Black Sea Oil&Gas, firma care asigură aproape 12% din necesarul de gaze naturale al României, va trece în mâinile unui nou proprietar

Imagine cu caracter ilustrativ. sursa foto: Getty

Fondul global de investiţii Carlyle şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) au ajuns la un acord pentru vânzarea Black Sea Oil & Gas S.A. (BSOG) şi a BSOG Holding Activity S.A. către Mazarine Energy B.V., o companie europeană din sectorul energetic care este deja prezentă pe piaţa din România, notează Agerpres.

Tranzacţia, anunţată printr-un comunicat comun al companiilor implicate, mai are nevoie de aprobările autorităţilor de reglementare înainte de a fi finalizată.

BSOG este compania care a dezvoltat proiectul Midia, primul proiect de extracţie a gazelor naturale din sectorul românesc al Mării Negre pus în funcţiune în ultimele trei decenii, iar comunicatul trece în revistă amploarea investiţiei şi rolul pe care l-a avut în aprovizionarea ţării.

„Cu sprijinul Carlyle în calitate de acţionar, BSOG a coordonat, în calitate de operator, în numele său şi al partenerilor de concesiune, investiţii de peste 400 de milioane de dolari în Proiectul de Dezvoltare Gaze Naturale Midia (MGD), primul proiect offshore de producţie a hidrocarburilor dezvoltat în sectorul românesc al Mării Negre în ultimii peste 30 de ani. Proiectul a inclus dezvoltarea platformei de producţie offshore Ana, a unei conducte submarine cu o lungime de 126 km şi a noii staţii de tratare a gazelor de la Vadu. De la începerea producţiei în iunie 2022, BSOG a asigurat aproximativ 12% din necesarul intern de gaze naturale al României, contribuind la securitatea energetică a ţării într-o perioadă critică pentru pieţele energetice europene”, se precizează în comunicat.

După finalizarea tranzacţiei, Mazarine Energy va deveni noul acţionar al BSOG, însă compania va continua să opereze proiectul Midia, astfel încât activitatea să nu fie afectată în momentul în care intră într-o nouă etapă de dezvoltare.

„Începerea producţiei de gaze naturale din proiectul MGD în anul 2022 a fost posibilă datorită determinării şi perseverenţei echipei BSOG, precum şi angajamentului pe termen lung, investiţiilor semnificative şi sprijinului solid oferit de Carlyle şi BERD. Privim cu încredere către viitor şi continuarea activităţii BSOG în România, alături de noul nostru acţionar, Mazarine, care are toate premisele pentru a contribui în continuare la consolidarea securităţii energetice a României”, a declarat Mark Beacom, directorul general al BSOG.

Bob Maguire, co-director al Carlyle International Energy Partners (CIEP), a amintit că, atunci când Carlyle a preluat BSOG, în 2015, compania se afla abia în etapa de explorare, adică încă nu extrăgea gaze, ci doar căuta şi evalua zăcămintele.

„În ultimul deceniu, BSOG a devenit principalul producător de gaze naturale offshore din România şi un actor important în asigurarea aprovizionării interne cu gaze naturale. Evoluţia companiei demonstrează modul în care investiţiile de capital privat, realizate cu o perspectivă pe termen lung şi cu disciplină investiţională, pot susţine dezvoltarea unor proiecte complexe de infrastructură offshore”, a precizat Maguire.

Pentru Mazarine Energy, achiziţia vine în continuarea unei prezenţe pe piaţa românească începute în urmă cu aproape un deceniu, iar directorul general al companiei, Edward van Kersbergen, a spus că România ocupă un loc central în activitatea firmei încă din 2017.

„Proiectul MGD reprezintă o realizare majoră pentru securitatea energetică a României, iar noi ne angajăm să valorificăm realizările echipei BSOG şi să contribuim în continuare la asigurarea necesarului de energie al ţării în anii următori”, a susţinut van Kersbergen.

Şi BERD, care a investit în companie în 2017, consideră proiectul un exemplu de reuşită. Victoria Zinchuk, directorul regional al băncii pentru România, Bulgaria şi Grecia, a explicat că acesta arată cum investiţiile făcute pe termen lung pot ajuta atât companiile private să crească, cât şi economia în ansamblul ei.

„Dezvoltarea BSOG şi transformarea sa în cel mai mare producător de gaze naturale offshore din România reprezintă o realizare remarcabilă. De la investiţia BERD din anul 2017, compania a reuşit să pună în producţie resurse offshore importante, contribuind la diversificarea surselor de aprovizionare şi la consolidarea securităţii energetice a României. Acest proiect demonstrează modul în care investiţiile pe termen lung pot susţine dezvoltarea sectorului privat şi pot genera, în acelaşi timp, beneficii pentru economia în ansamblu”, a menţionat Victoria Zinchuk.

BSOG este o companie energetică independentă cu sediul în România, care a dezvoltat proiectul Midia în calitate de operator, deţinând o participaţie de 70% în acesta. Pe lângă extracţia de gaze din Marea Neagră, compania vrea să folosească infrastructura construită pentru Midia şi în proiecte de energie verde, printre care parcuri eoliene în larg, care ar putea folosi coridorul energetic deja existent şi terenurile disponibile, precum şi proiecte de captare şi stocare a carbonului, care ar valorifica instalaţiile de pe uscat şi de pe mare. Totodată, prin filiala sa BSOG Energy, deţinută integral, compania dezvoltă proiecte de producţie de biometan.

Carlyle este o companie globală de investiţii care administra, la 30 iunie 2026, active în valoare de 485 de miliarde de dolari.

Mazarine Energy este o companie independentă de petrol şi gaze, fondată în 2013 de Edward van Kersbergen, care se ocupă de explorare, dezvoltare şi producţie în Europa, Africa de Nord şi Orientul Mijlociu.

Compania extrage în prezent hidrocarburi în Tunisia şi România, iar în 2026 a intrat şi pe piaţa energetică din Ţările de Jos, după ce a cumpărat o participaţie de 50% în Wintershall Noordzee B.V.