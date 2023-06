Aloe vera și lavanda: beneficii pentru frumusețe și sănătate

Planta aloe vera este cunoscută și folosită de secole pentru sănătate, frumusețe, proprietățile sale medicinale și de îngrijire a pielii.

Sursa foto: Shutterstock.com

Numele Aloe vera derivă din cuvântul arab „Alloeh” care înseamnă „substanță amară strălucitoare”, în timp ce „vera” în latină înseamnă „adevărat”. Acum 2000 de ani, oamenii de știință greci considerau Aloe vera drept panaceul universal. Egiptenii au numit Aloe „planta nemuririi”. Astăzi, planta Aloe vera este folosită în diverse scopuri în dermatologie.

Numele botanic al Aloe vera este Aloe barbadensis miller. Aparține familiei Asphodelaceae (Liliaceae) și este o plantă arbustivă sau arborescentă, perenă, xerofită, suculentă, de culoare verde mazăre. Crește în principal în regiunile uscate din Africa, Asia, Europa și America.

Beneficiile aloe vera pentru sănătate

Aloe vera are diverse beneficii pentru sănătate, datorită compoziției sale chimice bogate în substanțe bioactive. Printre aceste beneficii, putem să menționăm următoarele:

Proprietăți antiinflamatorii: Gelul de aloe vera conține compuși cu proprietăți antiinflamatorii, cum ar fi enzimele și substanțele chimice numite antrachinone. Aceste proprietăți pot ajuta la reducerea inflamației în organism și pot fi benefice în tratarea afecțiunilor inflamatorii, cum ar fi artrita.

Hidratare și îngrijire a pielii:Aloe vera este adesea utilizată în produsele de îngrijire a pielii datorită capacității sale de hidratare și calmare a pielii. Gelul de aloe vera poate ajuta la tratarea arsurilor solare, a iritațiilor, a eczemelor și a altor afecțiuni ale pielii. De asemenea, poate promova vindecarea rănilor și reduce cicatricile.

Susținerea sistemului imunitar:Aloe vera conține antioxidanți, cum ar fi vitamina C și vitamina E, care pot sprijini sistemul imunitar și pot ajuta organismul să lupte împotriva infecțiilor.

Proprietăți digestive: Consumul de suc de aloe vera poate ajuta la calmarea sistemului digestiv și la ameliorarea unor afecțiuni, cum ar fi sindromul de colon iritabil, constipația și arsurile la stomac. Aloe vera poate avea și un efect laxativ ușor.

Controlul nivelului de zahăr din sânge: Unele studii sugerează că aloe vera poate ajuta la reglarea nivelului de zahăr din sânge la persoanele cu diabet de tip 2, prin îmbunătățirea sensibilității la insulină.

Ce conține aloe vera

Aloe vera conține o varietate de compuși bioactivi și substanțe nutritive. Printre componentele cheie ale aloe vera, se numără următoarele:

Apă: Aproximativ 99% din conținutul de aloe vera este format din apă. Aceasta contribuie la hidratarea pielii și la menținerea unui echilibru hidric în organism.

Polizaharide:Aloe vera conține polizaharide, cum ar fi glucomannanul și acemannanul, care sunt responsabile de gelificarea caracteristică a frunzelor de aloe vera. Aceste polizaharide au proprietăți hidratante, emoliente și antiinflamatorii.

Vitamine: Aloe vera conține o serie de vitamine esențiale, inclusiv vitamina C, vitamina E, vitamina A (beta-caroten) și vitamine din complexul B, cum ar fi B1, B2 și B6. Aceste vitamine au roluri importante în funcționarea sistemului imunitar, sănătatea pielii și metabolizarea nutrienților.

Minerale: Aloe vera conține o gamă de minerale, inclusiv calciu, magneziu, zinc, cupru, crom și seleniu. Aceste minerale sunt necesare pentru menținerea sănătății oaselor, funcționarea sistemului nervos și a altor procese fiziologice în organism.

