consolidat poziția în industria farmaceutică prin investiții importante în cercetare și inovare.

Compania este cunoscută în special pentru dezvoltarea unor medicamente destinate tratării diabetului zaharat, obezității și cancerului. Printre cele mai cunoscute produse ale sale se numără Mounjaro, Zepbound, Humalog și Verzenio.

În ultimii ani, Eli Lilly a înregistrat o dezvoltare semnificativă, în special datorită cererii ridicate pentru medicamentele destinate tratării diabetului și obezității, devenind un competitor important pe piața farmaceutică mondială.

Eli Lilly se remarcă prin capacitatea financiară, investițiile constante în cercetare și dezvoltare și extinderea activității la nivel global.

Principalii săi competitori sunt companii precum Novo Nordisk, Pfizer și AstraZeneca.