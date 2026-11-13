Antena 3 CNN, premiată la Gala Excelența în Business 2026. Au fost acordate 20 de premii pentru performanță și inovație

1 minut de citit Publicat la 19:58 13 Noi 2026 Modificat la 19:58 13 Noi 2026

Companii și oameni care contribuie la dezvoltarea economiei românești au fost premiați aseară, la Gala Excelența în Business 2026. Evenimentul a reunit reprezentanți ai companiilor, autorități și lideri din mai multe domenii, pentru a pune în valoare proiectele și inițiativele care aduc schimbări în economie. În cadrul galei au fost acordate 20 de premii pentru rezultate, idei inovatoare și implicare în dezvoltarea României.

Într-o perioadă în care economia trece prin numeroase provocări, Gala Excelența în Business 2026 a fost un prilej de a aduce în atenție afacerile care cresc, proiectele de succes și oamenii din spatele lor.

Andreea Negru, președinta PEFA: Gala Excelența în Business a ajuns la a cincea ediție. Ea reunește reprezentanți guvernamentali, autorități publice locale și centrale, diplomați, reprezentanți ai mediului de business, ai societății civile, în ideea de a crea o platformă unde se dezbat subiecte relevante pentru bunul mers al economiei românești.

Cele 20 de premii au recunoscut performanța, excelența și proiectele care susțin educația și dezvoltarea mediului de afaceri.

Lorena Stoian, prim-vicepreședinta PEFA: Suntem extrem de bucuroși că astăzi seară am premiat tineri care au rezultate extraordinare în activitatea lor.

Printre cei premiați s-a aflat și Antena 3 CNN, pentru munca depusă de echipă și contribuția la informarea corectă și constantă a publicului.

Adrian Ursu, realizator Antena 3 CNN: Faptul că și noi, cei din presă, suntem recunoscuți ca util în tot acest peisaj nu e decât un motiv suplimentar să ne mobilizăm astfel încât să putem fi în continuare furnizori de informații corecte, așa cum suntem în fiecare minut, în fiecare zi, de analize responsabile și înțelegere într-o lume cât mai confuză.

Gala își propune să aducă în prim-plan oamenii și companiile care contribuie la dezvoltarea economiei românești și să creeze noi parteneriate între mediul privat și instituțiile statului.