Enzime: Aloe vera conține diverse enzime, cum ar fi amilaza, catalaza, lipază și protează, care pot ajuta la descompunerea alimentelor și la susținerea proceselor digestive.

Acizi organici: Aloe vera conține acizi organici, cum ar fi acidul malic, acidul citric și acidul succinic, care pot avea proprietăți antimicrobiene și antioxidante.

Fitosteroli: Aloe vera conține fitosteroli, cum ar fi beta-sitosterolul, care pot avea efecte antiinflamatorii și pot sprijini sănătatea cardiovasculară.

Aloe vera folosită pentru frumusețe

O mare parte din industria cosmetică utilizează extracte de aloe vera în diverse produse de înfrumusețare datorită proprietăților mai sus enumerate. Din ce în ce mai mulți dermatologi recomandă produsele ce conțin aloe vera în diverse situații. Dar haideți să vedem mai in detaliu în ce produse putem să regăsim aceste extracte de aloe vera.

Protecție solară

Aloe vera poate fi un ingredient benefic în protecția solară, dar nu poate înlocui complet utilizarea cremelor sau loțiunilor cu factor de protecție solară (SPF) adecvat. Planta în sine nu are un factor de protecție solară (SPF).

Aloe vera nu oferă o protecție adecvată împotriva radiațiilor UV și nu poate bloca razele nocive ale soarelui. Prin urmare, este recomandat să utilizați în continuare produse cu SPF adecvat atunci când expunerea la soare este prelungită sau intensă.

Cu toate acestea, aloe vera poate contribui la protecția solară prin:

Efectul calmant, hidratant și de regenerare a pielii: Expunerea prelungită la soare poate provoca deshidratare și iritații ale pielii. Aloe vera are proprietăți hidratante și calmante, ceea ce o face un ingredient util în produsele de îngrijire a pielii după expunerea la soare. Gelul de aloe vera poate ajuta la calmarea, hidratarea pielii iritate de soare și la regenerarea celulelor epidermice. Prin aceste procese, poate ajuta la vindecarea pielii afectate de soare și la reducerea descuamării.

Proprietăți antiinflamatorii: Expunerea la razele ultraviolete (UV) poate provoca inflamații ale pielii. Aloe vera conține compuși cu proprietăți antiinflamatorii care pot ajuta la reducerea inflamației și a roșeții cauzate de soare.

Gel hidratant pentru piele

Gelul de Aloe vera are capacitatea de a păstra și de a atrage apa în piele, ajutând astfel la menținerea nivelului optim de hidratare. Acesta poate fi aplicat pe piele pentru a ajuta la îmbunătățirea nivelului de umiditate și a evita deshidratarea.

Poate ajuta la reducerea senzației de mâncărime și la a calma pielea uscată și descuamată. De asemenea, el poate fi benefic și în tratarea unor afecțiuni ale pielii, cum ar fi eczemele și psoriazisul. Proprietățile sale hidratante și antiinflamatorii pot ajuta la reducerea inflamației și a iritației, oferind o ușurare a simptomelor.

Nu în ultimul rând, are o consistență ușoară și se absoarbe rapid în piele, fără a lăsa o senzație grasă sau lipicioasă. Aceasta îl face potrivit pentru utilizarea zilnică ca hidratant în rutina de îngrijire a pielii.

Tratament pentru arsuri

Aloe vera este recunoscută pentru proprietățile sale de vindecare și calmare a pielii, ceea ce o face un tratament popular pentru arsuri minore. Gelul are un efect răcoritor și calmant asupra pielii și conține compuși cu proprietăți antiinflamatorii, care pot ajuta la reducerea inflamației și a umflăturii cauzate de arsură. Aplicarea regulată de aloe vera pe o arsură poate ajuta la menținerea umidității pielii și poate ajuta la formarea unei bariere de protecție împotriva agresiunilor externe.

