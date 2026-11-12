Interviu eveniment cu Stella Li, vicepreședinta BYD: „Dacă vorbești despre visul tău, îți deschizi porțile către oportunități uriașe”

34 minute de citit Publicat la 23:21 12 Noi 2026 Modificat la 23:25 12 Noi 2026

Mihai Gâdea și Stella Li, vicepreședinta BYD. sursa foto: Antena 3 CNN.

Femeia care a dus BYD din China în aproape toată lumea a venit pentru prima dată în România și a anunțat, la Antena 3 CNN, că are deja în buget o investiție de câteva sute de milioane de dolari doar pentru țara noastră, bani care vor merge în stații de încărcare ultra-rapidă pentru mașini electrice, fără ca statul să plătească nimic. Stella Li nu a exclus nici o fabrică în România, deși, deocamdată, BYD a ales Ungaria pentru prima sa unitate de producție din Europa.

Pentru cei care nu știu încă ce înseamnă aceste trei litere, BYD vine de la „Build Your Dreams” („Construiește-ți visele”) și este gigantul chinez care a ajuns cel mai mare vânzător de mașini electrice din lume, depășind-o pe Tesla lui Elon Musk. Compania a fost fondată în 1995 la Shenzhen, de inginerul Wang Chuanfu, ca mic producător de baterii, pornind, după cum povestește chiar Stella Li, cu 20 de oameni, o investiție de 350.000 de dolari și un birou într-un apartament cu două camere. Astăzi, BYD nu face doar mașini, ci și autobuze electrice, camioane, baterii pentru stocarea energiei, servere pentru centrele de date și o bună parte din componentele telefoanelor și tabletelor pe care le folosim zilnic. Autobuzele BYD circulă deja la Bacău și la Oradea.

Stella Li este, practic, chipul BYD în afara Chinei. Este vicepreședinte executiv al BYD și CEO pentru continentele americane, Europa, Orientul Mijlociu și Africa. S-a alăturat companiei în 1996, pe vremea când BYD era încă un mic fabricant de baterii, după ce absolvise statistica la Universitatea Fudan din Shanghai. A fost prima femeie care a câștigat titlul de World Car Person of the Year, iar în acest an revista TIME a inclus-o în topul celor mai influente 100 de persoane din domeniul inteligenței artificiale.

Povestea ei începe însă departe de sălile de consiliu. Stella Li a crescut la munte, într-o zonă rurală din Yunnan, iar ca să ajungă la facultate, la Shanghai, făcea „patru zile și trei nopți în tren, stând pe bancă”. Primul ei vis a fost unul mic: să aibă destui bani încât să le cumpere părinților bilete de avion, ca ei să nu mai treacă niciodată prin același drum. L-a împlinit imediat după absolvire, iar câțiva ani mai târziu le-a cumpărat și o casă.

În 1999, compania a trimis-o la Rotterdam cu 30.000 de dolari, un container de baterii și doi colegi, cu un singur mesaj: să vândă, ca firma să supraviețuiască. Fata din sudul Chinei, care văzuse zăpadă o singură dată în viață, a mers pe jos prin viscol, a sunat clienți din cataloage, a căutat furnizori prin piețele de vechituri și a ajuns pe zero în doar șase luni. A urmat un discurs la Paris, într-o sală plină de bărbați, care a atras la standul BYD directori de la Nokia, Motorola, Siemens și Ericsson, apoi Chicago și primul contract cu Motorola obținut de o firmă din China continentală.

Într-un interviu amplu cu Mihai Gâdea, Stella Li vorbește despre lecția primită de la mama ei, despre fondatorul BYD rămas orfan din școala primară, despre rivalitatea cu Elon Musk, pe care refuză să-l critice, și despre tehnologia care încarcă o mașină electrică de la 20% la 80% în cinci minute. Iar tinerilor din România care încă nu au aripi le transmite un mesaj simplu: „Nu renunța niciodată la visul tău”.

Tânăra care a visat să aibă destui bani ca să cumpere bilete de avion părinților ei

Mihai Gâdea: Construiește-ți visele (Build Your Dreams). Să începem cu unul dintre visele tale. Când erai tânără, unul dintre visele tale a fost să ai destui bani încât să le cumperi bilete de avion părinților tăi. Ai reușit asta? Îți amintești ce destinație aveau biletele pe care le-ai cumpărat pentru părinții tăi? Spune-ne povestea, te rog.

Stella Li: Da, cred că pentru că părinții mei au mers în Yunnan ca să ajute la dezvoltarea zonei rurale. Iar eu am crescut la munte, într-o zonă rurală. Apoi am plecat la Shanghai la facultate. Făceam cam patru zile și trei nopți cu trenul, patru zile și trei nopți în tren, stând pe bancă. Atunci când părinții veneau să mă viziteze, din orașul lor natal din Zhejiang, de lângă Shanghai, era aceeași poveste.

Așa că mi-am spus: bine, după absolvire o să le cumpăr bilete de avion și pe viitor nu vor mai trebui să meargă niciodată cu trenul. Și chiar după absolvire am făcut acest lucru posibil, pentru că de atunci nu au mai mers niciodată cu trenul, au zburat mereu cu avionul.

Așa îți construiești un vis mic, iar mai târziu mi-am spus: încă nu le pot cumpăra o casă. Apoi, după vreo doi ani, am câștigat un salariu suficient cât să le cumpăr o casă în Yunnan.

Mereu am simțit că atunci când ești tânăr, îți construiești un vis; nu trebuie să fie un vis mare, uriaș, pentru că nu știi niciodată ce-ți rezervă viitorul. Îți construiești un vis mic, apoi un al doilea vis mic, iar visul tău va continua să crească. Iar astăzi, visul meu este să fac din BYD unul dintre cele mai admirate branduri din lume.

Lecția învățată de la părinți: a munci foarte mult, a avea grijă de prieteni și a fi bun cu ei. Și să nu renunți. Niciodată

Mihai Gâdea: Stella, trebuie să-ți spun că te admir enorm. Știu multe despre brandul tău, despre compania pe care o reprezinți, și m-am documentat mult pentru această discuție cu tine și mă gândeam: „dacă la început unul dintre visele ei a fost legat de părinții ei, nu e doar una dintre cele mai puternice femei din lume, ci are și inima la locul potrivit”. Care este cea mai importantă lecție pe care ai învățat-o de la părinții tăi?

Stella Li: Cred că e vorba despre a munci foarte mult, de a avea grijă de prietenii tăi și de a fi bun cu ei. Când eram mică, casa noastră era mereu plină de prieteni care veneau în vizită la părinții mei. Se simțeau bine cu mama, cu tatăl meu, stăteau de vorbă. Uneori unii veneau să ceară sfaturi. Mama mea îi ajuta mereu pe oameni.

Dar trebuia să ne crească pe noi trei – am un frate și o soră. Și trebuia să-i întrețină și pe bunici, să sprijine ambele rânduri de părinți. Era o povară mare, dar muncea enorm. Muncea în timpul zilei, dar apoi găsea o bucată de pământ unde cultiva legume. Și creșteam și porci, și pui.

Așa că, prin muncă grea, a încercat să ofere cea mai bună viață familiei și a avut mereu grijă de cei din familie și de prieteni. Astfel, eu cred că ce am învățat de la ea este să muncești din greu și să nu renunți niciodată.

Mihai Gâdea: Să nu renunți niciodată.

Stella Li: Să nu renunți niciodată.

„Nu știi niciodată ce-ți rezervă viitorul, dar fă o treabă excelentă în fiecare detaliu pe care îl gestionezi”

Mihai Gâdea: Și tu niciodată... adică uitându-te la cariera ta și la ce ai construit, nu ai avut niciodată gândul de a renunța?

Stella Li: Niciodată. Așa a fost chiar și la liceu, când părinții mei îmi spuneau: „Ești prea firavă, ar trebui să faci mai mult sport”. Așa că am început să alerg.

Când alergi, la început erai cu 20 de colegi, iar la final rămâneam doar doi. Dar nu am renunțat niciodată, am fost perseverentă. Alergam dimineața și alergam seara; asta m-a făcut foarte sportivă.

Iar când m-am apucat de orice lucru, mulți prieteni mi-au dat un sfat: nu știi niciodată ce-ți rezervă viitorul, dar fă o treabă excelentă în fiecare detaliu pe care îl gestionezi. Iar odată ce ai un vis, urmează-l și nu renunța niciodată.

Un vis pornit dintr-un apartament cu două camere

Mihai Gâdea: Să ai vise este foarte important, dar uneori visele pornesc dintr-un loc foarte mărunt. Uitându-mă la povestea ta, mi-am dat seama că s-a întâmplat ceva extraordinar. L-ai întâlnit pe fondatorul companiei într-un loc foarte mic.

Stella Li: Da.

Mihai Gâdea: Două camere.

Stella Li: Da.

Mihai Gâdea: Nimic sofisticat. Și, din ce am citit în presă despre povestea ta, ai renunțat la un alt loc de muncă cu un salariu mai mare și ai ales să mergi pe acest drum. De ce?

Stella Li: Cred că datorită pasiunii. Când l-am întâlnit pe domnul Wang, fondatorul BYD, era tânăr, iar biroul era un apartament cu două dormitoare. Iar în zona de producție erau două etaje, dar era mochetă roșie, foarte curat, trebuia să-ți scoți pantofii. Asta mi s-a părut foarte interesant.

Însă, șase luni mai târziu, s-a mutat în două clădiri. Iar spațiul de birouri ajunsese să ocupe un etaj întreg.

Nu-ți puteai imagina că o companie poate face o asemenea transformare uriașă în doar șase luni. Așa că începi să crezi când spune: „Vreau să fiu producătorul de baterii numărul unu din China”. Ai crezut în acel vis.

„Nu m-am mai gândit la negocierea salariului, am vrut doar să fiu parte din acest vis, din această călătorie”

Mihai Gâdea: L-ai crezut?

Stella Li: L-am crezut pentru că am văzut schimbarea. N-ai mai văzut o companie care să pornească dintr-un spațiu de mai puțin de 70 de metri pătrați și în mai puțin de șase luni să se mute în două clădiri, cu un etaj dedicat exclusiv birourilor.

Și mi-a spus că vrea să fie producătorul de baterii numărul unu din lume. Din acest motiv a insistat să mă convingă să mă alătur, pentru că el credea că sunt un geniu în vânzări și că îl pot ajuta să promoveze afacerea pe piețele externe.

Această atitudine, viziunea și pasiunea pe care le avea pentru visul lui te inspirau enorm. Eram tânără, mă gândeam: „Uau, ce tare, ce minunat!”. Ar fi fost o mare aventură pentru mine. Așa că nu m-am mai gândit la negocierea salariului, am vrut doar să fiu parte din acest vis, din această călătorie.

„BYD a început cu 20 de oameni și o investiție de 350.000 de dolari”

Mihai Gâdea: Este foarte important visul, așa cum spuneam, Stella. Iar visul tău – probabil te-ai născut și tu ca să fii numărul unu, nu doar domnul Wang, pentru că ceea ce ai făcut pentru companie este foarte impresionant. În 1999 ai plecat la Rotterdam, în Olanda, corect? Ai mers acolo cu 30.000 de dolari, cu un container de baterii și o echipă foarte mică. Povestește-ne cum a fost sosirea în Europa. Nu e deloc ușor să vii doar cu un container de baterii și 30.000 de dolari. Spune-ne ce s-a întâmplat, cum ați construit acest vis cărămidă cu cărămidă, care acum a devenit un imperiu. Să începem de aici.

