Cel mai mare producător auto din Europa a înregistrat o pierdere de 5,8 miliarde de euro din cauza Chinei

1 minut de citit Publicat la 09:45 29 Oct 2026 Modificat la 09:45 29 Oct 2026

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Cel mai mare producător auto din Europa, Volkswagen, a anunțat, joi, că a înregistrat în trimestrul al treilea o pierdere de 5,8 miliarde de euro, în condițiile în care se confruntă cu o concurență acerbă din partea Chinei, scrie Euronews.

Grupul german Volkswagen a raportat, joi, o pierdere de 5,8 miliarde de euro în trimestrul al treilea, față de o pierdere de 1,1 miliarde de euro în aceeași perioadă a anului trecut, pe fondul concurenței intense venite din China.

Vânzările au scăzut cu 6,3% în acest trimestru, la 75,3 miliarde de euro, a anunțat Volkswagen.

La fel ca alți producători din industrie, Volkswagen se confruntă cu costurile tranziției la vehiculele electrice, cu scăderea cererii și cu o concurență acerbă în China, cea mai mare piață auto din lume.

Grupul, care deține zece mărci, printre care Audi, Seat și Skoda, a avertizat luna trecută că profitul anual va fi afectat cu 10 miliarde de euro, în principal din cauza valorii participației sale la Porsche, companie care are și ea probleme în China.

Volkswagen plănuiește să elimine 120.000 de locuri de muncă la nivelul întregului grup până în 2030, pentru a reduce costurile. Compania a dezvăluit joi că restructurarea o va costa 31 de miliarde de euro.

„Ceea ce contează acum este o implementare rapidă și consecventă”, a declarat într-un comunicat directorul financiar al companiei, Arno Antlitz. „Nu ne permitem să pierdem timp și trebuie să acționăm rapid și decisiv”.