3 materiale de construcții de calitate la prețuri bune

Iată trei tipuri de produse avantajoase financiar și cu proprietăți excelente care îți pot fi de folos în multe situații.

Vată minerală de sticlă

Dacă ești în căutarea unui material natural pentru izolarea termică și fonică a locuinței, optează pentru vata de sticlă. Pentru că este mai ușoară decât vata bazaltică sau alte produse pentru termoizolare, aceasta nu încarcă structura și este potrivită pentru izolarea pereților despărțitori, a fațadelor ventilate sau a mansardei.

Vata de sticlă este unul dintre cele mai bune materiale pentru termoizolare, datorită gradului optim al conductivității termice. În plus, este un produs sustenabil, obținut din sticlă și nisip sau din cuarț și calcar. Se comercializează, în general, sub formă de role, iar plăcile sunt flexibile și elastice.

Montajul poate fi făcut atât de profesioniști, cât și în regim DIY (Do It Yourself), dacă sunt respectați cu atenție pașii de lucru. Vata se instalează într-un cadru din profile metalice sau din lemn. Manevrarea acesteia se face doar cu echipament de protecție adecvat: mănuși, ochelari, îmbrăcăminte cu mânecă lungă ș.a.

Plăci de gips carton

Plăcile de gips carton, cunoscute în mod uzual ca panouri de rigips, sunt o soluție excelentă pentru construcția pereților despărțitori și a plafoanelor false, sistemelor interioare de izolare termică și acustică, precum și pentru crearea unor structuri cu rol decorativ la nivelul tavanului.

Dimensiunile comune pentru plăcile de gips carton sunt 9,5 și 12,5 milimetri, în funcție de utilizare. De asemenea, ai la dispoziție produse standard (gri), rezistente la umiditate (verzi), cu rezistență mare la foc (roz), cu proprietăți bune de izolare fonică și rezistente la impact (albastre) sau speciale pentru placări exterioare.

Montajul se realizează pe structură din lemn sau metal, cu șuruburi autoforante pentru gips carton. În interiorul acestor structuri, se adaugă de cele mai multe ori, un strat sau două de vată minerală pentru izolarea termică și fonică. Finisajul poate fi realizat cu glet și var lavabil.

BCA

Unul dintre cele mai utilizate și eficiente materiale de construcții este BCA-ul. Blocurile de beton celular autoclavizat au rezistență termică bună, se montează rapid și sunt durabile. Pentru că au o consistență poroasă, rezistă la cicluri repetate de îngheț-dezgheț.

Construcția pereților exteriori se poate realiza cu blocuri de 30 de centimetri grosime, iar ridicarea pereților interiori sau despărțitori, cu BCA de 15-20 de centimetri grosime. Mai mult, ai posibilitatea de a ridica un gard rezistent și modern din blocuri de BCA. Poți opta pentru orice variantă de finisare, de la glet, vopsea lavabilă și plăci din ceramică la tencuieli decorative.

Vata minerală, plăcile de gips carton și BCA-ul sunt materiale cu un preț accesibil, durabile și cu proprietăți foarte bune. Alege întotdeauna produse de calitate pentru proiectele tale de construcții sau de renovare. Pentru o lucrare rezistentă, respectă etapele de lucru recomandate și folosește adezivi sau materiale auxiliare adecvate.