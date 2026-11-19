Anthropic a strâns 81,3 miliarde de dolari în cea mai mare listare la bursă din istorie. Compania e evaluată la 1.500 de miliarde de $

3 minute de citit Publicat la 10:55 19 Noi 2026 Modificat la 10:56 19 Noi 2026

Compania tech americană Anthropic a strâns 81,3 miliarde de dolari cu prilejul celei mai mari listări la bursă (IPO) derulate vreodată, ceea ce evaluează creatorul chatbotului Claude la 1.500 de miliarde de dolari, o tranzacţie care sfidează îngrijorările legate de sectorul inteligenţei artificiale (AI), transmite Reuters, potrivit Agerpres.

Fiind primul dezvoltator major de modele AI care se listează la bursă, Anthropic a stabilit miercuri seara un preţ de 83 de dolari pe acţiune, peste intervalul de 70-78 de dolari anunţat interior, şi de asemenea a majorat numărul de acţiuni de vânzare la peste 956 de milioane, ceea ce indică o cerere puternică din partea investitorilor.

Ofertă publică iniţială (IPO) de la Anthropic a depăşit precedentul record, stabilit în luna iunie de compania SpaceX a lui Elon Musk, care a strâns aproximativ 75 de miliarde de dolari cu prilejul IPO-ului.

IPO-ul Anthropic ar putea să se ridice la 107,3 miliarde de dolari

Valoarea totală a tranzacţiei ar putea să se ridice la 107,3 miliarde de dolari, sumă care include alte 26 de miliarde de dolari pe care Anthropic îi va strânge printr-o plasare privată de acţiuni, la acelaşi preţ stabilit în cadrul IPO-ului.

Acţiunile Anthropic intră la tranzacţionare într-un context dificil pentru acţiunile din sectorul AI. În ultimele săptămâni, producătorii de cipuri şi companiile de servicii cloud, care au atras sute de miliarde de dolari pentru a-şi finanţa planurile masive de investiţii, s-au confruntat cu presiuni cauzate de îngrijorările privind evaluările, de costurile tot mai mari ale infrastructurii AI şi de plecarea neaşteptată a lui Jensen Huang de la Nvidia, o figură centrală în dezvoltarea sectorului.

În acelaşi timp, Anthropic s-a confruntat cu întrebări legate de perspectivele sale şi de capacitatea de a menţine o creştere rapidă, pe măsură ce concurenţa în domeniu se intensifică.

Ce urmează pentru cel mai apropiat rival al Anthropic, OpenAI

Armina Rosenberg, manager de portofoliu şi cofondator al Minotaur Capital spune că IPO-ul Anthropic serveşte drept un indicator util al apetitului investitorilor pentru inteligenţa artificială.

„Însă o singură listare nu va tranşa dezbaterea. În prezent, există foarte multe îngrijorări, iar depăşirea acestora va necesita mai multe lucruri. Odată ce Anthropic va începe să raporteze public, situaţia va deveni unul dintre cele mai clare teste pentru a vedea dacă modelul economic al inteligenţei artificiale este sustenabil”, a afirmat Armina Rosenberg.

Un debut solid la bursă al acţiunilor Anthropic ar putea da încredere altor companii care aşteaptă să se listeze la bursă. Se preconizează că cel mai apropiat rival al Anthropic, OpenAI, va derula o listare la bursă anul viitor.

Creşterea Anthropic a fost impulsionată de cererea pentru modelele sale Claude, în special Claude Code, un agent de programare care a câştigat popularitate în rândul dezvoltatorilor de software. Potrivit documentaţiei de listare, rata anualizată a veniturilor a atins 81 de miliarde de dolari la data de 31 octombrie, o creştere de 10 miliarde de dolari faţă de 30 septembrie.

Compania din spatele Claude a declarat că, la 30 septembrie, avea 11.900 de clienţi care generau venituri anuale de cel puţin 100.000 de dolari, comparativ cu peste 1.500 la sfârşitul anului trecut, cifre care subliniază consolidarea prezenţei sale pe piaţă.

Cheltuieli tot mai mari pentru Anthropic

Însă menţinerea acestui ritm de creştere devine costisitoare. În prima jumătate a anului 2026, Anthropic a cheltuit aproape nouă miliarde de dolari pe capacităţi de calcul şi infrastructură, o sumă de aproape patru ori mai mare decât cea cheltuită cu un an în urmă. De asemenea, în al treilea trimestru, compania a înregistrat costuri suplimentare de cinci miliarde de dolari legate de capacităţile de calcul, ceea ce a redus veniturile generate pentru fiecare dolar investit în infrastructura de calcul.

În trimestrul al treilea, veniturile Anthropic au crescut cu 47% faţă de trimestrul al doilea, ajungând la 16,96 miliarde de dolari. Compania a raportat o pierdere operaţională de 567 de milioane de dolari, comparativ cu un profit operaţional de 974 de milioane de dolari în trimestrul anterior. Pierderile nete s-a redus la 23,3 miliarde de dolari, faţă de 66,3 miliarde de dolari în trimestrul anterior.

Anthropic s-a angajat să cheltuiască aproape 900 de miliarde de dolari pentru echipamente de calcul împreună cu parteneri de infrastructură, inclusiv Amazon şi Google, deţinut de Alphabet, pentru a antrena şi opera modele de inteligenţă artificială.