Când trebuie schimbate anvelopele maşinii? Sfaturi utile de la Vadrexim

Este recomandat ca dupa o perioada de aproximativ 5 ani de utilizare, anvelopele sa fie examinate cu atentie, asta pentru ca o anvelopa cu un grad de uzura ridicat este o anvelopa foarte periculoasa si poate atrage dupa sine multe alte probleme si situatii neplacute.

Te asteptam la Vadrexim pentru o verificare completa a rotilor masinii tale, iar daca anvelopele tale nu mai pot fi utilizate ai posibilitatea sa cumperi de aici anvelope , fie ele de vara, iarna sau pentru toate anotimpurile.

Cand trebuie schimbate anvelopele?

Daca nu esti hotarat sau nu stii care este momentul in care anvelopele trebuie schimbate, iti prezentam cele mai importante aspecte de care sa tii cont:

- Verifica limita de uzura marcata pe banda de rulare a anvelopei,

- In intervalul de 3 ani de la data fabricatiei, anvelopele sunt considerate noi daca sunt corect depozitate,

- Pastrati anvelopele departe de uleiuri, carburanti si solventi. Acestia pot actiona asupra proprietatilor anvelopelor tale.

- Nu uita sa verifici roata de rezerva pentru ca are o durata de serviciu chiar daca nu este folosita sau este folosita foarte rar.



Avand in vedere cele mai sus mentionate, putem formula din punct de vedere matematic urmatoarea sintaxa :

Durata de viata a anvelopei = Durata de depozitare+Durata de utilizare ( Durata de depozitare+Durata de utilizare ≤ 8 ani).

Anvelopele tale sunt deteriorate ?

Ai reusit sa lovesti rotile masinii de bordura sau de un trotuar? Ai dat cu masina intr-o groapa din asfalt? Atunci aceste evenimente pot produce taieturi, crapaturi sau deformari ale cauciucurilor. Atunci este periculos sa mai circuli cu masina. Cel mai bine ar fi deci sa consulti la un specialist pentru a-ti verifica anvelopa.

Factori care influenteaza imbatranirea si uzura anvelopelor

Mai multi multi factori trebuie luati in considerare pentru a vedea cum este influentata de catre acestia durata de viata a unei anvelope. Dintre acesti factori, mai importanti ar fi : conditiile climatice, modul in care sunt depozitate anvelopele intre sezoane, frecventa utilizarii cauciucurilor, mentinerea unei presiuni corecte in anvelope, intretinerea anvelopelor, modul in care este condus autovehicului, starea carosabilului.

Specialistii Vadrexim recomanda ca anvelopele sa fie schimbate dupa cinci ani de utilizare, ca masura de precautie, chiar daca acestea par sa fie impecabile din punct de vedere estetic.

In concluzie,

Nu exista un raspuns exact la intrebarea generala care se refera la alegerea momentului oportun pentru a schimba anvelopele. Acestea se inlocuiesc atunci cand prezinta urme vizibile de imbatranire (mici crapaturi pe flancurile anvelopei), daca au suferit deteriorari accidentale sau daca martorii de uzura de pe banda de rulare a anvelopei au fost atinsi. Un control in mod regulat al acestora te va ajuta sa le inlocuiesti la timp pentru evita astfel orice problema.

