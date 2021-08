In cat timp apar primele rezultate ale colaborarii cu o agentie de video marketing

Fata de alte metode, formatul video s-a dovedit a fi cel mai eficient, fiind o metoda recunoscuta de a capta atentia potentialilor clienti, astfel ca majoritatea companiilor de astazi apeleaza la studiouri, case de productie video sau agentii de video sau multi-channel marketing in scopul cresterii vizibilitatii si, implicit, a vanzarilor. Cand apar insa primele rezultate ale colaborarii cu o agentie video marketing si ce ar trebui sa stii inainte de a apela la specialisti? Iata cativa factori de care este important sa tii cont!

Pe scurt, intervalul de timp pana la aparitia primelor rezultate poate diferi de la un business la altul. De regula, estimarea este de sase pana la noua luni de la inceperea colaborarii cu o agentie de video marketing, insa acest interval poate fi redus, in functie de efortul investit in promovare, productie si strategie. Cu toate acestea, intervalul poate fi si depasit in unele cazuri, motiv pentru care este necesar sa ai in vedere patru factori:

Modelul de business;

Cerintele pietei si competitia;

Scopul pentru care apelezi la agentia de video marketing, precum si strategia aplicata;

Modul in care definesti succesul.

In orice caz, trebuie sa tii cont ca, indiferent de tipul de business, este o buna decizie sa faci din video marketing o strategie pe termen lung. Tocmai din acest motiv, o colaborare stransa cu o agentie de video marketing cu experienta iti poate oferi rezultatele de care ai nevoie. Cum masori insa eficienta unei astfel de strategii si care sunt factorii implicati?

Inainte de a putea sa masori si sa interpretezi rezultatele, este important sa definesti notiunea de succes pentru afacerea ta. Cum definesti un succes? La prima vanzare sau la un anumit numar de like-uri si share-uri pe Facebook sau YouTube? Tot ce trebuie sa faci este sa folosesti indicatorii de performanta potriviti.

Acest lucru depinde mult si de recunoasterea ta ca brand. Astfel, daca afacerea este la inceput, indicatorii spre care este bine sa iti indrepti atentia sunt traficul pe website, vizibilitatea sau numarul de subscriberi. Insa, daca deja esti cunoscut pe piata, poti tine cont si de alti indicatori, precum numarul de vanzari. Indiferent de scop, este bine sa tii cont de acesti indicatori de baza:

Traficul – Fara trafic, un website nu va putea supravietui, mai ales pe o piata competitiva.

Conversiile – Odata cu cresterea traficului, urmatorul pas este generarea de conversii, care conduc la randul lor la cresterea cifrei de afaceri.

De asemenea, este deosebit de important sa iei in calcul si definirea target-ului tau. In acest sens, experienta agentiei specializate se poate dovedi invaluabila, aceasta dezvoltand o strategie perfect croita pentru modelul tau de business. Mai mult, o agentie de video marketing cu experienta va fi implicata atat in productia si distribuirea unui clip, cat si in monitorizarea acestuia, verificand si ajustand astfel indicatorii de performanta.

In concluzie, este indicat sa alegi un studio sau agentie video marketing cu experienta, care cunoaste in detaliu toate procesele esentiale si iti poate dezvolta o strategie care sa iti aduca rezultatele dorite!

Articol realizat de www.iagency.ro

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal