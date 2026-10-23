Reconstrucția Ucrainei, oportunitate uriașă pentru companiile românești. Care sunt investițiile necesare

Pagubele și necesitățile se concentrează în regiunile din apropierea liniei frontului și în marile zone urbane ucrainene. FOTO: Hepta

Reconstrucția Ucrainei ar putea redesena harta economică a regiunii, iar companiile românești vor să prindă un loc la masa marilor contracte. Experiența în proiecte complexe și apropierea de țara vecină sunt atuuri importante. Pentru companiile românești, procesul de refacere a Ucrainei ar putea deschide noi oportunități de afaceri cu proiecte de anvergură în infrastructură și energie.

600 de miliarde de dolari. Atât ar urma să coste reconstrucția Ucrainei în următorul deceniu. O evaluare recentă arată că procesul va presupune investiții masive în infrastructură și energie. România vrea să participe la acest efort, iar constructorii spun că firmele românești au capacitatea de a contribui la reconstrucție.

„Sectorul de construcții din România, în acest moment, are cele mai multe capabilități din ultimii ani. În acest moment, în România sunt lucrări de autostrăzi, sunt lucrări de spitale, sunt lucrări determinate de aeroporturi.

Cred că este și foarte important ca să existe nu doar firme care pot să execute aceste lucrări, ci ele să fie foarte aproape deloc unde ar trebui să le execute, pentru că mobilizarea ar fi mult, mult mai rapidă”, a declarat Cătălin Vișan, deputy CEO - Operations, companie de construcții.

Un avantaj important este poziția geografică. România poate deveni un punct cheie pentru investiții în logistică și transport, pe măsură ce infrastructura transfrontalieră se dezvoltă, iar apropierea de Ucraina poate însemna oportunități concrete pentru firmele românești, atât în proiectele de reconstrucție, cât și în lucrările de reparații și refacere a infrastructurii afectate de război.

„Mobilizarea firmelor românești ar putea fi oportună atât pentru noile lucrări și noul flux financiar care ar veni în România cu aceste lucrări din Ucraina, cât și pentru Ucraina, fiind cea mai apropiată țară de Ucraina”, a mai declarat Cătălin Vișan, deputy CEO - Operations, companie de construcții.

Cele mai apropiate investiții ar putea fi făcute în Herson, Zaporojie, Dnipro și inclusiv în capitală, la Kiev, toate afectate de amploarea confruntărilor militare.

Bombardamentele care au afectat grav infrastructura Ucrainei impun și investiții majore în refacerea rețelelor de electricitate, apă și termoficare.