Stella Li: Da. Din nou, BYD a început cu 20 de oameni și o investiție de 350.000 de dolari. Când m-am alăturat eu, crescuserăm puțin, dar eram încă foarte mici.

Compania mi-a dat 30.000 de dolari ca să deschid biroul și să merg în Europa; am simțit că e suficient. Mesajul era că trebuie să vând bateriile ca să supraviețuim.

Fata crescută în sudul Chinei care a văzut prima dată zăpadă în Rotterdam

Am luat cu mine un tehnician și un proaspăt absolvent de master care vorbea germană și engleză. Și ne-am spus: „Hai să facem asta!”. Mentalitatea era să nu ceri un buget uriaș, ci pur și simplu să ții costurile sub control și să faci lucrurile să se întâmple. Am ales să începem pe 1 ianuarie când am ajuns la Rotterdam. Dar am uitat că este frig și ninge. Pentru o fată crescută în sudul Chinei, care nu văzuse zăpadă adevărată...

Până atunci cred că văzusem zăpadă o singură dată în viață. Iar în Rotterdam ningea, eu nu știam să conduc, nu aveam mașină. Mergeam pe jos spre gară: făceam practic trei pași înainte și doi înapoi din cauza vântului și a viscolului. A fost greu.

„A fost o luptă pentru supraviețuire”

Dar când te gândești la visul pe care îl ai – că suntem cea mai bună companie de baterii –, trebuie să găsești soluții. Am verificat tot ce am putut, am cumpărat cataloage ca să văd cine sunt potențialii clienți și îi sunam în timpul zilei.

Iar dacă trimiteau o comandă, seara îi luam pe cei doi băieți și împachetam bateriile. A doua zi le expediam. În weekend, am găsit pe cineva local care să ne ducă la o piață de vechituri.

Mă uitam la pachetele de baterii și întrebam de unde le au și ce număr de telefon au furnizorii. Toată lumea îmi dădea același număr din Germania.

L-am sunat și i-am spus: „Bună ziua, am aici baterii din China. Putem să ne întâlnim?”. Mi-a zis: „Sigur, vino”. Am pregătit două cutii cu baterii, crezând că le va cumpăra. Când am ajuns, le-a văzut și a spus: „Le iau”.

A fost o poveste foarte amuzantă, făceam comerț direct. I-am dat cele două cutii, mi-a dat banii gheață, a trebuit să numărăm toți banii, am semnat factura și am încheiat afacerea. În felul acesta, în șase luni am ajuns pe zero, adică ne-am acoperit complet costurile.

Pe de o parte, a fost o luptă pentru supraviețuire. Eram foarte mândră, iar cei doi colegi care mă urmaseră se bucurau enorm pentru că simțeam că am construit ceva de la zero spre succes.

În același timp, mergeam la toate expozițiile. Orice târg despre baterii... pur și simplu participam la toate expozițiile din domeniu ca să le prezint clienților produsele, unul câte unul.

Prin această abordare, pe de o parte am pus o bază solidă pentru companie ca să supraviețuiască și să genereze venituri, iar pe de altă parte căutam marile oportunități. De exemplu, în 1999 am participat la Conferința Power din Paris.

Discursul de la Paris în care au aflat toți despre BYD

Mihai Gâdea: Știu despre asta. Acela a fost probabil momentul care ți-a schimbat viața, nu?

Stella Li: Exact.

Mihai Gâdea: Și acela a fost momentul în care s-a auzit despre BYD la cel mai înalt nivel. Am citit despre acel discurs și am citit, de asemenea, că sala era plină de bărbați, corect?

Stella Li: Da, dominată de bărbați. În special bărbați cu multă experiență.

Mihai Gâdea: Și o doamnă extraordinară din China a urcat pe scenă și a ținut un discurs extrem de puternic și convingător. Îți amintești cum ai început acel discurs?

Stella Li: Da, am început spunându-le celor din sală: „China va fi cea mai mare piață de telefoane mobile. China va fi cea mai mare piață de baterii și cea mai mare piață de producție”.

Mihai Gâdea: Din acel moment, toată lumea a ascultat.

Stella Li: Da. În acel moment a fost un șoc. Pentru că la prima conferință la care se vorbea despre așa ceva, nici măcar nu se auzise de China. Vorbeau doar despre țările europene – care e numărul unu – și despre SUA.

Nu menționau deloc China, pentru că era doar la început, iar volumul de vânzări era mic. Dar când am apelat la matematică: China va avea o populație de 1,5 miliarde, iar chinezii au o națiune orientată spre afaceri.

„Chiar dacă ești mic, dacă vorbești despre visul tău, îți deschizi porțile către oportunități uriașe”

Mihai Gâdea: Și foarte inteligenți, de asemenea. Bateriile pe care le face compania ta sunt unice și funcționează excelent. Așadar, în opinia ta, acela a fost momentul care ți-a schimbat viața și a schimbat percepția lumii despre ce poate face compania voastră pentru ei și pentru întreaga planetă, corect?

Stella Li: Așa că ne întoarcem din nou la ideea de vis. Chiar și când eram mici, visul nostru era să fim cea mai bună companie. Așa că am fost foarte curajoși să descriem acea perspectivă, să le arătăm oamenilor viitorul: că China va fi cea mai mare piață și că noi suntem cea mai bună companie de acolo. Acest mod de a prezenta visul i-a inspirat și i-a convins.

După discursul meu, cred că i-am atras pe cei de la Nokia, Motorola, Siemens, Ericsson. Toți directorii de cercetare și dezvoltare din telefonia mobilă au venit la standul nostru, stăteau la coadă și așteptau să discute cu noi pe rând. Voiau să aibă o legătură cu noi. Deci, iată, chiar dacă ești mic, dacă vorbești despre visul tău, îți deschizi porțile către oportunități uriașe.

Întâlnirea care a convins Motorola. Fără programare

Mihai Gâdea: Am citit multe povești despre tine. Una dintre ele este aceea că ai mers în Statele Unite, la Atlanta.

Stella Li: La Chicago.

Mihai Gâdea: La Chicago? Și am înțeles că ai mers la Motorola fără să ai măcar o programare. Este adevărat?

Stella Li: Da.

Mihai Gâdea: Și ai mers acolo să vorbești cu ei?

Stella Li: Nu, povestea cu Motorola a fost alta: după ce am deschis cu succes biroul din Rotterdam, domnul Wang, fondatorul, a spus: „Putem deschide piața cu riscuri controlate, așa că de ce nu și în SUA?”.

Am zburat în California, New York și Chicago ca să văd unde ar fi mai bine. M-am gândit că din Chicago poți acoperi și Coasta de Est, și Coasta de Vest, doar că programul de lucru e puțin mai lung. Așa că am ales Chicago.

Îmi amintesc că, în momentul în care am aterizat la Chicago, agentul imobiliar care ne-a ajutat să găsim depozitul a spus: „Stella, bun venit la Chicago! Ai ales cel mai bun loc, pentru că Motorola este aici”. Pentru mine, Motorola era ca un zeu. Nici nu îndrăzneam să mă gândesc cum aș putea face afaceri cu ei. Dar am pornit de la zero.

Am repetat aceeași procedură: am luat catalogul de baterii și am sunat de la A la Z, pentru că nu aveam absolut nicio legătură. După ce am vorbit cu toată lumea, mi-am construit afacerea și am atins din nou pragul de rentabilitate.

În același timp, oportunitatea cu Motorola a apărut datorită discursului de la Paris: oamenii începuseră să ne acorde atenție și au început să ne testeze produsele.

Apoi, într-o zi, ni s-a spus din China că, dacă domnul Wang vine în SUA, ar trebui să ne întâlnim cu șeful diviziei de baterii și energie. Am mers la Atlanta să ne întâlnim cu ei.

A fost amuzant: stăteam într-un birou foarte mic și modest, iar directorul general al diviziei de baterii ne-a spus: „Ne place oferta voastră, ne place performanța, dar siguranța este criteriul numărul unu. Nu putem face compromisuri”. Chiar atunci a intervenit inginerul lui și i-a spus: „Tocmai au trecut testul de siguranță”.

Am zis: „Poftim?”. „Au trecut testul de siguranță, haideți să ne mutăm în altă sală”. Ne-am mutat din sala obișnuită direct în sala de consiliu. A fost extrem de încântat, pentru că Motorola avea condiții extrem de dure pentru testele de siguranță, mult mai dure decât testele UL.

Dacă treceai testul lor de siguranță, însemna că ești excepțional. Asta însemna undă verde. A fost atât de încântat încât a spus: „Acum trecem la treabă. Vreau să vă calific compania în șase luni, să stabilim graficul de livrare și tot restul”.

Totul s-a schimbat complet. Apoi au trimis o echipă de profesioniști să ne auditeze fabrica. După jumătate de zi, au spus: „Stella, trebuie să vorbim în privat”. Am întrebat ce s-a întâmplat. „Știi că Motorola este părintele Six Sigma”.

„Noi folosim acest standard de calitate. Six Sigma este gândit pentru a elimina variațiile, ceea ce este excelent pentru procesele automatizate. Însă în fabrica voastră de baterii, totul se face manual. Nici măcar nu știu cum să măsor datele aici. Nu vă pot califica”.

Dar domnul Wang a ținut un discurs ferm și a spus: „Nu, siguranța și toate procesele sunt determinate de proiectare. Iar dacă ai dispozitive de ghidaj fix plus muncă manuală, rezultatul este egal cu automatizarea. Dacă lucrezi complet manual, piesa ajunge în poziții diferite. Dar dacă ai un ghidaj fix, indiferent de mișcare, ea ajunge mereu exact în același loc. Iar dacă ajunge în același loc, rezultatul este măsurabil, la fel ca la automatizare”. Ei au spus: „Sună inedit, dar s-ar putea să aibă sens”.

Ulterior au trimis o echipă condusă de un Black Belt și un profesor de Six Sigma. Au venit la BYD, au verificat fiecare detaliu. Au stat aproape jumătate de lună la BYD, au verificat totul și au confirmat ce le spusesem. În cele din urmă, au concluzionat că principiul și filosofia BYD erau corecte.

După un audit extrem de exigent, verificări amănunțite și numeroase teste care au dovedit fiabilitatea produselor noastre, ne-au acordat calificarea. Așa am devenit primul furnizor din China continentală pentru Motorola.

Povestea domnului Wang

Mihai Gâdea: Povestea este absolut fascinantă. Nu este visul american, este visul chinezesc – să construiești ceva extraordinar pornind aproape de la nimic. Este ceva ce toată lumea respectă și este o poveste uluitoare. Însă când te uiți astăzi la ceea ce ați clădit, după părerea mea, este greu de crezut.

Stella Li: Da, dar vreau să-ți spun și despre trecutul fondatorului, domnul Wang. Provine dintr-o familie săracă și și-a pierdut părinții încă din școala primară.

„Când a înființat compania, nu avea relații, nu avea bani”

Mihai Gâdea: Serios?!

Stella Li: Da, a fost crescut de sora și de fratele lui. În perioada gimnaziului a trebuit să locuiască la diferite familii, iar la liceu a reușit să stea la internat. Apoi a realizat totul prin forțe proprii: a mers la facultate și și-a construit singur viitorul. Provine dintr-un astfel de mediu.

Când a înființat compania, nu avea relații, nu avea bani. Vărul lui, care lucra în domeniul bancar, s-a asociat cu un prieten și au investit în companie: o investiție totală de 350.000 de dolari pentru a porni afacerea.

