IBM le spune salariaților cu vize și Green Card dintr-o divizie cu 150.000 de angajați să se mute din SUA sau să plece din companie

2 minute de citit Publicat la 17:29 11 Noi 2026 Modificat la 17:29 11 Noi 2026

Sediu al companiei americane IBM. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

IBM a decis să renunțe la sponsorizarea vizelor de muncă și a permiselor de rezidență permanentă (Green Card) pentru majoritatea posturilor din divizia sa de consultanță, una dintre cele mai importante structuri ale companiei, care are peste 150.000 de angajați. Angajații afectați de această schimbare vor trebui să continue să lucreze pentru companie din afara Statelor Unite sau să părăsească IBM până la sfârșitul anului 2026, potrivit unui document intern consultat de Bloomberg.

Decizia reprezintă o schimbare importantă pentru angajații străini care depind de sprijinul companiei pentru obținerea sau menținerea statutului de imigrare în SUA. Măsura vizează majoritatea posturilor din IBM Consulting și nu înseamnă că IBM renunță la sponsorizarea vizelor și a Green Card-urilor în toate diviziile sale.

Un purtător de cuvânt al companiei a confirmat schimbarea de politică și a explicat motivele din spatele acesteia.

„Am optat să întrerupem sponsorizarea vizelor și a Green Card-urilor pentru majoritatea acestor roluri din IBM Consulting”, a declarat reprezentantul IBM.

Acesta a precizat că divizia a apelat în trecut la programele americane de vize pentru angajați cu înaltă calificare, în scopul acoperirii deficitului de personal. Totuși, participarea companiei la aceste programe a scăzut în ultimii ani, pe fondul schimbărilor în disponibilitatea specialiștilor și al evoluției cerințelor clienților.

Ce se întâmplă cu angajații IBM care au vize H-1B sau Green Card?

Potrivit informațiilor publicate de Bloomberg, angajații afectați de noua politică au două posibilități: să își continue activitatea pentru IBM dintr-o altă țară sau să părăsească organizația până la finalul anului 2026.

Compania nu a precizat deocamdată câți angajați vor fi afectați în mod concret și nici nu a publicat o listă a posturilor pentru care sponsorizarea va fi întreruptă.

Este important de menționat că decizia nu presupune automat anularea tuturor vizelor H-1B existente sau încetarea contractelor tuturor angajaților străini din cadrul IBM. Schimbarea se referă la sponsorizarea pentru majoritatea rolurilor din divizia de consultanță.

Decizia IBM vine pe fondul înăspririi politicilor de imigrare din SUA

Schimbarea are loc într-un context în care administrația președintelui Donald Trump intensifică măsurile de control asupra angajării lucrătorilor străini și încearcă să limiteze utilizarea programului de vize H-1B de către companiile americane.

Printre măsurile adoptate sau promovate de administrația americană se numără introducerea unei taxe de 100.000 de dolari pentru anumite cereri noi de viză H-1B și modificarea sistemului de selecție a beneficiarilor, astfel încât să fie avantajați candidații cu salarii mai mari.

De asemenea, în octombrie 2026, autoritățile americane au suspendat participarea mai multor companii din industria tehnologică la programul PERM, o etapă importantă în procesul de obținere a Green Card-ului prin angajator.

Decizia IBM se înscrie astfel într-o perioadă de schimbări importante pentru angajații străini din industria tehnologică americană, în special pentru cei care depind de sponsorizarea oferită de angajatori pentru a putea lucra și locui legal în Statele Unite.