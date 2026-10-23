Transgaz și gigantul japonez Kawasaki pregătesc un proiect de 21 de milioane de euro pentru transportul hidrogenului

Atât Transgaz cât și Kawasaki Heavy Industries își propun să materializeze conceptul Transgaz privind transportul de hidrogen gazos la scară largă. Sursa foto: Agerpres Foto

Societatea Națională de Transport al Gazelor Naturale NTGN Transgaz SA (Transgaz) și Kawasaki Heavy Industries, Ltd. au semnat marți, la Tokyo, în cadrul celei de a 4 a ediții a Forumului pentru Inovare România - Japonia, un Memorandum de Înțelegere (MoU) prin care stabilesc cadrul de cooperare strategică în domeniul hidrogenului, al infrastructurii energetice conexe și al dezvoltării de proiecte comune, potrivit Agerpres.

Conform unui comunicat al companiei de transport gaze, remis vineri Bursei de Valori București, din partea Transgaz, Memorandumul de Înțelegere a fost semnat de directorul general, Ion Sterian, iar din partea KHI de Motohiko Nishimura, președinte, Compania de Soluții Energetice și Maritime, Kawasaki Heavy Industries.

'În calitate de operator al Sistemului Național de Transport (SNT) gaze naturale și de membru al European Hydrogen Backbone, Transgaz este preocupat de potențialul integrării hidrogenului din surse regenerabile, cu emisii scăzute de carbon, în sistemul de transport gaze naturale, în vederea alinierii acestuia la prevederile Strategiei Uniunii Europene privind hidrogenul. Planul de dezvoltare a SNT pentru următorii zece ani cuprinde proiecte în valoare de peste 4,9 miliarde euro pentru transportul hidrogenului prin reconversia infrastructurii de transport gaze naturale pentru transportul hidrogenului în amestec cu gazul natural, în conformitate cu prevederile europene', a declarat Sterian, cu ocazia semnării Memorandumului.

Potrivit acestuia, dezvoltarea activității de cercetare la nivelul Transgaz privind posibilitatea acceptării mix-ului de hidrogen în SNT și modalități de introducere a acestuia în SNT precum și adaptarea și modernizarea infrastructurii existente de transport gaze naturale pentru utilizarea hidrogenului și a altor gaze verzi reprezintă obiective prioritare ale strategiei climatice și de decarbonizare elaborate de companie.

Sterian a precizat că proiectul pilot pentru injecția de hidrogen în conductele de transport gaze naturale, denumit ROHYD (de la România și Hydrogen) este realizat efectiv, din faza de concept, proiectare și execuție de către specialiștii Transgaz și are ca scop determinarea implicațiilor pe care le are transportul amestecului de gaze naturale cu hidrogen asupra SNT.

'Prin semnarea acestui MoU, atât Transgaz cât și Kawasaki Heavy Industries își propun să materializeze conceptul Transgaz privind transportul de hidrogen gazos la scară largă prin conducte terestre, utilizând compresorul centrifugal de hidrogen al KHI, într-un sistem sigur, în buclă închisă. Această colaborare, susținută atât de Guvernul României cât și de Guvernul Japoniei, și care, prin echipamentele și tehnologiile utilizate, prin activitățile de cercetare și testare ce se vor efectua, este estimată la 21 milioane euro, va permite celor două companii, să realizeze un proiect demonstrativ pentru testarea tehnologiei de compresie a hidrogenului dezvoltată de KHI, alături de instalarea unui electrolizor care va fi utilizat și în proiectul ROHYD al Transgaz, dedicat studierii amestecului de gaze naturale cu hidrogen', a explicat Sterian.

Ce urmează după încheierea memorandumului

Acesta a subliniat că următorul pas după semnarea acestui memorandum va fi încheierea cu partenerii de la KHI a Acordului de Proiect în care va fi stabilit amplasamentul, responsabilitățile fiecărei părți și calendarul activităților.

'Tehnologia care urmează să fie demonstrată utilizează un compresor centrifugal de nouă generație, o premieră mondială concepută pentru a răspunde acestor provocări, fiind de așteptat ca aceasta să îmbunătățească semnificativ eficiența transportului terestru de hidrogen. Rezultatele așteptate în urma perioadei de operare și cercetare vor contribui la fundamentarea standardelor și reglementărilor din domeniu, atât la nivel național, cât și internațional. Colaborarea cu grupul industrial Kawasaki ne oferă acces la tehnologie de vârf și considerăm că experiența dobândită prin acest demers va consolida expertiza Transgaz și va contribui la dezvoltarea unui cadru tehnic și legislativ adecvat pentru transportul hidrogenului, la decarbonizarea sectorului energetic național, la consolidarea rolului Transgaz în tranziția energetică a României și a regiunii, la creșterea securității energetice naționale, regionale și europene. Ne dorim să fim poarta de intrare în UE pentru compania Kawasaki și celelalte companii cu care vom intra în colaborare, să vină cu facilități de producție în România. Mă refer strict la Kawasaki acum, partea de compresoare', a mai spus Ioan Sterian.

El a adăugat că rezultatele acestei colaborări vor conduce la construirea unuia dintre cele mai mari centre europene și posibil mondial de cercetare în domeniul hidrogenului, care va include, pe lângă transportul și distribuția hidrogenului, o gamă largă de sectoare industriale precum: sectorul metalurgiei feroase și neferoase, petrochimie, produse pentru industria îngrășămintelor chimice, produse de rafinărie, cu impact semnificativ în reducerea emisiilor de CO2.