Mască pentru păr

Aloe vera are proprietăți de întărire a părului și poate ajuta la reducerea mătreții și a iritațiilor scalpului. Una din cele mai populare rețete de mască de păr cu aloe vera este următoarea:

2-3 linguri de gel de aloe vera proaspăt sau dintr-o frunză de aloe vera

1 lingură de ulei de cocos sau ulei de măsline (opțional)

1 lingură de miere (opțional)

Instrucțiuni de preparare și utilizare:

Puneți gelul de aloe vera într-un bol și adăugați uleiul de cocos sau uleiul de măsline, dacă doriți să adăugați un plus de hidratare și strălucire părului. De asemenea, puteți adăuga și o lingură de miere, care are proprietăți hidratante și de întărire a părului.

Amestecați bine ingredientele până obțineți o pastă omogenă.

Aplicați masca pe părul curat și umed, concentrându-vă pe lungime și vârfuri. Puteți utiliza un pieptene pentru a distribui uniform masca.

Lăsați masca să acționeze timp de aproximativ 20-30 de minute, pentru a permite ingredientelor să pătrundă în păr și scalp.

Clătiți bine părul cu apă călduță și șampon. Asigurați-vă că îndepărtați complet masca din păr.

Mască facială cu aloe vera

Gelul de aloe vera are proprietăți antiinflamatorii și calmante, ceea ce îl face benefic în tratarea pielii iritate, roșii sau inflamate. Ajută la reducerea roșeții și disconfortului și poate calma pielea sensibilă sau afectată de acnee.

Aloe vera conține antioxidanți precum vitamina C și vitamina E, care protejează pielea de efectele nocive ale radicalilor liberi și a poluării. Acești antioxidanți contribuie la menținerea sănătății pielii și la combaterea semnelor îmbătrânirii.

Aloe vera conține enzime și acizi care pot ajuta la exfolierea ușoară a pielii, îndepărtând celulele moarte și impuritățile. Aceasta poate lăsa pielea mai netedă, luminoasă și curată.

Aloe vera calmează pielea după epilare

Epilarea poate irita și sensibiliza pielea, iar aloe vera are proprietăți calmante și antiinflamatorii care pot ajuta la reducerea disconfortului și a roșeții.

Ce este lavanda

Lavanda este o plantă aromatică din familia Lamiaceae, cunoscută pentru florile sale frumos colorate și mirosul său caracteristic. Numele științific al lavandei este Lavandula și există mai multe specii și soiuri diferite de lavandă. Lavanda este originară din regiunile mediteraneene, dar este cultivată și în alte părți ale lumii, fiind populară pentru utilizarea sa în aromaterapie, cosmetice și bucătărie.

Denumirea generică „lavandă” datează din cele mai vechi timpuri și derivă din cuvântul latin ”lavare”, care înseamnă spălare și scăldat. Potrivit romanilor, nu numai calitățile aromatice, ci și proprietățile antiseptice erau importante. Prin urmare, uleiul de lavandă a fost folosit ca panaceu chiar și în cazul rănilor asociate cu pierderea țesuturilor.

Ce beneficii are lavanda

Lavanda are o serie de beneficii pentru sănătate și bunăstare, datorită compușilor săi activi și proprietăților sale naturale. Este cunoscută pentru proprietățile sale calmante și relaxante. Aroma sa distinctă poate ajuta la reducerea stresului, anxietății și a tensiunii mentale. Uleiul de lavandă este adesea utilizat în aromaterapie pentru a promova relaxarea și somnul odihnitor.

De asemenea, aceasta poate fi folosită pentru a ajuta la îmbunătățirea calității somnului. Mirosul său relaxant poate induce o stare de liniște și poate promova adormirea și somnul profund.

Uleiul de lavandă poate avea efecte analgezice și antiinflamatorii. Prin aplicarea topică a uleiului de lavandă diluat, acesta poate ajuta la calmarea durerilor musculare și articulare, precum și la reducerea inflamației.