„Visul lui este să folosească tehnologia pentru a rezolva marile provocări ale planetei; în asta crede”

Nu ne-am împrumutat niciodată de la bănci pentru a dezvolta compania. Din punct de vedere profesional, el este ca un profesor de electrochimie: se gândește mereu la inovație și la utilizarea tehnologiei pentru a aduce schimbări.

El însuși deține mii de brevete în cadrul BYD. Are această mentalitate de inginer. Visul lui este să folosească tehnologia pentru a rezolva marile provocări ale planetei; în asta crede.

Și este un om extrem de simplu. Glumim adesea pe seama lui că are doar două perechi de pantofi de schimb: dacă se strică una, o ia pe cealaltă. Este o persoană foarte discretă și simplă. Dacă mergi la sediul central BYD, îl vei întâlni purtând mereu uniforma de lucru a fabricii și mâncând foarte simplu.

Acesta îi este stilul de viață. Dar când vorbești cu el, realizezi că are cunoștințe în orice domeniu. Vorbește mereu despre viziunea pentru viitor. Iar când se dedică unui vis, face compania să înainteze cu adevărat.

Unul dintre hobby-urile lui este să invite echipele de cercetare și dezvoltare în biroul său pentru a dezbate diverse subiecte până noaptea târziu. Așa s-a format cultura BYD: este o cultură a ingineriei. Astăzi avem 120.000 de ingineri în departamentele de cercetare și dezvoltare.

Înregistrăm 52 de brevete pe zi lucrătoare. Toate acestea pornesc de la fondator, domnul Wang, și de la trecutul său.

„Continuăm să ne extindem”

Mihai Gâdea: Am o mulțime de date aici despre voi. Este impresionant, cu toți acești ingineri foarte buni, așa cum putem vedea. Aveți peste 1 milion de angajați în întreaga lume. Sunteți prezenți în 120 de țări.

Stella Li: Da, continuăm să ne extindem.

Mihai Gâdea: Continuați să vă extindeți. Sunteți foarte puternici în unele dintre aceste țări, precum Brazilia, și acum în Europa, dar sunt impresionat și de ceea ce faceți în Statele Unite. Ați construit o fabrică acolo, în California, corect?

Stella Li: Da, pentru producția de autobuze electrice. Până astăzi suntem cel mai mare producător de autobuze electrice din SUA.

Domnul Wang și Elon Musk „sunt oameni foarte asemănători. Amândoi au vise mari pentru cariera lor și pentru contribuția pe care o aduc”

Mihai Gâdea: Este extraordinar. De fapt, este foarte greu de găsit cuvinte pentru a descrie o asemenea poveste. Am citit că domnul Elon Musk râdea în 2011 de mașinile voastre, iar acum, Stella, l-ați depășit. L-ați bătut pe Elon Musk – așa cum a scris presa, sunteți cel mai mare coșmar al lui Elon Musk. În termeni de afaceri, este un succes uriaș. Este greu de crezut că așa ceva a fost posibil. Ați făcut imposibilul posibil prin multă muncă. Dar toți sunt oameni muncitori și nici măcar nu se gândeau să-l întreacă pe Elon Musk; voi și domnul Wang ați făcut-o, alături de toți inginerii și întreaga echipă. Acum el nu mai râde. Ai avut vreo discuție cu el despre succesul vostru, despre ce ați construit? Ai avut ocazia să vorbești cu el?

Stella Li: Nu. Consider că este un inginer extraordinar. Așa cum și domnul Wang de la BYD este un mare inginer; amândoi au vise mari pentru cariera lor și pentru contribuția pe care o aduc. Sunt oameni foarte asemănători.

Însă BYD nu este doar o companie auto. Suntem o bază industrială extrem de puternică, capabilă să producă aproape orice. Dacă ne gândim la capacitatea BYD: dacă folosești un smartphone, o treime din componentele telefoanelor inteligente la nivel global și asamblarea lor sunt realizate de noi. Dacă folosești o tabletă, 60%-70% sunt produse de noi.

Deci BYD este deja prezent în viața ta de zi cu zi. În plus, BYD produce autobuze electrice și sisteme de stocare în baterii. Avem o capacitate de producție masivă, o anvergură și un nivel de inovație cu care nimeni din industrie pe această planetă nu se poate compara.â

„România are o relație foarte bună cu China și este o țară extrem de competitivă în producție”

Mihai Gâdea: Trebuie să-ți spun că sunt din nou impresionat de tine. Ți-am oferit ocazia să-i transmiți ceva lui Elon Musk – cum ar fi că anul trecut ați vândut mai multe mașini decât el, cu vreo 600.000 în plus. Ți-am dat această șansă, dar dai dovadă de un mare respect. Modul în care vorbești cu respect despre ceea ce faceți voi și despre ce fac ceilalți este cu adevărat remarcabil. Stella, trebuie să-ți mărturisesc că sunt puțin trist. Mașina mea este germană, nu am o mașină de la voi. Surorile mele au mașini de la voi, amândouă. Am trei surori; două dintre ele au mașina voastră. Cealaltă locuiește la Madrid. Acum câteva luni am mers la Madrid să o vizitez și mi-am spus: „Ceva s-a întâmplat aici”. Mă așteptam ca la ieșirea din aeroport să văd mașini spaniole pe post de taxi. Dar toate mașinile Uber erau mașini de-ale voastre. Am rămas uimit. Sunt puțin trist, așa cum spuneam, pentru că știu că în noiembrie începeți construcția unei fabrici în Ungaria. Și sunt trist pentru că nu începeți fabrica în România. De ce în Ungaria și nu în România? Acesta este motivul tristeții mele.

Stella Li: Cu trei sau patru ani în urmă am ales Ungaria pentru a construi o unitate de producție acolo. Dar amintește-ți că România are o relație foarte bună cu China și este o țară extrem de competitivă în producție. Industria auto reprezintă 15% din PIB-ul vostru.

Aveți nu doar producție de automobile, ci și o bază foarte solidă de furnizori, în special pentru sectorul auto. Așa că noi ne gândim să aducem întregul ecosistem BYD în Europa – nu doar producția de mașini, ci întregul ecosistem. De exemplu, BYD aduce tehnologia de încărcare ultra-rapidă (flash charging) în România.

Extraordinara tehnologie care îți permite să fii gata de drum doar în cinci minute, chiar și la temperaturi scăzute

Mihai Gâdea: Foarte interesant, spune-ne mai multe despre asta.

Stella Li: Am dezvoltat această tehnologie de încărcare rapidă: în cinci minute ești gata de drum, în nouă minute bateria este complet încărcată.

Mihai Gâdea: Gata în cinci minute?

Stella Li: Da, în cinci minute se încarcă de la 20% la 80%. Iar în nouă minute se încarcă complet, de la 10% la 100%. Chiar și la temperaturi scăzute, la minus 30 de grade, durează doar 12 minute.

Este o adevărată revoluție, pentru că reîncărcarea devine la fel de rapidă ca alimentarea cu combustibil. Acest lucru implică foarte multă tehnologie, nu doar la nivelul stației de încărcare, ci și pe vehicul și la nivelul bateriei.

Bateria noastră reprezintă o nouă revoluție: permite încărcarea ultra-rapidă, gestionează eficient căldura degajată și menține siguranța. Iar performanța ciclurilor de încărcare și descărcare rapidă a fost îmbunătățită.

În China oferim cu 5% mai multă garanție pentru mașinile echipate cu această baterie cu încărcare rapidă.

Stația noastră de încărcare este o inovație unică: are o putere maximă de 1,0 MW. Dar integrăm stația cu o baterie de stocare, ceea ce înseamnă că nu punem presiune pe rețeaua electrică națională și nu o suprasolicităm. Dimpotrivă, ajutăm rețeaua: putem instala această stație ultra-rapidă în orice loc unde avem disponibili măcar 100 de kilowați.

Folosim bateria pentru a stoca energia și pentru a alimenta stația de încărcare. Asta înseamnă că o putem amplasa oriunde dorim. Putem merge chiar și în deșert: instalăm panouri solare, generăm electricitate, o stocăm în baterie și alimentăm stația.

Este o soluție tehnologică ce rezolvă problemele legate de rețelele de utilități și liniile de transport, eliminând în același timp grijile privind viteza de încărcare. Am început deja instalarea acestor stații în fiecare țară, iar obiectivul nostru este să instalăm peste 3.000 de stații de încărcare rapidă în Europa până la sfârșitul anului 2027.

„În bugetul meu sunt deja prevăzute investiții de câteva sute de milioane de dolari” pentru România

Mihai Gâdea: Câte în România? Aduceți toate acestea gratuit?

Stella Li: Nu gratuit, presupune costuri foarte mari.

Mihai Gâdea: Mă refer la faptul că statul nu plătește nimic pentru asta.

Stella Li: Da, statul nu plătește. Nu ne așteptăm ca statul să aloce bani. Este în totalitate o investiție BYD. În următoarele două zile voi analiza atent câte unități ar trebui instalate aici, dar în bugetul meu sunt deja prevăzute investiții de câteva sute de milioane de dolari.

Mihai Gâdea: Șapte sute de milioane de dolari?

Stella Li: Câteva sute.

Mihai Gâdea: Câteva sute de milioane de dolari în România?

Stella Li: În România.

Mihai Gâdea: Doar în România această investiție?

Stella Li: Exact, da.

Mihai Gâdea: Veniți și construiți o fabrică mare aici. Produceți atâtea lucruri: mașini extraordinare, trenuri, autobuze, baterii și multe altele. Veniți și construiți ceva aici! De ce nu ia BYD în calcul această variantă?

Stella Li: Nu este exclus. E nevoie de puțin timp pentru a înțelege țara și pentru a construi relații.

Mihai Gâdea: Este prima ta vizită aici, nu?

Stella Li: Este prima mea călătorie aici, ca să înțeleg piața. Dar trebuie să țineți cont că BYD nu este doar o companie de automobile. Suntem lideri în stocarea de energie în baterii, lideri în producția de autobuze electrice, camioane electrice și dispozitive electronice.

„BYD este o uriașă platformă industrială în care dezvoltăm foarte multe inovații”

Mihai Gâdea: Cred că autobuzele voastre circulă deja la Bacău – un oraș mare din România, în Moldova – și la Oradea, în Transilvania; și ei au cumpărat autobuze de la voi. În aceste două orașe există autobuzele voastre și am înțeles că sunt excepționale. Deci baterii, mașini...

Stella Li: Și autobuze, camioane electrice, vehicule comerciale. De asemenea, deservim centre de date.

Mihai Gâdea: Centrele de date sunt foarte importante.

Stella Li: Producem servere și baterii pentru centre de date. Producem, de asemenea, toate tipurile de dispozitive electronice. BYD este o uriașă platformă industrială în care dezvoltăm foarte multe inovații.

În plus, pe partea auto, dezvoltăm tehnologii de conducere autonomă și conducere inteligentă. Așa că ar trebui să-ți schimbi mașina cu un BYD și o să-ți placă foarte mult.

Mihai Gâdea: Spune-mi de ce. Nu pot spune pe post ce mașină am – punem un bip, nu? Am un Mercedes Clasa S și mai am o mașină, un Land Rover. De ce ar trebui să-mi schimb Mercedesul Clasa S, ultimul model, cu un BYD? Aveți o mașină de lux care să concureze cu Mercedes?

Stella Li: Da, avem atât sedan, cât și SUV.

Mihai Gâdea: Sedanul îl știu, sora mea are... Nu, sora mea are SUV-ul.

