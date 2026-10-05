Grupul austriac Strabag își extinde afacerile în România și preia două companii. Tranzacția a primit undă verde

Strabag Property and Facility Services GmbH îşi desfăşoară activitatea în domeniul gestionării instalaţiilor tehnice şi de infrastructură. Sursa foto: GettyImages

Tranzacţia prin care Strabag Property and Facility Services GmbH, din Austria, intenţionează să preia Brenneka Install SRL şi Samivo Instal SRL, a fost autorizată de Consiliul Concurenţei, potrivit Agerpres.



Potrivit unui comunicat de presă al autorităţii de concurenţă, operaţiunea nu ridică obstacole semnificative în calea concurenţei efective pe piaţa românească sau pe o parte substanţială a acesteia şi că nu există îndoieli serioase privind compatibilitatea sa cu un mediu concurenţial normal.



Strabag Property and Facility Services GmbH îşi desfăşoară activitatea în domeniul gestionării instalaţiilor tehnice şi de infrastructură, precum şi al serviciilor industriale.

Compania face parte face parte din Grupul Strabag, activ în domeniul construcţiilor şi infrastructurii, iar în România este prezentă în domeniul infrastructurii de transport, al construcţiilor de clădiri, al ingineriei civile, precum şi al proiectelor de mediu şi energetice.



Totodată, Brenneka Install SRL şi Samivo Instal SRL sunt specializate în proiectarea şi execuţia instalaţiilor tehnice pentru clădiri (instalaţii sanitare, termice, de ventilaţie şi climatizare - HVAC, instalaţii electrice, sisteme de automatizare şi de protecţie împotriva incendiilor), dar şi în reţele exterioare de utilităţi. Cele două companii oferă şi servicii conexe de inginerie şi asistenţă tehnică.