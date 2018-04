(P) Câștigătoarea locului 1 la nivel național la secțiunea „Întreprinderi Mijlocii”, compania Sky Group aniversează 14 ani pe piața românească

Compania Sky Group, manageriata de Bogdan Ghibea, a ajuns in scurta vreme de la lansare una dintre cele mai importante firme din domeniul importului si distributiei de consumabile pentru imprimantele inkjet si laser. Inca de la infiintare s-a optat pentru o strategie pe termen lung, pentru performanta si creativitate, s-a dorit si s-a reusit reorientarea pietei de print intr-o directie constructiva care sa ajute partenerii sa beneficieze de cele mai bune produse .

In decursul celor 14 ani de activitate, firma Sky Group a avut o crestere constanta, ajungand in ziua de azi la o cifra de afaceri de peste 5 milioane de euro si este prezenta atat pe piata din Romania, cat si pe cea din Europa. Dezoltarea companiei a fost sustinuta prin inovatie si cercetare de piata continua, astfel incat in 2018 putem spune ca avem cele mai competitive solutii si servicii de print.

Produse de o calitate deosebita, certificata la nivel international

Intr-un mediu concurential puternic am reusit sa oferim partenerilor si distributorilor Sky Group servicii complete, care sa le sustina si sa le securizeze businessul pe termen lung. Pentru acestia am creat 3 game speciale de cartuse pentru imprimanta: gama premium - cartusele Sky Print, gama medie - cartusele Just Yellow si gama buget - cartusele WPS.

Deoarece Sky Group si-a selectionat foarte atent furnizorii, toate gamele proprii de consumabile s-au remarcat printr-o calitate excelenta, fiind confirmate de eficienta tiparului. Mai mult, cartusele Sky Print Premium sunt singurele din Romania pentru care s-a creat un departament special de CTC, cartusele fiind testate individual conform standardelor ISO.

Distribuitorii gasesc la Sky Group oferta completa: imprimante, multifunctionale, copiatoare, cartuse laser si ink, toner, cerneala, accesorii, hartie si cartuse pentru copiatoare. In cazul in care doriti sa deveniti distribuitori Sky Group ne puteti contacta aici

Audit oferit GRATUIT tuturor companiilor

O alta directie pe care am perfectionat-o a fost printul in companii. Am constat cu surprindere ca managerii nu aveau imaginea costului real al printului din companiile lor, motiv pentru care am creat si dezvoltat sisteme si softuri de audit si monitorizare (MPS – managed print services, MDP – managed document for print etc), astfel incat nu doar sa oferim un control, ci si sa venim cu solutii eficiente de cost saving si gestionarea eficienta a printului la nivel de companie prin constituirea de bugete pe departament, bugete per utilizator ..etc.

Pentru orice companie din Romania Sky Group ofera un audit gratuit care nu obliga la niciun cost ulterior. In proportie de 100% firmele care au optat pentru solutiile si serviciile oferite de Sky Group au realizat economii semnificative. Daca doriti sa beneficiati de un audit gratuit de print ne puteti contacta aici: www.skygroup.ro

Sky Group, unic distribuitor PANTUM in Romania

In 2018 compania a mai bifat doua performate: Sky Group a devenit unic distribuitor Pantum in tara noastra si tot Sky Group a lansat www.skyonline.ro : al doilea marketplace din Romania!

In domeniul consumabilelor, Pantum a devenit in ultima perioada principala forta in piata, datorita planului indraznet de expansiune tehnologica si a achizitiilor facute. Astfel, clientii romani trebuie sa stie ca grupul chinez PANTUM a cumparat compania Lexmark, un brand legendar in domeniu, diversificandu-si astfel gama de produse si fiabilitatea acestora. Asadar, din acest an, toti clientii nostri vor beneficia de avantajele acestei colaborari unice pentru piata din Romania. Pe langa fiabilitate, calitatea exceptionala a produselor oferite si raportul calitate - pret, in acest an va vom propune si o serie de campanii care va vor aduce mai aproape cea mai noua tehnologie in domeniu pe plan mondial.

Premiera: Clientii SkyGroup isi pot negocia pretul pe skyonline.ro

Pentru ca suntem adeptii inovatiei, aceasta se regasete si in marketplaceul skyonline.ro, astfel pentru prima data in comertul online din Romania, clientii care doresc sa achizitioneze cantitati mai mari din diferite produse isi vor putea negocia direct pe platforma pretul de achizitie.

Deoarece dorim sa oferim atat produse cat si servicii de cea mai buna calitate, tot ca o premiera, cumparatorii vor putea acorda note vendorilor listati in marketplace, iar in cazul unor recenzii negative acestia vor fi automat delistati. Ne-am asigurat ca toti clientii marketplaceului vor beneficia de cele mai bune conditii, asa ca transportul este gratuit ( in orice zona a tarii) pentru comenzi mai mari de 99 de lei. Orice client isi poate monitoriza online statutul comenzii sale, putand sa ia legatura cu unul din colegii nostri de la Suport (24/24) care va vor da sfaturi avizate in domeniu. De asemenea, pe skyonline.ro sunt acceptate toate modalitatile de plata folosite in mod curent.

Inovatie si performanta prin Sky Kiosk

Sky Kiosk este parte integranta a ofertei Sky Group, fiind un terminal de printare de tip “copy center” unde se pot lista, scana, multiplica documente si imagini, simplu si rapid. Functiile enumerare sunt disponibile in varianta standard, insa aparatul poate indeplini numeroase alte comenzi, fiind personalizat in functie de solicitari: sistem de plata online a facturilor, sistem de pariere la jocuri sportive, incarcari cartele de telefon, sisteme diferite de comenzi online etc Pentru informatia completa dar si pentru comanda puteti accesa https://sky-kiosk.ro

Sky Group, compania numarul 1 pe piata de profil din Romania

Sky Group este o companie romaneasca de succes care si-a asumat si responsabilitatea sociala si s-a implicat in viata comunitatii prin intermediul Asociatiei Elpis, contribuind la stangerea de fonduri destinate diverselor cazuri sociale.

Cei 14 ani de activitate au fost recunoscuti de Camera de Comert si Industrie Bucuresti prin Topul National al Firmelor, unde firma Sky Group a fost onorata sa fie recompensata cu locul 1 national la categoria “Intreprinderi Mijlocii”, grupa “Comert cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice si software-ului”

La acest moment aniversar, dupa 14 ani de inovatie si performante pe piata romaneasca, spunem increzatori: La multi ani Sky Group, la multi ani echipei fara de care nu era posibila aceasta performanta, precum si multumiri speciale distribuitorilor si colaboratorilor nostri pentru increderea acordata!