Stella Li: Da, avem un SUV, de exemplu Atto 8. Această mașină are șapte locuri și încărcare ultra-rapidă. Șapte locuri, pe care îl lansăm la Salonul Auto de la Paris, cu șapte locuri. Are capacitate de încărcare rapidă și cel mai mare portbagaj frontal, de aproximativ 136 de litri. Bați de două ori la portbagajul din față și se deschide singur. Are foarte multă tehnologie la bord: Google Play integrat, Apple CarPlay și este asistat de agentul de inteligență artificială BYD.

Pentru viitor, componentele hardware pentru conducere autonomă sunt deja instalate; când va exista aprobarea legală, trebuie doar actualizat softul. Este o mașină inteligentă care oferă mai mult decât te aștepți.

Mihai Gâdea: Este la fel de sigură ca Mercedesul meu? Este mai sigură decât Range Roverul meu?

Stella Li: Mult mai sigură.

Mihai Gâdea: Mult mai sigură?

Stella Li: Mult, mult mai sigură.

Mihai Gâdea: Confortul este identic sau mai bun?

Stella Li: Mult, mult mai bun.

Mihai Gâdea: Mult mai bun?

Stella Li: Mult mai bun.

„Obiectivul nostru este să reducem accidentele rutiere la zero”

Mihai Gâdea: Te pricepi foarte bine la vânzări.

Stella Li: Nu, este într-adevăr mult mai bun: când deschizi portiera, vezi imediat luxul. Iar când te așezi, experiența de condus este foarte rafinată. Mașina încorporează tehnologie de ultimă oră: sistemul de conducere inteligentă te protejează permanent.

Dacă în timpul condusului îți pierzi atenția și se întâmplă ceva neprevăzut, mașina preia controlul. Această tehnologie este deja pregătită pentru brandul nostru premium Denza și pentru modelele de top precum Atto 8. Odată aprobată de autorități, obiectivul nostru este să reducem accidentele rutiere la zero.

Mihai Gâdea: La zero?

Stella Li: La zero. Și în plus, dacă mergi cu 180 km/h și explodează o anvelopă, mașina își păstrează stabilitatea pe drum.

Mihai Gâdea: Vorbești serios? Este posibil așa ceva? Adică la o asemenea viteză, dacă explodează o roată...

Stella Li: Da, continuă să ruleze stabil. Este tehnologia pe care o integrăm pe gama DENZA și pe Atto 8.

Mihai Gâdea: Bine, atunci veniți și construiți o fabrică în România.

Stella Li: Mai întâi te invităm la showroom să faci un test drive. După ce o vei testa, vei fi convins să-ți schimbi mașina.

Mihai Gâdea: Am întâlnit echipa voastră de aici pentru prima dată și am fost plăcut surprins, sunt oameni extraordinari. Să revenim puțin la planurile voastre pentru Europa și România. Văzând cât de rapid vă dezvoltați... Vorbeam cu producătoarea mea, Diana, care îmi spunea: „Cum a reușit o femeie atât de tânără să construiască un asemenea imperiu în toată lumea – din China până în Europa, America de Nord și America de Sud?”. Uitându-mă la ce ați reușit în Brazilia, am văzut pe internet că aveți 71% cotă de piață.

Stella Li: 17%.

Mihai Gâdea: 17%?

Stella Li: Da, da.

Mihai Gâdea: Oricum este uriaș pentru o țară de dimensiunea Braziliei.

Stella Li: Raportat la întreaga piață auto, cota noastră este sub 10%. Dar dacă ne referim strict la vehiculele electrice pe baterie (BEV) și vehiculele pe energie nouă, cota noastră este de 70%.

Mihai Gâdea: Este enorm. Iar din ce am citit despre evoluția din ultimul semestru în România, sunteți aproape de 10% în România.

Stella Li: Da, dar putem face mai mult, putem obține rezultate și mai bune.

Visul BYD pentru România

Mihai: Care este visul tău pentru România?

Stella Li: Îmi doresc ca brandul BYD să devină brandul la care visează toți oamenii de aici, ca toată lumea să își dorească un BYD.

Mihai Gâdea: Locul doi, locul trei?

Stella Li: Poziția în clasament nu contează. Nu contează deloc, pentru că suntem o companie de tehnologie. Vreau ca oamenii să ne perceapă ca pe un Apple Store al industriei auto. Când văd o mașină BYD, vreau să simtă că beneficiază de cea mai avansată tehnologie, ca un iPhone al industriei auto. Aceasta este imaginea pe care vreau să o construim.

Clasamentul nu este o prioritate pentru mine; important este să avem grijă de clienți, să aducem inovația în țară și, mai ales, să-i inspirăm pe tineri să iubească mașinile, să fie deschiși spre inovație și să gândească la viitor.

Mihai Gâdea: Vreți să mai construiți și alte fabrici în Europa?

Stella Li: Da, ne gândim la o a doua fabrică, poate chiar la o a treia. Suntem în plin proces de evaluare.

„Dacă vorbim despre tinerii studenți și elevi, îndemnul meu este să învețe serios și să se dedice educației”

Mihai Gâdea: În regulă. Stella, trebuie să-ți spun ceva important. În această dimineață trebuia să zbor spre Statele Unite pentru a mă întâlni cu prieteni foarte apropiați și pentru treburi profesionale. Mi-a fost greu, dar le-am spus colegilor mei: „Mergeți voi, eu trebuie să rămân pentru că vreau să o cunosc pe Stella”. Așa că am amânat plecarea pentru mâine, cel puțin o zi, pentru că am ținut foarte mult să te întâlnesc. Ești o persoană remarcabilă, o sursă de inspirație. Probabil unii dintre telespectatorii noștri vor fi interesați de mașini și de brand, însă aici este vorba despre mult mai mult. Este vorba despre tine ca persoană, despre domnul Wang, despre exemplul de caracter pe care ni-l oferiți. Este o lecție importantă despre succes, despre muncă asiduă, despre inovație și despre cum să-ți construiești un vis...

