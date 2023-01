3 trucuri simple pentru a-ți păstra mașina ca nouă cât mai mult timp

Cumpărarea unei mașini noi este un eveniment care naște amintiri dragi în fiecare dintre noi. Sentimentul avut atunci când te urci prima oară la volanul noului autoturism, mirosul interiorului și sclipirea vopselei exterioare sunt greu de egalat. Pentru a ne bucura de toate aceste lucruri cât mai mult timp, nu trebuie decât puțină atenție.

O mașină nouă este un prilej de bucurie pentru întreaga familie, dar mai ales pentru persoana care o conduce cel mai mult. Este un sentiment pe care nu îl putem uita prea ușor, iar sunetul primei porniri la cheie este muzică pentru urechile noastre. La acest sentiment contribuie, de fapt, patru simțuri ale noastre: auzul, văzul, mirosul și simțul tactil. Sclipirea vopselei de pe o mașină nouă și tapițeria impecabilă sunt primele lucruri pe care le remarcăm la noua achiziție. Deoarece mirosul unei mașini noi este atât de important și plăcut, nu a durat mult până când producătorii de odorizante auto au scos și astfel de produse.

Una dintre calitățile mașinilor de calitate realizate în ultimii ani este că au nevoie de service mai rar pentru a le menține în stare bună de funcționare. Șoferii care știu să-și trateze în mod corespunzător vehiculul nou, printr-o întreținere și cu o tehnică adecvată de conducere, își păstrează mașina într-o stare optimă un timp îndelungat.

Cu mulți ani înainte, schimbarea anumitor piese era frecventă la unele mărci, iar rugina era considerată un pericol normal, creat de îmbătrânire. Acum, aprinderea electronică a eliminat punctele și condensatorul. Șasiul, suspensiile și chiar unele transmisii sunt lubrifiate pe viață. Iar garanțiile antirugină din fabrică sunt valabile câțiva ani. În plus, fiabilitatea s-a îmbunătățit semnificativ și, dacă este întreținută corespunzător, o mașină de calitate poate face parte din viața noastră mulți ani, până decidem înlocuirea ei cu un model actual.

Iată câteva verificări și proceduri simple, periodice pe care trebuie să le respectăm, pentru a ne bucura de un autoturism ca nou, cât mai mult timp:

Respectarea reviziilor periodice și alegerea cu grijă a service-ului

Întreținere regulată: aceasta este mantra magică pentru ca mașina să dureze mai mult. Centrele de service ușor accesibile, garajele, asistența rutieră fac îngrijirea mașinii mult mai ușoară pentru șoferi. Pentru asta, este nevoie să ne alegem cu maximă atenție partenerii la care apelăm pentru mașina noastră, chiar și după ce aceasta a ieșit din garanție.

Frecventarea unor service-uri autorizate recunoscute pentru calitatea serviciilor, ce folosesc doar piesele auto originale, trebuie să fie principalul criteriu pentru oricine dorește să își protejeze autoturismul.

Îngrijirea anvelopelor

Îngrijirea adecvată și întreținerea anvelopelor joacă un rol important în performanța generală a oricărui vehiculului. Menținerea presiunii corecte în anvelope economisește bani: anvelopele cu presiunea potrivită durează mai mult și sunt mai eficiente din punct de vedere al consumului de combustibil.

Mai important, presiunea corectă în anvelope și o bună calitate a lor salvează vieți. Anvelopele umflate necorespunzător (prea mult sau prea puțin umflate) nu pot asigura bunul mers al întregului vehicul și chiar pot avea un rol esențial în cazul situațiilor neprevăzute.

Parcarea în garaj și curățarea regulată

Adăpostirea autoturismului într-un garaj și curățarea interioară și exterioară periodică sunt două dintre cele mai simple lucruri pe care un șofer le poate face pentru binele mașinii sale.

Temperaturile extreme cu care ne confruntăm an de an și praful din atmosferă pot afecta inclusiv caroseria, nu doar oamenii. Dacă nu este parcată într-un garaj sau măcar într-o zonă în care să nu fie pericole (sub un copac sau un balcon), exteriorul mașinii își poate pierde mai repede din strălucire. De asemenea, un parbriz murdar reprezintă un pericol pentru siguranța tuturor, deoarece acesta împiedică vizibilitatea șoferului.

O bună întreținere a autoturismului ne conferă un confort emoțional, dar și financiar, deoarece costul unei reparații poate fi semnificativ mai mare decât cel al unei mentenanțe.