5 motive pentru care să alegi Sunny Beach în această vară

Prețurile sunt foarte accesibile, plajele sunt excelente și există numeroase atracții turistice și posibilități de distracție, astfel să te bucuri de sejururi Bulgaria 2021 cât mai frumoase. Dintre toate stațiunile se remarcă Sunny Beach. Aceasta se află la 327 km de București, iar în continuare îți vom prezenta câteva dintre motivele pentru care să alegi Sunny Beach în această vară!

Cea mai mare și ofertantă stațiune de pe litoralul bulgăresc

Sunny Beach este cea mai mare stațiune de pe litoralul bulgăresc și este potrivită pentru oricine. Indiferent dacă mergi în cuplu, cu prietenii sau dacă ai copii, aici este locul ideal pentru o vacanță reușită. Plaja din Sunny Beach se întinde pe 8 km și se caracterizează prin nisip extrem de fin și o bună organizare. Plaja este bine organizată, cu porțiuni speciale pentru șezlonguri, locuri rezervate pentru hoteluri și porțiuni la liber, unde te poți bucura de nisipul fin fără să fie nevoie să închiriezi un șezlong. Dacă îți dorești mai multă liniște, alege partea de nord a stațiunii. În schimb, dacă îți place să petreci până dimineață, mergi spre sud.

Numeroase atracții turistice

La Sunny Beach, te poți bucura de numeroase atracții turistice, dacă nu îți dorești doar o vacanță în care să stai la soare. La doar 4,7 km se află Nessebar, unul dintre cele mai frumoase orașe din Bulgaria și printre cele mai vechi din întreaga Europă. Este o bijuterie de stațiune pe care nu trebuie să o ratezi. Tot în imediata apropiere de Sunny Beach, se află și Camel Park, singurul parc de cămile din Europa de Est. Poți admira frumoasele cămile și chiar poți face o plimbare cu una dintre ele. Dacă vrei să te îndepărtezi mai mult de stațiune, atunci alege Varna, Burgas, Pomorie și Satul Medovo.

Distracție de noapte garantată

Vrei să te distrezi cât este noaptea de lungă? Atunci Sunny Beach este locul ideal pentru asta! Așa cum îți spuneam, stațiunea este oarecum împărțită în zone mai liniștite și zone potrivite pentru amatorii de distracție nocturnă. Ai la dispoziție numeroase cluburi, baruri și alte locații în care poți dansa până dimineața.

Te poți bucura de numeroase sporturi

Dacă vrei să ai un sejur activ, poți încerca numeroase sporturi, precum volei de plajă, tenis, mini golf, echitație, dar și sporturi nautice. În stațiune găsești și un Aqua Park, unde te poți distra pe diverse tobogane și te poți bucura de experiențe inedite. Tot în stațiune există și o pistă de karting, pentru iubitorii de adrenalină. Pentru ca distracția să fie completă, poți opta pentru excursii tip safari în imediata apropiere a stațiunii și pentru plimbări cu hidropterul.

Prețuri extrem de bune

În ceea ce privește prețurile, stațiunea este una extrem de accesibilă, fiind printre cele mai ieftine de pe coasta europeană a Mării Negre. Spre exemplu, la Aqua Park, intrarea costa 60 lei pentru un adult, iar o masă pentru două persoane, la un restaurant destul de bun, costă 120 lei (cu 3 feluri de mâncare). Și cazarea are prețuri foarte accesibile. Recomandarea noastră este DIT Evrika Beach Club Hotel, de 4 stele, all inclusive. Poți rezerva un sejur la acest hotel printr-o agentie de turism Hello Holidays și te poți bucura de cea mai frumoasă experiență de vara aceasta!

Ce spui? Alegi Sunny Beach pentru o vacanță de neuitat?