Un vis care să ajungă atât de departe, dincolo de orice imaginație. Aș vrea să te întreb ceva: sunt convins că în România există mici „Stelle”, tinere care visează să le cumpere un bilet de avion părinților sau fraților lor. Au vise, dar poate nu au încă aripi. Transmite-le ce poate realiza puterea unui vis și adresează-te acelor mici „Stelle” din România. Pune-le câteva aripi pe umeri.

Stella Li: Dacă vorbim despre tinerii studenți și elevi, îndemnul meu este să învețe serios și să se dedice educației. Educația este cheia; învățați din greu. Când eram la școală, părinții îmi spuneau: „Trebuie să fii bună la matematică, la materiile STEM, la fizică”. Educația pe primul loc. Educația și chimia îți permit să găsești un loc de muncă mai bine plătit. Așa a început totul.

Mihai Gâdea: Dar tu ai absolvit statistica. Nu ai terminat inginerie, marketing sau afaceri, sau un curs despre cum să devii cea mai de succes femeie de afaceri din lume.

Stella Li: În generația noastră... mă pricepeam la matematică, iubeam matematica, așa că am ales statistica din pasiune. Dacă aș lua-o de la capăt, aș alege același drum.

„Dacă muncești din greu și îți asumi responsabilitatea, oportunitățile vor veni spre tine”

Dacă te gândești la contextul de astăzi, mă pot descurca foarte bine în domeniul inteligenței artificiale, pentru că totul se bazează pe matematică. Aceasta este fundația. Educația solidă este esențială.

Când ești tânăr și vrei să faci ceva remarcabil, să ai succes, nu știi exact ce-ți rezervă viitorul. Dar odată ce te dedici unui drum, dă tot ce ai mai bun și fii responsabil. Dacă muncești din greu și îți asumi responsabilitatea, oportunitățile vor veni spre tine. Acesta este mereu mesajul meu pentru noii angajați din BYD.

Le spun: nu știi niciodată care va fi destinația ta finală, dar dacă ți se încredințează o sarcină, fii responsabil și adu rezultate. Iar dacă te descurci foarte bine, fă un pas în plus și ajută-ți colegii.

Dacă lucrezi cu consecvență, cineva te va remarca și îți va deschide uși noi. Nu renunța niciodată la visul tău. Vei întâmpina multe obstacole. Uneori vei fi descurajat pentru că lucrurile nu ies sau pentru că ratezi o oportunitate; am trecut și noi prin asemenea momente.

„Munca nu trebuie să fie o corvoadă făcută doar pentru salariu; trebuie să găsești bucurie în ceea ce faci”

Uneori m-am întrebat și eu: „Ar trebui să renunț? Ar trebui să mă opresc?”. Dar mi-am spus: „Nu, merg acasă, mă odihnesc bine, iar mâine este o nouă zi”. Păstrează mereu această atitudine pozitivă când mergi la muncă.

Al treilea sfat pentru tineri este să aleagă un domeniu care le place cu adevărat. Munca nu trebuie să fie o corvoadă făcută doar pentru salariu; trebuie să găsești bucurie în ceea ce faci.

Warren Buffett spunea: „Du-te la muncă dansând step”. Acesta este spiritul. Când ești pasionat de ceea ce faci, chiar dacă nu primești bani în plus pentru orele suplimentare, tot vrei să le faci din pasiune. Ești cu adevărat norocos dacă alegi o astfel de cale. Iar al patrulea element este să alegi o industrie de viitor, cu perspective largi de dezvoltare. Dacă îmbini aceste patru principii, succesul va veni garantat.

„Trebuie să facem povestea BYD cunoscută peste tot și să aducem compania în top 10 global”

Mihai Gâdea: Stella, o ultimă întrebare. Sunt curios care este următorul tău vis. Până acum, realizările tale au depășit orice imaginație, chiar și pentru tine. Care este următorul tău vis din acest punct?

Stella Li: Așa cum spuneai, BYD are capacități uriașe de producție, dar ne lipsește încă o prezență puternică de brand și arta de a ne spune povestea.

Trebuie să facem povestea BYD cunoscută peste tot și să aducem compania în top 10 global. În al doilea rând, vorbim despre inteligență artificială și despre viitor: trebuie să construim o echipă capabilă să transforme BYD într-o forță industrială pentru IA fizică, producând toate echipamentele necesare acesteia. Ne pregătim temeinic pentru viitor.

Cei 30 de ani petrecuți în BYD reprezintă doar un capitol. Privesc deja înainte spre următorii 30 de ani în BYD, pentru a transforma compania într-o forță capabilă să producă tot ce va susține dezvoltarea inteligenței artificiale.

Mihai Gâdea: A fost o onoare să te am în emisiune. Este o onoare pentru România să te aibă aici. Cred că românii apreciază mult cultura voastră și poporul chinez, niște oameni remarcabili. Între țările noastre a existat mereu o relație foarte bună de-a lungul anilor. Prezența ta aici este o onoare și vreau să-ți mulțumesc în numele publicului nostru și al românilor. Îți doresc mult succes, Dumnezeu să te binecuvânteze și sperăm să te revedem în România. Și, așa cum am spus: pune lucrarea artistului nostru pe peretele viitoarei fabrici din România. Sunt convins că într-o zi veți construi o fabrică aici, așa că păstreaz-o până atunci.

Stella Li: Da, cu siguranță.

Mihai Gâdea: Te așteptăm cu drag.

Stella Li: Da, vom face asta. Numele nostru este Build Your Dreams. Sperăm să venim aici, să aducem inovația și tehnologia și să ne construim visele împreună cu oamenii de aici.

Mihai Gâdea: Îți mulțumesc foarte mult.

Stella Li: Mulțumesc și eu. Vă mulțumesc.