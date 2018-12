Vrei o schimbare de look? Unde gasesti cel mai bun coafor din sectorul 1 (P)

Orice femeie are din cand in cand pofta sa schimbe ceva la aparitia sa. Si cel mai usor de modificat se dovedeste intotdeauna parul. Fie ca visezi sa te faci blonda sau te intrebi cum ti-ar sta cu un bob nou, salonul de coafura e cel spre care ti se indreapta pasii atunci cand iti doresti o schimbare de look.

Iar daca pasii te poarta in capitala, iti recomandam cel mai bun salon de coafura din sectorul 1 din Bucuresti. E vorba despre 1 Dream Beauty Studio, format dintr-o echipa de profesionisti creativi, experimentati, inteligenti, condusi de Raluca Racovita. E locul unde ti se vor transforma toate visele in realitate, unde vei fi intampinata cu prietenie si vei sorbi un pahar de sampanie in timp ce te gandesti ce culoare de par sa alegi.

Iti oferim in incinta salonului nostru din Baneasa servicii de calitate, care vor raspunde tuturor nevoilor tale. Fie ca iti doresti un balayage executat dupa cele mai moderne tehnici sau o coafura de mireasa, noi suntem acolo la dispozitia ta!

Cel mai bun coafor din sectorul 1 iti ofera...

O tunsoare moderna care ti se potriveste perfect. Tunsoarea care te defineste nu e cea aflata in tendinte, ci cea care iti pune in evidenta trasaturile si care mascheaza eventualele defecte, precum o frunte prea inalta sau un maxilar puternic. Noi vrem sa iti indeplinim dorintele, dar si sa te facem sa te indragostesti de imaginea reflectata in oglinda, asa ca te vom consilia intotdeauna cu privire la tunsoarea aleasa. Serviciul de tuns de la 1 Dream Beauty Studio se adreseaza parului scurt, mediu, lung. Micutii tai vor fi tratati cu aceeasi grija, in timp ce tu te relaxezi cu o cafea in fata. Suntem specializati in tunsoarea bob si in cea in scari, recunoscute pentru capacitatea lor de a pune in valoare trasaturile.

O co a fur a pentru orice oc a zie. Oricarei femei ii place sa fie rasfatata la salon, sa se aranjeze si sa se faca frumoasa pentru acele momente speciale din viata sa. Fie ca iti doresti o impletitura sexi pentru intalnirea cu el, un coc lejer pentru sedinta de la munca in cadrul careia speri sa fii promovata sau o coafura fantastica pentru nunta ta, iti stam la dispozitie. Talentul stilistilor nostri si consilierea lor vor fi tot ceea ce ai nevoie pentru coafurile la care visezi.

Servicii de vopsit de cea mai inalta calitate. Fie ca ne dorim sa scapam de firele de par albe sau pur si simplu sa apelam la o nuanta noua, care sa ne puna mai bine in valoare personalitatea, noi, femeile, suntem dependente de vopsirea parului. 1 Dream Beauty Studio este un salon de vopsit de marca in Bucuresti datorita priceperii stilistilor, care stiu ce ti se potriveste cel mai bine si pot obtine culoarea pe care o vrei, oricat de fantezista ar fi. De asemenea, lucram cu produse profesionale care imprima intensitate si rezistenta culorii tale. Nuantele de blond, saten, negru, rosu, nu mai detin niciun secret pentru noi, dar ne place sa ne jucam si cu tendinte noi, precum ombre-ul, balayage, bronde.

Tratamente pentru par. Parul vopsit, decolorat, care nu este ingrijit asa cum trebuie, ajunge sa sufere in timp. Aici intervin tratamentele noastre pentru par . Decolorarea determina parul sa ajunga casant, fragil, iar tratamentele ii redau luciul si sanatatea. La 1 Dream Beauty Studio lucram cu branduri de calitate precum Joico, Olaplex si Moroccanoil, iar in salonul nostru vei gasi numai produse profesionale, datorita carora parul arata natural si plin de vitalitate.

1 Dream Beauty Studio si-a castigat reputatia de cel mai bun coafor din sectorul 1 prin prisma serviciilor de calitate oferite clientelei. Iti punem la dispozitie si servicii de manichiura si pedichiura, machiaj profesional, cosmetica, epilat, tratamente cosmetice, extensii par, epilare definitiva ,epilare zahar, mezoterapie , criolipoliza ( slabire localizata ) Convinge-te singura programandu-te la o intalnire cu noi si trece-ne pragul!