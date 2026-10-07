Dedeman dă statul în judecată pentru un teren expropriat. Statul oferă 1 euro/mp, compania cere 250 de euro

Dedeman a dat în judecată statul român și cere recalcularea despăgubirilor pentru un teren din Miroslava, expropriat pentru viitoarea centură a Iașiului. Foto: Agerpres Foto

Dedeman a dat în judecată statul român și cere recalcularea despăgubirilor pentru un teren din Miroslava, expropriat pentru viitoarea centură a Iașiului. Pentru cei 133 de metri pătrați, statul a stabilit o despăgubire de 671,90 lei, adică puțin peste 5 lei pe metru pătrat, în timp ce compania deținută de frații Dragoș și Adrian Pavăl solicită 250 de euro pe metru pătrat, relatează Wikipress.

Terenul se află în satul Uricani, comuna Miroslava, pe traseul variantei sud a centurii municipiului Iași.

Reprezentanții Dedeman susțin că suma stabilită de stat nu reflectă valoarea reală a proprietății și cer instanței să stabilească o despăgubire mai mare.

Compania arată, în acțiunea depusă în instanță, că hotărârea prin care Compania de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România a stabilit despăgubirea, în septembrie 2020, nu i-ar fi fost comunicată legal. Dedeman susține că a aflat despre existența documentului abia în 2026, după ce l-a solicitat de la cartea funciară.

„Considerăm că această sumă nu reprezintă o justă despăgubire, întrucât nu corespunde cu valoarea reală a terenului expropriat”, se arată în cererea de chemare în judecată.

Dedeman spune că exproprierea poate scădea valoarea terenului rămas

Cei 133 de metri pătrați fac parte dintr-o proprietate de peste trei hectare, iar Dedeman susține că exproprierea parțială poate afecta și valoarea îterenului rămas în proprietatea companiei.

Firma cere ca o expertiză să stabilească dacă noua configurație a parcelei, accesul, frontul stradal, posibilitatea de construire, utilitățile sau retragerile față de noua limită a proprietății au dus la o depreciere.

Dacă expertiza va confirma o pierdere de valoare, Dedeman cere ca statul să plătească și diferența rezultată.

„Exproprierea a fost una parțială, astfel încât o parte a imobilului a rămas în proprietatea reclamantului. Prin expropriere s-a modificat configurația, suprafața și limitele proprietății, aspecte care pot determina diminuarea valorii economice a terenului rămas. Solicit ca prin expertiza ce va fi dispusă să se determine dacă și în ce cuantum partea de proprietate rămasă a suferit o depreciere. Expertul va avea în vedere, între altele: suprafața rămasă, forma terenului înainte și după expropriere, frontul stradal, accesul, configurația parcelei, posibilitatea de construire, retragerile față de noua limită, utilitățile, destinația urbanistică, afectarea funcțională a terenului, orice alte elemente care influențează valoarea economică a proprietății rămase. În situația în care expertiza va confirma existența unei deprecieri, solicit obligarea pârâtului la plata diferenței de valoare determinate prin expertiză”, este menționat în acțiune.

Procesul de expropriere pentru varianta de ocolire a municipiului Iași a vizat o suprafață de 40,9 hectare deținută de 362 de proprietari printre care și comunele Ciurea și Miroslava. Valoarea despăgubirilor a atins pragul de 2,2 milioane de lei.