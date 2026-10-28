Zece companii românești au intrat în topul FT al firmelor europene cu cea mai mare creștere. Aproape toate au sediul în București

Compania românească cel mai bine plasată în clasament este SMTL Group, din domeniul construcțiilor și ingineriei. FOTO: Agerpres

Zece companii din România au fost incluse în clasamentul european al campionilor creșterii pe termen lung, realizat în cadrul raportului „Europe’s Long-Term Growth Champions 2027”, realizat de Financial Times și Statista.

Compania românească cel mai bine plasată în clasament este SMTL Group, din domeniul construcțiilor și ingineriei, care ocupă locul 21, cu un scor de 59,74. Aceasta este urmată de One United Properties, companie din sectorul imobiliar, aflată pe locul 36, cu 53,7 puncte.

Pe locul al treilea între companiile românești incluse în clasament se află IT Genetics, pe poziția 175 la nivel european, cu 24,61 puncte. Clasamentul companiilor românești continuă cu Electro-Alfa International, pe locul 207, cu 21,93 puncte, 2B Intelligence Soft- Bento, pe locul 220, cu 20,28 puncte, și Arobs Transilvania Software, pe locul 222, cu 20,14 puncte.

Mai jos în clasament se află Sphera Franchise Group, pe locul 253, cu 16,89 puncte, Cris-Tim Family Holding, pe locul 273, cu 14,1 puncte, și Oscar Downstream, pe locul 281, cu 13,53 puncte. Christian Tour încheie lista companiilor românești menționate, ocupând locul 286, cu un scor de 12,52 puncte.

Nouă dintre cele zece companii românești incluse în clasament au sediul în București sau în zona metropolitană a Capitalei, în timp ce Arobs Transilvania Software are sediul în Cluj-Napoca.

Topul companiilor cu ea mai mare creștere a veniturilor

„Europe’s Long-Term Growth Champions 2027” este o listă a celor mai importante 300 de companii din Europa care au înregistrat cea mai mare creștere procentuală a veniturilor în perioada 2015–2025.

Compania aflată pe primul loc în clasamentul din acest an, cu o rată anuală compusă de creștere de aproape 99%, este Yorkshire Gas and Power din Marea Britanie. Companiile din sectorul energiei și utilităților reprezintă 5% dintre firmele incluse în clasamentul din acest an.

Companiile din sectoarele fintech, servicii financiare și asigurări reprezintă trei dintre primele cinci organizații din clasament și 6% din totalul companiilor incluse. Qred, o bancă din Stockholm care utilizează tehnologia pentru a oferi finanțare întreprinderilor mici, ocupă locul al doilea, cu o rată anuală compusă de creștere de peste 88%.

La fel ca anul trecut, companiile din domeniul IT și software reprezintă cea mai mare categorie din clasament, însumând 20% dintre firmele incluse în listă. Companiile din construcții și inginerie formează al doilea grup ca mărime, reprezentând 8% dintre cele incluse în clasament.

Italia este țara cu cele mai multe companii în listă, 73. Regatul Unit ocupă locul al doilea, cu 46 de companii, urmat de Germania, cu 45, Franța, cu 39, și Spania, cu 27. În total, clasamentul include companii din 28 de țări.