Această plantă are proprietăți antimicrobiene și cicatrizante. Acest lucru înseamnă că poate ajuta la prevenirea infecțiilor și la promovarea vindecării rănilor și a leziunilor cutanate minore

Mirosul de lavandă poate fi un repelent natural pentru insecte, precum muștele, țânțarii și puricii. Așadar, utilizarea lavandei poate contribui la protejarea împotriva acestor insecte nedorite.

Utilizări ale lavandei

Lavanda are o varietate de utilizări datorită proprietăților sale benefice și a mirosului său plăcut. Unele se bazează doar pe proprietățile olfactive ale ei, altele se bazează pe compoziția complexă pe care aceasta o are.

Uleiul de lavandă este utilizat pe scară largă în aromaterapie pentru a induce relaxarea, a reduce stresul și a promova un somn odihnitor. Poate fi utilizat în difuzoare, inhalatoare sau adăugat în băi calde pentru a crea o atmosferă relaxantă sau pentru a împrospăta aerul din casă. Florile uscate de lavandă pot fi puse în pungi de țesătură și plasate în dulapuri sau sertare, pentru a conferi un miros plăcut hainelor și pentru a îndepărta eventualele mirosuri neplăcute.

Lavanda este un ingredient popular în produsele cosmetice și de îngrijire personală. Se găsește în săpunuri, geluri de duș, șampoane, balsamuri de păr, loțiuni și creme pentru față și corp. Proprietățile sale hidratante, antiinflamatorii și antimicrobiene pot ajuta la îngrijirea pielii și a părului.

Uleiul de lavandă este folosit în uleiurile de masaj datorită proprietăților sale relaxante și antiinflamatorii. Este adesea combinat cu alte uleiuri de bază, cum ar fi uleiul de migdale sau uleiul de jojoba, pentru a oferi un masaj relaxant și a calma mușchii tensionați. Pe lângă aceste utilizări, uleiul de lavandă poate fi diluat și aplicat local pentru a calma înțepături de insecte, arsuri minore, iritații cutanate sau tăieturi mici. De asemenea, se poate utiliza în amestecuri pentru inhalare, pentru a ameliora congestia nazală și simptomele răcelii.

Inclusiv în domeniul culinar, lavanda și-a găsit utilitatea. De obicei, se utilizează florile de lavandă pentru a adăuga arome subtile în deserturi, ceaiuri, băuturi, siropuri și alte preparate culinare.

Lavanda folosită pentru frumusețe

Lavanda curăță și detoxifică pielea

Lavanda are unele proprietăți care pot ajuta la curățarea și detoxifierea pielii, deși trebuie menționat că nu are un efect puternic de curățare și detoxifiere în comparație cu alte ingrediente sau produse special formulate în acest sens. Uleiul de lavandă are proprietăți antimicrobiene, ceea ce înseamnă că poate ajuta la combaterea bacteriilor și microorganismelor care pot provoca acnee sau alte afecțiuni ale pielii. Prin utilizarea produselor care conțin lavandă sau prin aplicarea uleiului de lavandă diluat, poate fi posibilă reducerea bacteriilor și îmbunătățirea aspectului pielii.

Stimulează creșterea părului

Nu există suficiente dovezi științifice care să susțină în mod concludent faptul că lavanda stimulează în mod direct creșterea părului. Cu toate acestea, uleiul de lavandă este adesea folosit în produsele cosmetice pentru păr și în remedii naturale pentru îngrijirea scalpului, având anumite beneficii care pot contribui indirect la sănătatea și aspectul părului.

Masajul scalpului cu ulei de lavandă diluat poate stimula circulația sanguină în zona scalpului. O bună circulație sanguină poate favoriza aportul de nutrienți și oxigen către foliculii de păr, contribuind astfel la sănătatea și creșterea părului.