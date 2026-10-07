Ikea va cumpăra mobilier second-hand de la clienți. Unde va fi disponibil acest nou serviciu

3 minute de citit Publicat la 08:42 07 Oct 2026 Modificat la 08:42 07 Oct 2026

Ikea va cumpăra mobilier second-hand de la clienți. Foto: Getty Images

Ikea va testa o versiune online a serviciului său de răscumpărare a mobilierului, prin care clienții pot primi vouchere în schimbul pieselor second-hand de care nu mai au nevoie.

Serviciul va fi testat în Spania și Portugalia până la sfârșitul lunii decembrie și ar urma să fie lansat și în Marea Britanie dacă proiectul se dovedește un succes, scrie The Guardian. Ikea oferă deja posibilitatea de a răscumpăra mobilier în magazine, inclusiv în Marea Britanie. Varianta online ar face serviciul accesibil unui număr mult mai mare de persoane, iar compania estimează că produsele second-hand ar putea ajunge anul viitor la 16% din piața britanică a articolelor pentru casă.

Noul proiect apare în timp ce cel mai mare retailer de mobilă din lume încearcă să concureze cu Vinted și eBay prin propria platformă online pentru produse second-hand, care va fi lansată săptămâna aceasta în Marea Britanie.

Platforma este deja disponibilă în alte țări, inclusiv în Spania și Portugalia, unde printre cele mai căutate produse se numără sistemele de rafturi Kallax și comodele Malm.

Noua platformă le va permite clienților înscriși în programul de fidelitate al companiei suedeze să intre direct în legătură unii cu alții pentru a cumpăra și vinde, la nivel local, produse Ikea folosite.

În Marea Britanie, serviciul va fi gratuit la început, însă ulterior va fi introdusă o taxă pentru protecția cumpărătorului, de aproximativ 5% din prețul produsului.

La lansare, cumpărătorii și vânzătorii vor trebui să stabilească direct între ei modul în care produsul va fi ridicat sau livrat. Ikea spune că analizează și variante prin care transportul ar putea deveni mai simplu în viitor.

„Piața second-hand crește tot mai mult. A devenit deja foarte importantă”, spune Greg Lucas, responsabil pentru sustenabilitate în divizia Ikea pentru Marea Britanie și Irlanda. „Să cauți și să cumperi produse second-hand a devenit ceva obișnuit.”

„Felul în care oamenii își mobilează casele s-a schimbat. Indiferent dacă se mută, redecorează sau caută o anumită piesă, tot mai mulți clienți iau în calcul mobilierul folosit alături de cel nou și caută în mod activ obiecte care îi pot ajuta să-și creeze o locuință care să li se potrivească”, a adăugat el.

Piața produselor second-hand pentru casă valorează în prezent peste 4,5 miliarde de lire sterline în Marea Britanie și crește cu aproximativ 6,5% pe an.

Ikea spune că produsele sale reprezintă aproximativ 9% din mobilierul vândut pe platformele second-hand din Marea Britanie.

Compania încearcă să facă mai simplă vânzarea produselor sale folosite, oferind descrieri de produs completate automat și sugestii de preț.

În plus, vânzătorii pot primi cu 15% mai mult față de prețul obținut dacă aleg să fie plătiți sub forma unui card cadou Ikea.

Schimbarea face parte dintr-o transformare mai amplă a comerțului, în condițiile în care tot mai mulți cumpărători, indiferent de vârstă, sunt dispuși să aleagă produse second-hand.

În 2025, 63% dintre consumatorii britanici au cumpărat produse prin platforme de revânzare, față de 51% în 2024.

Tendința a contribuit la creșterea Vinted, care a început ca o platformă pentru revânzarea hainelor și care se extinde acum spre articole pentru casă și electronice. De această evoluție beneficiază și Facebook Marketplace, Gumtree, precum și platforme mai mici și mai orientate spre segmentul premium, precum Vinterior.

Site-ul american de produse second-hand eBay a cumpărat recent platforma britanică de modă Depop pentru 1,2 miliarde de dolari, echivalentul a aproximativ 900 de milioane de lire sterline. Produsele second-hand reprezintă acum aproximativ o zecime din vânzările globale de modă.

Concurența pe piața produselor folosite este tot mai puternică. Retaileri de electronice precum Currys și AO vând, la rândul lor, produse second-hand.

AO și-a extins prezența pe această piață după ce a cumpărat în 2024 MusicMagpie, companie care comercializează electronice recondiționate și jocuri video second-hand. Recent, retailerul a preluat și Jessops, companie specializată în aparate foto și care controlează platforma second-hand Camera Jungle.