888casino, locul în care distracția e la cote maxime

Cu o expertiză internațională de mai bine de 25 de ani, 888casino susține inovația în gambling online, oferind publicului acces la resurse care definesc, în cele din urmă, noile standarde de calitate în universul jocurilor de casino online.

Prezent pe o mulțime de piețe, inclusiv în România, 888casino este una din cele mai apreciat platforme de casino online , fiind operată de 888 Holdings PLC.

888casino este unul dintre cei mai mari operatori de jocuri de cazino online la nivel global, raecunoscut pentru profesionalism și servicii bazate pe tehnologie de ultimă generație. Cazinoul este licențiat ONJN (L1160654W000324) +18 și reglementat în numeroase jurisdicții pentru a asigura conformitatea cu standardele de jocuri de noroc 100% responsabile și corecte.

888casino promovează, în prezent, conceptul Made to Play, care presupune crearea de momente de neegalat ce întăresc focusul echipei 888 pe furnizarea celor mai bune experiențe de gambling pentru publicul adult.

Peste 1.000.000 RON acordați în premii jackpot doar în prima parte a lunii martie

888casino propune utilizatorilor sute de sloturi video de la cei mai apreciați furnizori, titluri exclusive realizate de Section8 Studio, jocuri de ruletă, blackjack și baccarat cu dealeri reali, disponibile pe o platformă modernă, intuitivă, accesibilă și de pe mobil, prin intermediul aplicației dedicate.

Sloturile EGT (Amusnet) și Section8, apreciate și pentru numeroasele jackpoturi acordate cu regularitate, au adus mari câștiguri jucătorilor de casino online în primele zile ale lunii martie 2024, pe platforma 888casino.

În spiritul distracției moderne și echilibrate, 888casino promovează constant jocul responsabil, unica alegere corectă la orice jocuri de noroc. De altfel, asocierile 888casino cu diferite evenimente și vedete offline au rolul de a suplimenta și diversifica oferta de divertisment de înaltă calitate dedicată publicului adult din România.

Peste 1.000.000 RON au ajuns la cei mai norocoși clienți ai 888casino, informează operatorul internațional de jocuri de cazino, activ în România pe baza unei licențe ONJN care asigură clienților distracție în condiții depline de securitate și legalitate.

"Suntem extrem de încântați să împărtășim astfel de vești senzaționale: în primele zile ale lunii martie, jucătorii noștri au câștigat peste 1 milion de lei la sloturile EGT și Section 8. Ne bucurăm că brandul 888casino poartă noroc utilizatorilor și oferă astfel de oportunități de distracție epică și responsabilă, la pachet cu extra beneficii, inclusiv jackpoturi de mare valoare care se pot declanșa oricând.", au declarat reprezentanții platformei de casino online 888.

Jackpoturile EGT (Amusnet) și Section8 - premii extra la video sloturi

Consacrate în mediul offline, video sloturile cunosc în prezent un nou nivel de popularitate pe internet, acolo unde diversitatea de titluri este imensă. La 888casino există mereu sloturi noi pentru utilizatorii interesați de divertisment de profil - atmosferă de cazino veritabil accesată din confortul propriei locuințe.

Sloturile de la EGT (Amusnet) sunt cele mai populare în România, jackpoturile de top făcându-le foarte atractive, dincolo de mecanismele de joc, tematicile foarte variate, grafica video, efectele audio și funcțiile speciale.

Pe lângă colecția EGT(Amusnet), 888casino propune utilizatorilor și o serie impresionantă de sloturi exclusive, realizate de Section8, provider de jocuri de cazino ce aparține de compania 888 Holdings. 888 Megaways, Rise of the Pharaohs și A Nightmare on Elm Street sunt doar 3 din cele mai populare sloturi Section8 conectate la jackpoturi, însă numărul lor depășește 90.

888casino, partener Massif Festival Poiana Brașov

Promotor al distracției responsabile, 888casino realizează parteneriate pe plan local pentru a oferi românilor și mai mult conținut de entertainment de cea mai bună calitate, pentru timpul liber.

Chiar în această perioadă, 888casino este sponsor la Massif Festival din Poiana Brașov. Petrecerea de 4 zile și 3 nopți aduce artiști de renume și este prezentată de organizatori drept o experiență unică și exclusivistă pentru această regiune a Europei.